El PSOE denuncia que la Junta da 200 millones al hospital privado Virgen Bella de Lepe

La secretaria de Sanidad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, ha reiterado este martes las críticas de su formación por el nuevo concierto de la Junta de Andalucía por cinco años con el Hospital Virgen de la Bella de Lepe, «que supondrá 200 millones de euros» y ha lamentado que «no haya dinero para el hospital Materno Infantil, pero sí para un hospital privado», toda vez que ha mostrado su «preocupación» porque una convocatoria electoral adelantada «afecte negativamente» a los proyectos sanitarios y «la salud de los onubenses».

En rueda de prensa, Martín ha pedido explicaciones «inmediatas» por este concierto al considerar que es «algo inadmisible», por lo que el PSOE se unirá a la concentración que celebra la asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública (Onusap) el próximo día 21 abril a las 19,00 horas, entre el monumento a Colón de la plaza de Las Monjas y hasta la plaza de la Constitución, «por un hospital Materno Infantil público y digno».

«Desde el PSOE entendemos que tenemos que volver a echarnos a la calle para poder reclamar lo que es de justicia para la ciudadanía de nuestra provincia porque esto afecta a muchas mujeres y niños y es necesario poner en marcha de una vez esta infraestructura, y muchos nos tememos que con un adelanto de la convocatoria electoral muchos de estos proyectos queden ralentizados», ha añadido.

Martín ha destacado que este 12 de abril se celebra el Día Internacional de la Atención Primaria, motivo por el que ha criticado «el desmantelamiento brutal de la sanidad pública» y «los recortes en la Atención Primaria» que «está llevado a cabo el gobierno de las derechas en la Junta» y ha destacado la «necesidad» de «seguir invirtiendo y reforzar la Atención Primaria».

«El panorama nos preocupa porque es realmente aterrador. Después del despido de sanitarios, vemos las carencias en nuestros centros de salud a lo largo y ancho de toda la provincia. Hemos pedido que se actúe ante todas estas carencias y las condiciones de precariedad no dejan de agravarse, con reducciones de horarios, falta de personal, bajas médicas que no se cubre y todo esto repercute de manera negativa en la atención que reciben los ciudadanos», ha reseñado.

En este punto, ha recordado que en Berrocal «se ha reducido el horario de atención sanitaria a tan solo dos horas» y «el médico que iba antes tres días a la semana tan solo va un día», lo que considera «un deterioro notable para los vecinos de la localidad», así como ha explicado que en Beas «siguen esperando el médico y el administrativo al que se habían comprometido», mientras que en Hinojos «continúan sin tener el médico y el enfermero que les prometieron».

También se ha referido a Gibraleón, donde «se hizo una mejora importante para dotar de una zona de aparcamientos a un segundo equipo de urgencias y su ambulancia» y «se sigue sin recibir ese equipo, además de que sigue faltando el servicio de odontología por lo que los vecinos se tienen que trasladar a Huelva», ha apuntado.

La socialista ha dicho que «no se entiende que el Gobierno central haya puesto sobre la mesa más de 400 millones y no se esté invirtiendo en sanidad pública en Andalucía y se estén derivando los recursos a la sanidad privada» y que «la situación sanitaria en Huelva vaya a peor» porque «no se invierte en nuevas infraestructuras y se sufren cierres de urgencias y centros de salud».

«El Gobierno de las derechas está abocando a la sanidad pública a su desmantelamiento total y, sin embargo, siguen incrementándose los beneficios de la sanidad privada», ha señalado antes de añadir que «los trabajadores sanitarios están en una situación límite y de agotamiento por no cubrirse las bajas, mientras que no dejan de llegar recursos a la sanidad privada y la Junta sigue sin explicar el motivo de ese aumento tan desorbitado en el concierto con el hospital Virgen de la Bella en detrimento del Chare público».

Por ello, Martín ha subrayado que «esto es el mejor ejemplo de la apuesta del Gobierno andaluz por la sanidad privada, después de que haya aprobado cinco año más el concierto con el hospital privado», lo que «supone que se pase de un gasto de 12 millones de euros a un nuevo acuerdo que supone 40 millones anuales, para un hospital que no cumple siquiera con el 50 por ciento de los servicios de su cartera, que es deficitario» y desde el que «se tienen que hacer derivaciones al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital».

«Esto no nos parece que mejore para nada la atención sanitaria a los onubenses. La Junta se gasta 200 millones de euros en cinco años en mantener ese hospital privado mientras tenemos otro centro hospitalario público como es el Chare, terminado en 2016, y que costó 21 millones de euros y no entendemos como no se reactiva».

Por otra parte, Martín ha pedido «un ejercicio de responsabilidad al PP» con los 90.000 habitantes de la Costa para que «dé una solución» al Chare de Lepe, toda vez que ha mostrado su satisfacción porque «haya escuchado las reclamaciones que se han hecho desde el PSOE» y «se vaya a dotar al Chare de la capacidad financiera suficiente para hacer las obras de remodelación».

Asimismo, ha recordado que el Gobierno «ya ha puesto la financiación para hacer frente este verano a la licitación de los accesos» y ha pedido a la Junta «celeridad» para que se abra el hospital «y no se despilfarre el dinero en la privada».

Con respecto al hospital Materno Infantil, la socialista ha aseverado que es «otro ejemplo de la deriva de la Junta con la sanidad privada», así como ha apuntado que las Consultas Externas «no es el espacio adecuado para ubicar el hospital», algo que «transmiten los propios profesionales sanitarios», al tiempo que ha lamentado que el traslado de las Consultas Externas se hagan al ya cerrado Hospital Blanca Paloma «y vuelvan a hacer una vez más negocio con esta iniciativa».

«El proyecto que dejó realizado el PSOE para el Materno Infantil consistía en un edificio de nueva construcción totalmente equipado, pero ahora el PP apuesta por otro proyecto que nace ya recortado, porque el proyecto socialista contaba con 29 millones de euros, que ahora se verá reducido a algo menos de 25, de lo que hay que extraer el montante necesario para poder reubicar las consultas externas. No hay dinero para el Materno Infantil, pero sí para un hospital privado en Lepe», ha concluido.