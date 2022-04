Science se hace eco del grave riesgo para Doñana que acarrea la ‘amnistía’ al regadío ilegal de PP, Cs y VOX

La revista científica Science, órgano de expresión de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia , y referente en el mundo, ha publicado este viernes una carta en la que un grupo de investigadores advierten de los peligros a los que está sometido Doñana, especialmente tras la propuesta de ley planteada por el gobierno andaluz para regularizar la situación de los pozos ilegales. El texto ha sido redactado por un grupo científico de la Universidad de Extremadura, la Estación Biológica de Doñana – CSIC, el Netherlands Institute of Sea Research (NIOZ) y la Universidad de Groningen (Países Bajos). La polémica iniciativa que pretende ‘amnistiar’ unas 800 hectáreas de regadíos ‘ilegales’ o ‘irregulares’, según unos, y más de 1.700 has, según otros, presentada por PP, Cs y VOX, en el Parlamento andaluz y que respalda el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sigue cosechando así opiniones en contra. Esta vez la de un trabajo publicado en una de las revistas científicas con más prestigio e impacto social del mundo. A esta publicación se unen varias alertas: la de 23 cadenas de supermercados en Europa y la de un millar de científicos y una veintena de sociedades científicas que advierten de las consecuencias de seguir adelante con esta propuesta política de la derecha andaluza. El texto, dado a conocer por la Estación Biológica de Doñana, asegura:

En la carta publicada, los autores comienzan destacando la importancia del Parque Nacional de Doñana, en el que habitan “una combinación de flora y fauna europea y africana, incluyendo muchas especies endémicas”.

En el escrito, el equipo advierte de que las actividades humanas y decisiones políticas “ambientalmente cuestionables” han puesto en riesgo a Doñana. “La explotación desmesurada de las aguas subterráneas ha afectado a las lagunas temporales y ha provocado la desaparición de muchas de ellas. Muchas ya no se inundan, otras lo hacen durante periodos tan cortos de tiempo que no permiten que las plantas y animales completen su reproducción y las pocas lagunas permanentes son cada vez menos estables”, explica Jordi Figuerola, investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC. “La entrada de aguas superficiales también se ha visto reducida y la calidad de aguas que entra ha disminuido por la falta de depuración adecuada y por los elevados niveles de nutrientes que transportan, principalmente derivados de la agricultura”. De hecho, aunque el aumento de las temperaturas y la escasez de lluvias no hacen sino empeorar esta tendencia, el Comité del Patrimonio de la Humanidad demoró que eran las extracciones de agua subterránea la principal causa de la disminución del acuífero agravada por la evolución de los Cauces que aportan agua a Doñana. La mayor parte de esta agua esta usada siendo para la agricultura intensiva de arándanos y de fresas cultivadas en invernaderos.

El año pasado, el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por haber incumplido sus obligaciones de proteger el Espacio Natural de Doñana, ignorando las extracciones de aguas ilegales. A pesar de esta dura sentencia, el gobierno andaluz mostró recientemente una propuesta de ley para indultar y legalizar los pozos ilegales situados dentro de las zonas de regadíos cercanas a Doñana.

Ante ello, los autores son claros: “Legalizar las extracciones de agua ilegales puede representar la sentencia de muerte para Doñana y al mismo tiempo amenaza el prestigio de los agricultores que sí cumplen con la ley y respetan el medio ambiente”.

Los científicos llaman a la acción argumentando que la ciudadanía andaluza “debería demandar que su gobierno considere los riesgos ambientales de la propuesta” antes de ratificarla. Además, proponen que, en vez de aprobar la regularización de pozos ilegales, lo que debería hacer el gobierno andaluz es seguro de que solo los agricultores que actúan dentro del marco legal pueden acceder al agua de riego.

Por otra parte, insta a la comunidad internacional a garantizar que los productos que se consumen provengan de una agricultura sostenible que no amenacen Doñana ni otras áreas protegidas.

Finalmente, los autores solicitan a la UNESCO que añadan de forma urgente a Doñana a la Lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro, lo que obligará a desarrollar un programa de medidas urgentes para su conservación.

“Doñana es la ‘joya de la corona’ para la conservación de la biodiversidad mediterránea”, afirma Juan G. Navedo. “Si Doñana desaparece a nivel funcional por el uso ilegal del agua del acuífero, avalado por el actual Gobierno de Andalucía, no quedará ningún humedal clave a salvo de los vaivenes políticos en el planeta. Si no somos capaces de conservar Doñana a pesar de su importancia y sus figuras de protección, ¿cómo podemos esperar conservar ningún otro humedal del planeta?”, concluye el investigador.

Referencia:

Juan G. Navedo, Theunis Piersma, Jordi Figuerola y Wouter Vansteelant (2022). Doñana, Patrimonio de la Humanidad de España, en peligro. Ciencia , 376(6589), 144 https://doi.org/10.1126/science.abo7363