Manuel Maceras: “Enfoco el fútbol en mi vida, como prueba de superación”

¿Qué significa para ti el fútbol y el periodismo?

El fútbol es una enseñanza constante, enfoco el fútbol en mi vida, como prueba de superación en la cual tienes que superar adversidades para intentar conseguir un objetivo. Por otro lado, el fútbol me da las mejores alegrías y las mayores tristezas.

Para mí, el periodismo es esencial en el día a día, es la información de todo lo que ocurre, y recibe tan poco apoyo para lo vital que es para la sociedad. Sin duda, estoy seguro de lo que quiero dedicarme algún día.

¿Te esperabas la temporada que ha hecho el Recreativo?

No me esperaba una temporada del Recre tan brillante, sabía que el objetivo se iba a conseguir pero no de esta forma. Analizando la plantilla, los más de 9.000 socios que tiene el club, y sobre todo, el factor humano que rodea al Decano… era imposible no confiar en que este año íbamos a sonreír y disfrutar de la mejor manera. No ha sido fácil pero aquí estamos, pasito a pasito, queriendo volver a donde pertenecemos, porque esta ciudad y este club, son de primera división.

¿Cómo ves el futuro de los equipos fútbol provinciales?

A los equipos provinciales les espera un futuro prometedor, ya lo estamos viendo esta temporada, que con humildad y con trabajo diario, Huelva está consiguiendo un nivel futbolístico increíble. Recalcar la gran etapa que está viviendo el San Roque de Lepe en su

historia, y el mérito de la Agrupación Deportiva Cartaya de jugar en una categoría tan competitiva como es la 3RFEF, jugando a un fútbol de disfrute para el aficionado.

¿Qué añadirías y quitarías del arbitraje?

Del arbitraje añadiría nuevas alternativas al VAR, puesto que no soy partidario, ya que su uso creo que no está siendo el adecuado, de hecho, hablamos cada fin de semana de polémicas arbitrales y menos de genialidades futbolistas. Quitaría, por otro lado, las normas que existen tan exigentes respecto a las manos, también porque no se llevan a cabo de la mejor manera.