Alejandro Marañón: “El fútbol es una gran herramienta para educar”

Hoy se acerca por esta tribuna publica Alejandro Marañón Pérez, un onubense que nació el 15 de mayo de 1980, quien desde muy pequeño su vida profesional durante muchos años ha estado vinculada al mundo del fútbol, siendo un lateral izquierdo que pudo haber jugado en el Recreativo de Huelva, pero no fue posible a pesar que tuvieron conversaciones en su día. Esta ha sido su trayectoria

*1992-94 – A.D Cartaya (infantil)

*1994-97 – Olimpic Onubense (cadete y liga nacional juvenil)

*1997-98 – Ayamonte C.F (3ª división)

*1998-99 – Sevilla F.C (2º puesto de División de Honor Juvenil)

*1999-00 – A.D Cartaya (3ª División)

*2000-01 – Real Mallorca F.C. (2ª B, Copa Intertoto)

*2000-01 – A.D Cartaya (3ª División)

*2001-03 – Sevilla Atletico (2ª B).

*2003-04 – Sevilla F.C (1ª División)

*2004-09 – Real Murcia S.A.D (1ª División, 2º División)

Actualmente lleva la Dirección Técnica Deportiva del Ayuntamiento de Cartaya y docente de enseñanzas deportivas de régimen especial (Titulaciones de entrenador de Fútbol).

Hacia tiempo que no coincidía con Alejandro, pero con motivo de la Gran Gala del Deporte de Huelva de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, he vuelto a recobrar el contacto con él, y en cuanto le propongo echar un ratito de charla y realizar esta entrevista, no lo duda, acepta del tirón y este es el resultado:

P.- ¿Qué opinión tienes de la situación que hemos estado viviendo?

R. – Nos esta tocando adaptarnos continuamente a situaciones extraordinarias, crisis económica mundial, pandemia nunca vista en un mundo globalizado y guerra en territorio europeo. Creo que todo esto nos está afectando y con el paso del tiempo veremos la huella que ha dejado en nuestra sociedad.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del fútbol?

R, – A nivel general, me gustaría pensar que saldremos reforzados y con lecciones aprendidas.

En cuanto al fútbol y todo lo que le rodea, pienso que avanza despacio pero firme. En mi opinión, el fútbol no es solo un deporte espectacular, también es una gran herramienta para educar. Se tiende a creer que el futbol es solo el que vemos en Primera Division, con grandes estrellas y su poder mediático. Sin embargo, también existe un fútbol de compañerismo, de familias, de enseñanzas de vida, de convivencia… este es verdaderamente el mayoritario.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – La pandemia esta siendo muy dura. Han muerto y siguen muriendo personas a diario. El estado de alarma, el colapso sanitario, el confinamiento … diría que sí, son momentos inciertos y de miedo.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora? .

R. – Toda mi vida gira en torno al deporte, primero como aficionado, después como deportista profesional y ahora en la gestión deportiva. Cuando acabo mi carrera deportiva decidí formarme y actualmente soy Entrenador Nacional, Tecnico en Actividades Físicas, Deportivas y de Animación (TAFAD) y acabo de concluir mis estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva (GCCAFyD).

Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Poder participar en el crecimiento y desarrollo del deporte de Cartaya, mi pueblo, es un privilegio.

Me seguiré formando y me gustaría participar en la actualidad deportiva de Huelva apoyando el deporte en todos sus ámbitos.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu vida deportiva en general?

R. – He disfrutado mucho del fútbol, de mis compañeros, concentraciones, entrenamientos, partidos decisivos para ascender o no descender… El deporte profesional es intenso, vives por y para el fútbol.

Los mejores recuerdos los tengo relacionados a compañeros en concreto que ahora son íntimos amigo, Como Paquito Gallardo, Bruno Herreros,…

P. – ¿Por qué nunca llegaste a jugar en el Recreativo?

R. – Hubo un momento donde estuvimos muy cerca. Conversaciones avanzadas. Reconozco que me hubiese encantado defender a mi ciudad.. pero no pudo ser.

P. – ¿Quiénes son los jugadores que más te han impresionado?

R. – He tenido la suerte de compartir vestuario con Reyes, en mi opinión, fue el jugador con mas talento de nuestra generación. Raúl Gonzalez Blanco me parece un referente en todos los aspectos, un fuera de serie, incansable en el trabajo para su equipo y ejemplo de comportamiento.

P. – ¿Cuál sería tu once ideal de jugadores que hayan sido compañeros tuyos?

R. – El once que yo propongo no solo es por calidad o trayectoria, también atiende a momento vividos o compartidos:

Portero: Notario.

Defensas: Daniel Alves, Pablo Alfaro, Javi Navarro y Paco Peña.

Centrocampistas: Paquito Gallardo, Movilla, Baptista y Reyes.

Delanteros: Dario Silva e Iván Alonso.

P. – ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol de tu etapa como jugador y la actual?

R. – Sin duda, la presión en zona adelantada y aún así, la salida de balón jugada desde atrás. Le da más complicación y vistosidad al juego.

P. – ¿Qué eliminarías del fútbol y qué añadirías?

R. – Eliminaría las protestas a los árbitros y comportamientos de violencia (física y verbal) en las gradas.

Añadiría el tiempo muerto, podría dar otra dimensión al concepto táctico.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – Sí lo soy, siempre y cuando añada certeza. Creo que está en un periodo de desarrollo aún por finalizar. Ha venido para quedarse.

P. – ¿Cuál es el partido que guardas con más cariño y cuál el peor?

R, – El que mas cariño es el de mi debut en primera división con el Sevilla en Cornellá, contra el Español.

El que menos no sabría decirte o concretar, pero el año que descendemos con el Murcia de primera, los partidos de la segunda vuelta lo recuerdo con tristeza.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mis recuerdos de pequeño son el la Isla Chica y alrededores del Colombino jugando al fútbol con mi hermano. Un poco más mayor (10 años), nos vinimos a vivir a Cartaya. Tengo unos recuerdos familiares maravillosos.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – Profesionalmente, creo que es importante haber tenido buenos entrenadores, cada uno te aporta detalles nuevos que te ayudan a mejorar, en mi caso, Luis Aragones, Manolo Jimenez, Caparros, Manolo Preciado me enseñaron mucho.

Igualmente, mi mujer, mis padres y mi hermano me ayudaron mucho en mis decisiones y momentos difíciles, disfrutando también de los éxitos conmigo de la mano. Sin ellos no hubiese sido posible.

Alejandro ha sido una gozada echar este ratito de conversación contigo. Te he visto muy optimista e ilusionado con el trabajo que estás realizando y desde luego te deseo toda clase de éxitos.

Gente con tus puntos de vista, tu preparación y tus principios se necesitan para trabajar en los escalafones inferiores para formar personas y deportistas.

Un abrazote grande campeón