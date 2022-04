Agustín Rivero Gil: “Me hice seguidor del Boca Juniors por Maradona”

Hace varios días se acercó por esta ventana pública Carlos Rivero, uno de los quintillizos de Huelva, hoy hemos tenido la oportunidad de charlar un ratito con otro de ellos, en esta ocasión ha sido Agustín Rivero Gil, el cual lleva 14 años viviendo en Bilbao donde es padre de 2 niños.

Al ponerme en contacto con Agustín, lo encuentro feliz y con ganas de contestar a las preguntas que le iba a formular y con un gran agrado y amabilidad va contestando de esta manera:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Bastante complicada pero poco a poco vamos saliendo, lo cual es lo que estamos deseando todos, que acabe de una vez esta pesadilla que tanto daño ha hecho y está haciendo en la sociedad.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

R.- Especialmente espero que el ser humano sea mejor, que nos demos cuenta los valores de la vida, pero también lo dudo… Tropezamos en la misma piedra muchas veces, y es una auténtica pena.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – No me gusta hablar de política.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo no, pero lo cierto es que cuando empezamos la pandemia, yo que trabajo en limpieza y éramos trabajo esencial, salía a la calle y no veía ni un alma por ningún sitio, parecía una película de terror y ahí me daba una mijita de cosa. También acostumbrado a estar con mis hijos a diario y solo poder verlos los fines de semana que me tocaban, fue difícil, menos mal que ya empezaron a quitar la restricciones y los veía normalmente.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – En la actualidad trabajó en una empresa de limpieza en Bilbao y el futuro nunca se sabe, de momento se que me tengo que quedar en el norte durante varios años

P. – ¿Qué ha supuesto para ti haber nacido famoso, al ser uno de los quintillizos de Huelva?

R. – Un orgullo tremendo, echo de menos mucho a mis hermanos, pero bueno, cuando bajo a Huelva en julio disfruto mucho de ellos.

P. – ¿Qué representa para ti Huelva y estar viviendo tan lejos de ella?

R. – Estar 14 años fuera es difícil. Yo soy más de Huelva que un choco, pero bueno lo llevamos bien. En julio voy a ir con mis hijos de vacaciones, asi que a disfrutar de la tierra.

P. – Aparte del Recreativo, ¿cuáles son tus equipos preferidos y por qué?

R. – Soy de Boca Juniors, por Maradona sobre todo, pero es un equipo que desde pequeño con 13 o 14 años me llamó la atención y tambien me gusta el Madrid por mi padre que es muy madridista, pero mi equipo es nuestro Recreativo, ese es mi equipo principal

P. – ¿Qué entiendes necesita Huelva para prosperar?

R, – Sobre todo infraestructuras. Date cuenta que en Huelva tenemos de todo y yo desde luego no la cambio por ninguna ciudad del mundo, pero bueno sería que los que tienen que dotar a nuestra tierra de infraestructuras lo hagan.

P. – ¿Cómo fue tu niñez con tantos hermanos juntos y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi niñez una maravilla con mis hermanos y quería ser futbolista jejejje pero eso es muy difícil

P. – ¿Qué consejos recuerdas te daban tus padres?

R. – Especialmente que fuera buena persona y humilde.

P. – ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R. – Aparte de mis padres, la persona que admiro y me enseñó muchísimo es mi tío Fermín, para mi es mi segundo padre y es de las personas que más echo de menos durante el año aquí en Bilbao. Cuando bajo para Huelva de vacaciones paso mucho tiempo con él, casi a diario nos vemos, aunque sobre todo, a mis padres son a los que a diario pienso mucho en ellos y esa sensación de poder abrazarlos en julio para mi es lo más grande que hay.

P. – ¿Se van cumpliendo tus proyectos de vida que te habías propuesto?

R. – Yo nunca pensaba que iba a ser padre y menos a 1000 km. de Huelva, concretamente en Bilbao. Mis hijos que para mi es lo más grande que hay, son vascos, hablan 2 idiomas, castellano y euskera. Imagínate lo que es eso para mi. La verdad es, que aprendo mucho de ellos.

R. – ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R. – Sobre todo a estar con mis hijos y cuando estoy solo como soy muy casero no dejo de ver mucho fútbol y deporte en general y, cantidad de series. La televisión es una buena compañera para mis ratos de ocio.

P. – ¿Con qué personaje te tomarías un aperitivo y qué le preguntarías?

R. – Con Joaquín Sánchez, el jugador del Betis jajaja y, salir de juerga con él. Las preguntas ya irían surgiendo

Agustín, ha sido un placer echar este ratito de charla contigo, ya nos veremos cuando vengas en julio a Huelva, y mi deseo es, que seas feliz y disfrutes de la vida