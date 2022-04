Fernando Caro: “Mis letras están siempre muy curradas, son profundas y reivindicativas”

A Fernando Caro, nuestro protagonista de hoy lo conocí en la época que cantaba con Sergio Contreras, y la verdad es que siempre me pareció un artista como la copa de un pino. Posteriormente con su trabajo como promotor de jóvenes promesas de la música, tengo un mayor contacto con él y lo veo feliz con esta faceta de su vida, aunque siempre con proyectos musicales, como compositor y como intérprete.

Una de las veces que ha venido por Huelva, hemos aprovechado para charlar un ratito y realizar esta entrevista, empezando de esta manera:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Una situación bastante dura, donde hemos pasado de sentirnos bien y libres hace un par de años a vernos ahora con una guerra y con un Covid que sigue estando entre nosotros. Nos estamos poniendo a prueba, y vamos a ver hasta donde podemos llegar, pues esta situación no la esperábamos nunca, pues podría parecer de ficción. Estoy preocupado por mis mis hijos, mi familia, por el mundo en general.

P. – ¿Cómo será la vida después de la pandemia?

R. – Creo que a pesar de haber cambiado ya, no nos hemos dado cuenta. Hay dos vertientes, nos hemos vuelto más solidarios y al mismo tiempo más desconfiados, veo que nos han desunido.

Ahora echamos de menos lo importante que es el contacto físico, el perderlo no entraba en nuestros planes. Se ha perdido personalidad y ojo, que esto no ha acabado, hay que tener mucho cuidado con el virus, pues todavía sigue con nosotros.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo por mi no, pero si por mi familia. Yo me adapto fácilmente a las situaciones y no tengo miedo a lo que acontece, sobre todo cuando estoy bien informado. La angustia la supero, pero eso sí, en el confinamiento toda mi familia las medidas de seguridad las hemos llevado a rajatabla, cuidándonos, pues ha habido personas cercanas con contagios y con muertes; por tanto el respeto y la prudencia han sido nuestra prioridad.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

R. – De momento he aparcado sacar un álbum discográfico hasta que se normalice de verdad todo. Pero si estoy poniendo en el mercado videoclip y singles. En mayo sacaré un nuevo tema con un artista de relieve nacional.

Estoy componiendo cosas alegres, frescas, que nos hagan olvidarnos de los problemas. Como bien sabes Pepe, mis letras están siempre muy curradas, profundas y reivindicativas, pero lo he dejado momentáneamente y estoy creando canciones bailables y que la gente puedan sentir felicidad.

El tema “La voz del capataz” fue un tema que saqué el pasado año, un single que viene muy bien para esta época, donde me pongo en la piel de los penitentes que durante dos años no pudieron salir con los titulares de sus hermandades.

Esta canción funcionó muy bien y ahora dando una vuelta de tuerca, he grabado la segunda parte junto a Marta Quintero y es una auténtica maravilla.

Marta siempre ha estado vinculada a la Semana Santa, es saetera y tiene magia en su voz, nos hemos complementado perfectamente, con sonidos actuales conviviendo con los de antaño y el resultado es maravilloso, emocionante…

P. – ¿Qué recuerdos guarda de tu etapa formando duo con Sergio Contreras?

R. – Esa etapa fue muy intensa. Con Sergio es como si estuviese con mi hermano. Fueron 5 años con él e hicimos de 60/70 actuaciones cada verano.

Muchas son nuestras vivencias.

Gracias a Sergio, me di a conocer más en el mundo de la música y le estoy muy agradecido. Seguimos haciendo cosas juntos. Ahora tenemos un proyecto cara al futuro en el que estamos muy unidos.

P. – ¿Qué supone la música para ti?

R. – Siempre he estado vinculado al mundo de la música, mis padres me lo inculcaron, ellos muy aficionados al flamenco me lo hicieron sentir desde niño. He cantado en peñas y mi ilusión desde chico era ser artista y hoy es un sueño hecho realidad y no podría vivir sin música, es el aliento del alma.

