Antonio Bahamonde: “Parece que si te compras un vehículo de combustión eres un criminal”

Se acerca hoy por esta sección de entrevistas, Antonio Bahamonde, un hombre que del mundo del motor lo sabe todo, es un auténtico apasionado y pertenece a la plantilla de la empresa “Isla Saltés Motor S.L.” que lleva las marcas para Huelva y provincia de Ssangyong y Suzuki.

Está dentro del mundo de la automoción desde 1989, anteriormente venía del mundo de la alimentacion.

Es una persona entrañable, discreto, trabajador, responsable, agradecido, sincero, y muy buena gente, que en cuanto le propongo echar un ratito de charla para realizar esta entrevista, con la amabilidad que le caracteriza acepta, y, este es el resultado:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Bueno, pues es una situación un tanto atípica a la que nos tendremos que ir adaptando ya que no deja de venir un problema tras otro de distinta índole contra lo que no podemos hacer nada, esto genera un estrés y una incertidumbre en la que la mayoría de nosotros estamos con mucha cautela antes de tomar cualquier decisión importante.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo del motor?

Cambiar la vida después de la pandemia no creo que cambie simplemente nos adaptaremos A ver el covid como una gripe más, con la que conviviremos.

En el mundo del motor independientemente de la pandemia en Europa se está ahogando mucho a los fabricantes de automóviles con unas multas millonarias para que cada vez los coches sean más eficientes, esto implica que tengan más tecnología que implica mucha más electrónica y a consecuencia de esto estamos sufriendo de un efecto boomerang en el que no hay capacidad para la fabricación de tantos microchips para la fabricación de los vehículos.

Nos encontramos por otra parte con una desinformación hacia el usuario por parte de la prensa en la que parece que si te compras un vehiculo de combustión eres un criminal.

¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

Pues creo que han estado bastante acertados y que han hecho un gran esfuerzo con empresarios y trabajadores para intentar que no cerraran muchas empresas y puestos de trabajo, aunque lamentablemente algunos han caído y han tenido que cerrar. Esto nos pilló a todos por sorpresa y ha sido algo nuevo a nivel mundial en este mundo globalizado que las generaciones actuales no conocíamos.

¿Has pasado miedo en algún momento?

No, no he pasado miedo, aunque como todos o la mayoría, he evitado mucho contacto.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

En la actualidad sigo trabajando en “Isla Saltes Motor S.L.” (Ssangyong y Suzuki) y espero acabar mi vida profesional en esta empresa que me ha tratado muy bien.

A nivel de futuro por mi edad es desear de tener buena salud y llegar a jubilarme con calidad de vida en salud para poder disfrutar de esa nueva etapa de la vida.

¿Qué significa para ti Huelva?

Bueno, pues es la provincia donde he nacido y me he criado y me gusta porque es pequeña, tranquila, acogedora y a nivel paisajismo lo tenemos casi todo.

¿Qué entiendes que necesita Huelva para prosperar?

Creo que es primordial que la alta velocidad llegara hasta aquí, incluso que conectara hasta Faro (Portugal). Tambien sería interesante que el Puerto pudiera acoger cruceros con frecuencia, esto le daría mucha vida a Huelva y provincia.

¿Por qué te dedicastes al mundo del motor?

Pues el mundo de los coches y motos siempre ha sido mi pasión y allá por el 89 decidí dar un cambio a mi vida y dedicarme a este mundo en el cual sigo, aunque hace tiempo que estoy desencantado a nivel personal por cómo va evolucionando, para mi gusto a peor.

¿Cuántos años crees que va a tardar el coche eléctrico en imponerse en el mercado?

Tal como lo conocemos hoy y viviendo la población en un país en vertical creo que el coche eléctrico no se va a imponer, tendría que cambiar mucho la forma de los sistemas de carga, así como los precios de los vehículos y la estabilidad laboral de los compradores.

Los coches viejos están viviendo su momento de gloria con precios nunca vistos y tienen que estar muy muy rotos para que vayan al deshuace, se pagan a precio de oro, a nivel general no hay capacidad de compra para vehículos nuevos.

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

Mis mejores momentos profesionales han estado siempre relacionados con el mundo del automóvil dentro de este grupo de empresas donde siempre me han tratado con mucho respeto y donde me encuentro totalmente integrado. Quizás el peor momento fue el año 2009 cuando cerró “automóviles 4 ruedas”.

¿Cómo fue tu niñez y que soñabas ser de mayor?

Mi niñez fue plena de felicidad con una familia muy unida como lo sigue siendo en la actualidad y en la que por suerte y el trabajo de mis padres nunca nos falto de nada. Estudié hasta los 20 años y soñaba con ser diseñador de coches y motos por eso saque la titulación de técnico industrial de delineación.

¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

Mi referente personal fue mi abuela Lola la que me inculcó unos valores muy importantes en mi vida, con élla pasaba mucho tiempo ya que mis padres trabajaban los dos. A nivel profesional no tengo ningún referente, siempre me he guiado por lo que he ido aprendiendo de las gente que me rodeaban escuchando más que hablando.

¿Se van cumpliendo los proyectos de vida que te habías propuesto?

Si, la vida me ha tratado muy bien tanto a nivel Personal /Familiar como a nivel Profesional. No me puedo quejar quizás lo único que he echado mucho en falta ha sido tiempo para mí y los míos . ¿A qué dedicas el tiempo libre?

El poco tiempo libre que tengo para mi a nivel personal lo dedico a los muchos hobbys que tengo e intento aprovechar cada momento. Me gustan las bicicletas tanto la fabricación como usarlas, las motos en la vertiente de turismo y las clásicas de trial, hacer rutas llegando a lugares espectaculares con mi todo terreno, los

todo terreno de radio control, coger el kayak por las distintas marismas de Huelva, disfrutar de las playas solitarias de Huelva, encerrarme en mi garaje a crear cosas. En definitiva SEGUIR VIVO.

¿Con qué personaje te gustaría tomarte un aperitivo, por qué y qué le preguntarías?

Me gustaría con Putin porque no me cabe en la cabeza la atrocidad que está haciendo y me gustaría preguntarle en qué momento de su vida las personas dejaron de tener ningún valor para él y por qué?

¿Antonio, te gustaría añadir algo más?

Bueno, ha sido un placer responder a estas preguntas y nos tenemos que adaptar a las situaciones que nos vayan viniendo y no agobiarnos por los problemas que no podamos solucionar.

Tenemos que trabajar para vivir pero no vivir para trabajar.

Amigo Antonio, ha sido una gozada echar este ratito de charla que hemos mantenido, estoy de acuerdo contigo en que no se debe criminalizar a los usuarios que prefieren vehículos de combustión, pues los eléctricos de momento son muy caros, no hay una red de estaciones de servicios adecuada, vamos, más bien no la hay y no es factible para viajes largos… En definitiva que ha de mejorar una barbaridad y personalmente no lo veo