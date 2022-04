Monte Quintero: “Las legislaturas deberían ser más cortas para evitar que los políticos se relajen”

Son muchas las funciones del recepcionista de un centro médico, pero diría que la principal es dar la bienvenida a los pacientes, familiares o acompañantes y proporcionarles la información que necesiten. Una tarea que aunque parece sencilla, a veces es complicada, ya que son el primer contacto para el enfermo que busca ayuda.

Este preámbulo viene porque la protagonista que esta semana se asoma a este vuestro ‘Rincón Choquero’ es Montemayor Quintero Raposo. La conocí hace aproximadamente 15 años, detrás del mostrador de la recepción del Centro Médico HLA Los Naranjos y desde el primer momento me percaté de su empatía, cordialidad y el buen trato con los pacientes; algo que con el tiempo he podido observar que se ha ido acentuando. Nunca le falta una sonrisa y gestionar todo lo necesario para que paciente y acompañantes que a veces llegan con mucha ansiedad se relajen y se sientan cómodos. En definitiva que tiene la capacidad de entender al enfermo, que no siempre es una tarea fácil.

Ella es una sanjuanera que cursó sus primeros estudios en el JJ Rebollo de su pueblo natal, aunque los estudios superiores los realizó en el instituto José Caballero de nuestra capital. Y aunque está casada con Pablo, su pareja desde la adolescencia y tienen dos hijos Pablo y Gonzalo, que son sus tres grandes pilares más importantes, no descarta, compaginar, familia, trabajo y amigos y estudiar enfermería, que es su gran pasión.

Con ella nos pusimos en contacto para que ustedes, mis queridos lectores, conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestra invitada, que obviamente con la amabilidad que la caracteriza acepto a la primera nuestra invitación. Así que vayamos a ello.

Siempre me gusta empezar mis entrevistas por nuestros orígenes, así que echemos la vista atrás. Todo niña sueña con ser algo de mayor ¿Cuál eran tus sueños?

Pues mi sueño desde pequeña siempre estuvo relacionado con el ámbito sanitario.

Por ello no descarto, en un futuro, el poder estudiar Enfermería.

Supongo que nunca soñaste con verte de recepcionista en un centro médico.

Precisamente en el puesto de recepcionista no, pero sí trabajando en el sector sanitario.

Por cierto, aunque parece un puesto de trabajo agradable, no sé porque cada vez hay más intentos de agresión por parte de los pacientes. Al menos en la sanidad pública ¿No sé si en la privada acontece igual?

Pues sinceramente tengo que reconocer que trabajar de cara al público no es nada fácil. Ya que a lo largo de mi trayectoria laboral en este puesto he sufrido situaciones desagradables, pero en ningún caso nada grave que lamentar.

Sí es verdad que esta situación se ve más acentuada en la sanidad pública; quizás debido a las largas listas de esperas, recortes, etc.

Aunque sí tengo que destacar que en ninguno de los casos las agresiones verbales o físicas están justificadas.

¿Durante la primera ola de la pandemia llegaste a tener miedo?

Claro que sí. Supongo que todos en algún momento tuvimos algo de miedo. Esta situación era nueva y difícil, teníamos una pandemia mundial, en la cual hasta los mismos profesionales se veían desbordados por todo lo que acontecía de manera diaria y de un día para otro.

¿Piensas que actualmente la sociedad se ha relajado demasiado frente al covid?

Por desgracia creo que sí, muestra de ello son todas las fases (olas como se suele llamar) por las cuales hemos pasado.

Crees que la gente ha cambiado tras ver tantos fallecidos por el maldito virus. O la gente olvida demasiado rápido.

Pienso que olvidamos demasiado rápido. Aunque aún se tenga presente el virus, al estar en menor escala, la sociedad se ha relajado y busca volver un poco a la normalidad, incluso el mismo gobierno quiere normalizar la situación.

¿Qué opinión tienes sobre la guerra de Ucrania?

Pues me dejas sin palabras.

Qué decir de tantas muertes, tantos destrozos, tanto daño gratuito.Todo por intereses económicos y por falta de entendimiento entre países.

Creo que se han sobrepasados todos los límites y sobre todo los limites humanitarios. Que hayan muerto tantas personas es lamentable.

Cambiando de tema. Hace pocas fechas Huelva salía a la calle para exigir mejores infraestructuras para la ciudad. ¿Cuál crees que es la solución para que los políticos nos escuchen y se dejen de promesas?

Creo que la política es una gran creadora de promesas. Prometen, prometen y al final, ninguna o casi ninguna acaban cumpliéndose.

Por ello, pienso que la legislatura de los gobiernos no deberían durar de manera excesiva, puesto que se relajan demasiado.

¿Ves una Huelva con AVE o un materno infantil que tanto se necesita?

Pues la verdad es que sí.Falta nos hace ambas cosas.

Concretamente, sobre el materno infantil creo que mejoraría mucho la calidad en el servicio, tanto a los pacientes como a los mismos profesionales.

Por otro lado, respecto al AVE pienso que ayudaría a la conexión con otras ciudades y sobre todo fomentaría el turismo en la provincia.

Si en tu mano estuviese traer una de las muchas infraestructuras que necesita Huelva ¿Cuál sería para ti la más prioritaria?

Pues creo que para mí el AVE sería una buena opción. Esto contribuiría a la mejora económica de Huelva, por lo dicho anteriormente.

Qué te parece si damos un golpe de timón y hablamos de la gastronomía onubense ¿Cuál es tu plato favorito y que recomendaría a esos foráneos que nos visitan y que no se pueden marchar sin probar?

Mi plato favorito son las papas con choco, aunque por lo general los guisos me suelen gustar casi todos.

Para quienes no nos conozcan, decir que tenemos una gastronomía muy extensa y de buena calidad. Destacar productos nuestro jamón, nuestras gambas o nuestros chocos.

Por cierto ¿te gusta meterte entre fogones y cocinar? ¿Cuál es tu plato estrella que todos les encantan cuando lo haces?

Siendo sincera no me gusta mucho faenar en la cocina y cuando lo hago, es por obligación. Es más, en casa el que cocina es mi marido, que es muy cocinillas.

Lo de llamarte Montemayor, me hace suponer que algunos de tus progenitores serán de Moguer.

Mi familia materna es de Moguer. Mi madre se crió allí con mis abuelos y mis tíos, hasta los 21 años que se casó y se trasladó a San Juan de Puerto, donde residimos actualmente.

Estamos llegando al final y obviamente quiero agradecerte tu gentileza y no sé si te gustaría añadir algo más que no te haya preguntado durante la entrevista.

A mí también me gustaría agradecerte el que hayas contado conmigo para esta sesión.

Ha sido todo un placer poder colaborar con esta entrevista.