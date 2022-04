Chus Mari Larrarte: “Viendo la situación actual, me considero privilegiado con mi vida”

Se acerca hoy por este ventana pública, aunque más que acercarse ha sido empujado, una de esas personas entrañables que te encuentras en la vida, me refiero a Jesús María Larrarte López, aunque es más conocido como Chus Mari.

Nació en Huelva hace 41 años. Estudió en los Hermanos Maristas, desde prescolar, donde siempre participaba de forma activa en todas actividades que proponía el colegio, vamos que no pasaba desapercibido.

Después cursó relaciones laborales en la Universidad de Huelva, pero no llegó a terminar ya que lo compaginaba con su trabajo desde que terminó administración y finanzas, que unido a la edad y las ganas de divertirse, pues eso… Y es que la Semana Santa, el Rocio, etc. le ocupaban todo el tiempo del mundo y le fue imposible acabar sus estudios.

Después de trabajar en la oficina de Muebles Bellerin, estuvo una temporada en el mundo del hotelería, hasta que hace 6 años le dieron la oportunidad de trabajar en Toyota Huelva y hasta el día de hoy.

El “Chusmari”, como comentaba anteriormente es un tipo entrañable, ameno, divertido, disfrutón, buen amigo, optimista por naturaleza, con don de gentes, vamos lo que por aquí llamamos muy “gúenagente”.

Cuando le propongo echar un ratito de charla, no la rehuye, pero me dice que le da mucho pudor lo de salir en los medios de comunicación, cosa que desde luego no me creo, y por tanto un poco empujado por sus compañeros que ya habían pasado por esta serie de entrevistas y desde luego por mi, iniciamos la batería de preguntas y nuestro invitado de hoy a responder.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Ufff, para mi es la peor que conozco desde que nací, aunque nuestros mayores pasaron otras dificultades mi generación ha crecido en el bienestar soy consciente de ello. Obviamente nos ha pillado a todos por sorpresa el que apareciera un bichito que nos ha tenido encerrado a cal y canto durante tres meses y luego salir con un montón de precauciones.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Con esta pandemia la verdad es que lo pasamos muy mal como todo el mundo, sobre todo al principio, nos confinamos en el campo con mis padres (soy hijo único) y trabajando mi mujer y madre en hospital con todo lo que se veía en la televisión y el gran desconocimiento que se tenía, pasamos verdadero terror todos los días.

P. – Qué te pareció la clase política e general en esos momentos?

R. – La clase política es esas fechas dejó mucho que desear y es que hay ciertos momentos y situaciones donde tenemos que dejar las ideologías y beneficios partidistas y unirse por el bien general.

Pero desgraciadamente no fue así, que pena.

P. – ¿Quiénes son tus referentes?

R. – José Luis, yo no tengo ningún referente personal ni ídolos, solo me limito a admirar al que me rodea y sea

buena persona.

P. – ¿Qué entiendes necesita Huelva para progresar?

R. – Veo a Huelva como muchos otros onubenses, siendo la gran desconocida, pero me encanta, tanto es así que he

tenido oportunidad de futuro fuera de nuestra tierra y nunca me he atrevido a salir de nuestra ciudad. Creo que sería fundamental invertir en infraestructuras y una red de transporte alta velocidad, conexión Sevilla – Huelva – Faro nos daría una gran proyección.

P. – ¿Cómo está el mundo del motor en la actualidad?

R. – El mundo del motor no está pasando por su mejor momento, donde el tema de los semiconductores, microchips, materias primas… nos está limitando bastante, pero todos los sectores tienen sus problemas, así que no queda otra que trabajar el día a día y mirar al futuro con optimismo, que seguro que pronto volverá la normalidad por el bien de todos.

P. – Fuera del trabajo, ¿cómo es tu vida?

R. – Siempre muy vinculado a la Semana Santa desde pequeño y al Rocío. Me gusto el mundo del costal en cruces de mayo, San Agustín, San Francisco, donde empecé a conocer a los que hoy día siguen siendo mis amigos (Los niños del Calvario) y con el paso de los años podemos decir que hemos sacado muchas Cofradías, aunque ya veo los toros desde la barrera.

Al Rocío sigo yendo con la hermandad de Huelva, aparte procuro ir 2, 3 veces al mes mínimo, es mi retiro particular, allí tengo los caballos que a día de hoy es mi única afición, en todas sus

modalidades y aunque con cada vez menos tiempo para practicarla, tengo la suerte que mi mujer y mi hijo la comparten conmigo y esto ayuda.

P. – ¿Se están cumpliendo tus objetivos de vida que te habías propuesto?

R. – Viendo la situación actual y que cada día nos sorprenden con algo nuevo, me considero un afortunado en mi vida, procuro sacarle el lado positivo y disfrutar al día de lo que va viniendo.

Campeón, lo ves, ya hemos acabado y te he visto relajado y disfrutando con lo que me estabas contando. Chusmari, ha sido una gozada este ratito que charla y verte feliz y contento me alegra un montón.