Mi pareja también se dedica a la música y eso ayuda, aunque a veces nos da muchas preocupaciones, pero disfrutamos.

A nuestros hijos le inculcamos la música, y no para que se dediquen a ella, pero que la vivan y la disfruten, pues aporta mucho al estado de ánimo y te puede transportar a muchos sitios. Es un regalo que nos da la vida.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Huelva, sus costumbres, sus gentes… son todo para mí. Aunque ahora vivo fuera, a Huelva tengo que volver a menudo y así lo hago y es el lugar donde terminaré mis días. Huelva es un lugar mágico, lo tenemos todo, que abre las puertas y cautiva a cuantos llegan a esta tierra.

P. – ¿Qué recomendaría a alguien que no conozca esta tierra para que nos visitara?

Eso, que nos visiten empezando por Huelva capital y que se adentren en la provincia, la sierra, la costa, andévalo, uenca minera, Rocío… que conozcan a sus gentes, que vayan a rincones llenos de belleza natural que hay por todos nuestros pueblos, que disfruten de la gastronomía que ofrecemos, de las tradiciones… No se arrepentirán.

El onubense en general es buena gente, abrimos nuestro corazón a todo el mundo, somos solidarios, sencillos, que vamos por derecho y eso lo valoran los que nos conocen.

Yo cuando he de salir de vacaciones, no voy a ningún otro sitio, me establezco en mi pueblo, Trigueros y desde ahí a disfrutar de nuestra provincia.

P. – ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R. – Personalmente, sin lugar a dudas mis padres, que me han inculcado valores, como el respeto a los demás y ser honesto.

A nivel profesional admiro mucho a Pepe Roca, que además he tenido el honor de cantar con él, también a Morente, Arcángel, Argentina… Me gusta escuchar a Antonio Orozco Marc Anthony, Michael Jackson, y desde luego Los Chichos, Jero… la música callejera, con historias reales que cantaban en los años 70/80.

P.- ¿Te ha pasado algo últimamente que te guste contar?

R. – Como bien sabes, soy cantante, compositor y productor, me dedico y vivo de esto, y siempre tengo nuevas metas que florecen a diario y a día de hoy me siento pleno, pues lo que hago me gusta, por lo que me ha llevado de orgullo y satisfacción que me hayan nominado para las premios MIN de música independiente, lo han hecho como productor, que aunque lo mío sea especialmente cantar y componer para otros artistas, que me hayan nominado como productor y que valoren mi trabajo es para estar muy orgulloso.

P. – ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R. – Aunque es poco, lo aprovecho y lo dedico a mi familia, pues soy muy casero. Me gusta la pintura a lápiz y carboncillo, hago trabajos artesanales y siempre tengo algún proyecto a mano para entretenerme. Me gusta esculpir la madera, me evade muchísimo.

Fíjate si me gusta trabajar la madera, que he hecho en la terraza de mi hogar una casa de madera para mis hijos, pero una casa de verdad, para poder vivir, la he confeccionado con madera reciclada, con un salón, habitaciones a doble altura, cocina alicatada, cuarto de baño, con sus desagües, electricidad… Como verás el tiempo libre lo aprovecho bien.

P. – ¿Te gustaría añadir algo más?

R. – Darte las gracias por esta oportunidad de dar a conocer mis proyectos y vivencias y desde luego agradecer a la hermandad del Santo Entierro de Trigueros por la gran disposición que han tenido para que pudiera grabar mi videoclip con Marta Quintero, lo mismo que a los patrocinadores y desde luego al obispado de Huelva, que dieron su permiso para poder grabar dentro de la iglesia.

Yo soy muy de Trigueros y a mi pueblo lo llevo por bandera, allá donde voy, soy un embajador de la tierra que me vio nacer.