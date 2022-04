Antonio Minchón: “Echo de menos ese empuje político por los sanitarios en general”

Me alegra se acerque hoy por esta sección de entrevistas Antonio Minchón Hernando. Nacido en Suiza en 1964 pero onubense por los cuatro costados, enfermero desde el año 1986. Actualmente en el Hospital Infanta Elena. Especialista en Radiología y Experto en Gestión Sanitaria entre otra formación posgrado. Ha trabajo en todos los hospitales públicos de la provincia y en diferentes puestos de responsabilidad (Jefe de RRHH

de Enfermería, Director de Enfermería, Jefe de Servicio de Control de Gestión). Así mismo y años atrás, simultaneó su actividad profesional con los servicios médicos de varias empresas del polo químico de Huelva, así como mutuas y otros centros sanitarios. Autor de una veintena de artículos científicos.

En lo personal, ha sido árbitro nacional de voleibol y vóley-playa, corredor de fondo y de montaña, practica el motociclismo en ruta recorriendo Marruecos varias veces y toda Europa

en moto, hace buceo autónomo entre otras muchas disciplinas deportivas que ha practicado con regularidad a lo largo de los años.

Como habrán podido comprobar, un auténtico todo terreno, que cuando me pongo en contacto con él para realizar esta entrevista, no lo duda, acepta rápidamente y, este es el resultado de un ratito de charla de lo más amena e interesante.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

Poco, pasado el tiempo todo volverá a la verdadera “normalidad”. Como sociedad retomaremos nuestra zona de confort adaptándonos a pequeños cambios.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Realmente miedo no, pero sí preocupación cuando, los primeros días, los supermercados se encontraban vacíos, desabastecidos y con enormes colas a sus puertas. Pasado ese momento de descontrol inicial el resto se pudo sobrellevar sin grandes sobresaltos.

P. – ¿Cómo fueron los primeros meses de la pandemia cuando estábamos todos confinados?

R. – Muy intensos en el ámbito profesional, acudía cada día a mi puesto de trabajo en el hospital, viviendo momentos de angustia junto a mis compañeros en esos inicios de la pandemia. Había pocos medios materiales y humanos, y demasiado desconocimiento. No sabíamos a qué nos enfrentábamos realmente y las noticias no ayudaban mucho. Tanto mi mujer como yo trabajamos en el ámbito sanitario y teníamos claro cual era el papel que nos tocaba desempeñar.

P. – Los profesionales de la sanidad, lo habéis dado todo, pero, ¿qué os ha faltado por parte de las autoridades?

R. – La actuación de las autoridades ha sido excepcional, como excepcional ha sido la pandemia. La búsqueda de recursos, tanto materiales como humanos, era fundamental para dar respuesta adecuada a la misma. Echo de menos que ese “empuje” político por los sanitarios en general y por las enfermeras en particular haya decaído tan pronto.

P. – ¿Por qué crees que cada día hay más seguros privados?

R. – No sabría darte una respuesta adecuada, pero creo que es de esos casos en los que uno gana, no por aciertos propios, sino por errores del contrario. Soy un defensor declarado de la Sanidad Pública tras más de 36 años de ejercicio y, conociendo las enormes dificultades con las que se encuentra la gestión pública, pienso que podríamos hacerlo mejor.

P. – ¿Qué le falta a la Sanidad Pública en Huelva?

R. – Para empezar, el Hospital Materno-Infantil, sin duda alguna.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R. – Retomar los estudios de doctorado que tuve que dejar poco antes de la pandemia. Lo más importante será ver consolidado el proyecto de vida de mis hijos. La juventud vive momentos

difíciles en muchos aspectos y más aún en lo laboral. Estaremos apoyándoles y orientándoles mientras podamos.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – El onubensismo se lleva en el ADN. Es algo que forma parte de ti, que viene de familia. Sin ir más lejos, mi tío-abuelo fue presidente del Recreativo en el año 1943 y mi abuelo “Orea” fue jugador

a mediados de los años 30 del siglo pasado. Por otro lado, mis fotografías y mis historias hablan casi en exclusiva de Huelva. Huelva es el sol, la luz, el mar, la sal, la espuma blanca que baña sus orillas. Es además, la gran desconocida incluso para los que vivimos en esta magnífica provincia.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Tuve una infancia agradable. Recuerdo largos veranos en Punta Umbría rodeado de toda la familia. En aquella época, soñaba con ser guardiamarina en el “Juan Sebastián Elcano”.

Finalmente, no llegué a realizar el servicio militar, fui excluido por ser miope, con lo cual, enfoqué mis estudios hacia la enfermería.

P. – ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R. – No podría señalarte a alguien en particular, aunque sí incluiría a todas aquellas personas que me enseñaron a ser como soy.

P. – ¿Se van cumpliendo los proyectos de vida que te habías propuesto?

R. – Realmente a mi edad, puedo decir que se han cumplido todos, lo cual no quita que siga creciendo en lo personal. Tengo una familia excepcional que siempre me ha apoyado tanto enmomentos de crecimiento profesional como en mis múltiples aventuras o aficiones.

P. – ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R. – Soy polifacético. Mi tiempo libre lo suelo dedicar a la práctica deportiva en general, la lectura, la fotografía, el motociclismo en ruta, …, me encanta todo lo que suene a aventura.

Antonio, me ha encantado que te hayas acercado por esta ventana pública, verte tan ilusionado con todo lo que haces, optimista, aventurero y solidario.