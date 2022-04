Begoña Flores: “Me encantaría jubilarme en la radio donde empecé, en Isla Cristina”

Me hace una ilusión muy especial que se acerque hoy por esta ventana pública mi buena amiga Begoña Flores Regalado, a la que conozco hace más de tres décadas y con la que es un lujo tenerla entre mis amistades preferidas y es que Begoña es de esas personas entrañables que te encuentras en la vida. Nació en Isla Cristina de casualidad, pues sus padres, Ramón y Manolita, vivían en los años 60 en Larache, (Tánger), por motivos de la profesión de él, capitán de almadraba, pero se vinieron a Isla Cristina poco antes de nacer Begoña. Se crió en Consorcios Nacionales Almadraberos junto a las fábricas de salazón en Barbate y La Línea de la Concepción, (por eso lleva el olor de los atunes impregnados en sus recuerdos). También pasaba cortas temporadas en su tierra natal aunque se siente también muy gaditana.

Ya siendo niña le despertó la curiosidad periodística, jugando con sus hermanas a hacerles entrevistas.

Comenzó con 16 años sus pinitos en Radio Isla Cristina, en 1986, que entonces no era emisora municipal. De ahí pasó a emisora de Barbate,

dependiente del Ayuntamiento, y poco después, un compañero suyo de esa emisora que cogió plaza en Antena 3 de Radio, en Cádiz, la recomendó para que fuera su compañera locutora en el programa “Viva la Gente de Cádiz”.

A partir de ahí comienza su singladura profesional que le impide estudiar periodismo al estar ya contratada en una en una emisora nacional decidiendo quedarse allí para adquirir experiencia. De ahí pasó a la Cadena Ser de Cádiz, también como locutora. En 1991 regresó a Isla Cristina permaneciendo unos meses en la emisora que Huelva Información abrió en la vieja Higuerita, (donde por cierto yo tuve el honor de inaugurar con un programa dedicado a Concha Piquer que fallecía en esos momentos). Posteriormente copresentó “Si así os parece”, en Cadena Rato Isla Cristina, que pasó al poco tiempo a convertirse en Onda Cero.

Desde 1998 hasta 2002, locutora de programas en cadena en Canal Sur Radio, desde Sevilla. Hasta hace poco, locutora en la municipal de Cartaya.

– Locutora en especiales de Carnaval, en WihuTV

En el mundo de la televisión, Begoña ha sido, documentalista, guionista y reportera en Canal Sur Televisión de

programas como “Tal como Somos”, de Andrés Caparrós, “Cántame”, de

María del Monte, “Escalera de color”, de Irma Soriano, “Senderos de Gloria”, de Consuelo Berlanga, especiales de las ferias andaluzas, el Rocío…

– En Antena 3 Televisión: redactora del programa concurso “Hoy es tu día”, de Alonso Caparrós.

– Televisión Española: guionista del programa “Tiempo al tiempo”, de Concha Velasco.

En prensa escrita, nuestra protagonista estuvo cuatro años como corresponsal de Huelva Información, de Ayamonte e Isla Cristina.

Desde 2011 hasta la actualidad, redactora en el periódico La Higuerita.

Gabinetes de Prensa: Ayuntamiento de Isla Cristina y Empresa Municipal Isla Cristina.

Como habrán comprobado una gran todoterreno del periodismo, que como persona no tiene ni mijita de desperdicio, solidaria, optimista, cordial, agradecida, con alto sentido de la amistad, empática, comprometida… Vamos, lo que se dice, muy “güenagente”.

Me ha costado quedar con ella para realizar esta entrevista, pero carnaval isleño tenía prioridad y Begoña estaba muy imbuida en las fiestas típicas de invierno de la antigua Higuerita. Una vez acabado el trabajo de las carnestolendas, empezamos a charlar y este es el resultado :

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación actual que estamos viviendo?

R. – Referente a la pandemia, lo he pasado muy mal estos dos años, he tenido mucho miedo. Al principio, con el confinamiento puro y duro, al ser

actividad esencial, nunca dejé de trabajar y eso me quitaba el sueño especialmente porque no teníamos la información de ahora. La pandemia

no se podría haber evitado pero la intensidad y la virulencia de las algunas olas, creo que sí, aplicando restricciones más duras como por ejemplo en

las últimas Navidades, donde el Covid se cebó con toda España y en Huelva no nos quedamos atrás.

Respecto a la guerra, es un sinsentido en pleno siglo XXI. Un horror ver a tanta gente inocente cómo están sufriendo la pérdida de sus viviendas, familias, separaciones… un desgarro que te llega al alma pero ya sabemos, las guerras las comienzan los políticos, las sufren los ciudadanos y las terminan los diplomáticos, y ojalá el fin sea muy pronto. Luego pasarán años para reconstuir todo lo material y las penas del alma.

P. – ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia?

R.- Pues creo que la gente tenemos como propósito tener otra actitud ante la vida, vivirla más y mejor, apreciar y valorar más las cosas… pero sólo

creo que es un propósito porque con el paso de tiempo todo vuelve a la normalidad, y a ser como antes. No obstante, para mi, la pandemia le ha dado más valor a mi familia en general y es verdad que también a las pequeñas cosas diarias.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

R, – Al principio un poco perdidos como todos. Algunas cosas no las han hecho bien, pero también es cierto que en muchas ocasiones ellos han sido

el altavoz del equipo de virólogos y epidemiólogos. Ha habido muchas incongruencias, hoy en día las sigue habiendo. Un positivo ya puede salir a

la calle, y ¿pisar un bar, quitarse la mascarilla para consumir mientras el camarero sin Covid aún la tiene que llevar puesta…? Ha sido muy

complicado todo esto, mucha gente sin trabajo, ERTES y ayudas que se han pagado tarde creando necesidad en los ciudadanos. Si yo fuera política me equivocaría en muchas decisiones igualmente, pero te aseguro que el trato de la Seguridad Social a los usuarios lo hubiera gestionado mejor.

P. – Me decías cuando empezamos a hablar, que has pasado mucho miedo, ¿por qué especialmente?

R. – Mucho, el miedo al contagio principalmente, pero he salido ilesa de esta pandemia, aún. Un familiar estuvo ingresado en planta una semana, lo

pasamos mal pero salió adelante.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces en la actualidad?

R, – De trabajo, espero volver pronto a mi puesto en Radio Cartaya donde estuve de interina hasta hace relativamente poco. Después de presentarme a otra convocatoria, estoy dentro, pero no sé cuando volveré. De todas formas me encantaría jubilarme en la radio donde empecé, en Isla Cristina, pero los políticos no me quieren, (jajajaja). Sigo con mi periódico La Higuerita de redactora y maquetando.

P. – ¿Qué papel entiendes están jugando los medios de comunicación en esta pandemia?

R. – Muy importante, los medios han sido fundamentales en esta maldita pandemia. Y ahora lo digo como espectadora y oyente. Hemos estado

pegados a la radio y tele hasta hace poco. Los que nos informaban y nos contaban lo que estaba pasando y lo que podía pasar si no acatábamos las

normas de convivencia. Los medios hemos sido los portadores de las peores y mejores noticias, en esto y en todo.

P. – ¿Qué significa para ti Isla Cristina y sus carnavales?

R. – Isla Cristina significa mucho, me siento afortunada de vivir en ella y valoro lo que tengo. Me encanta el mar, siempre he vivido a pocos metros de él, cuando he residido en interior sentía claustrofobia. Vivo al lado del puerto deportivo y pesquero, ¡¡casi ná!!. Tengo magníficos atardeceres al alcance de mi ventana. En cuanto a los carnavales, ¿qué te digo? Llevo vinculada a la fiesta desde 1985 hasta la actualidad, siempre por trabajo, delante del escenario o detrás. El ingenio del isleño es inagotable en carnaval, en disfraces en la calle… aunque yo me quedo con el Concurso de Agrupaciones.

P. – ¿Por qué te dedicaste al mundo de la Prensa?

R. – Me encanta la comunicación. Aunque he tocado todos los registro, tele, radio y prensa escrita, lo mio es la radio, comunicar, contar, entretener…

tengo la suerte de llevar varias décadas trabajando en lo que me gusta. No soy periodista, soy comunicadora ante todo.

P. – ¿Qué diferencia existe entre el mundo de la prensa actual y la de hace tres décadas?

R. – Mucha, empezando por la inclusión de los formatos digitales, aunque espero que nunca se pierda el papel. En otro sentido, creo que la prensa

antes era más sana que ahora, quizás porque había menos competencia. Ahora es distinto, pero también ha cambiado el lector que en la actualidad

está mucho más preparado. Las plataformas digitales les permiten leer y entender las noticias desde distintas perspectivas y editoriales. Antes solo

comprabas el periódico que te gustaba leer, ahora con Internet lees la misma noticia con distinto tratamiento, y comparas lo que quieras.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Los mejores han sido muchos, todos buenos. La convivencia en las distintas redacciones, el trabajo en sí. Recuerdo en mi época de “Tal como

somos” de Canal Sur TV, me llevé tres temporadas viajando por toda Andalucía conociendo los pueblos que luego participaban en el programa.

Conocía su cultura, patrimonio, fiestas, gastronomía, la historia… una información que luego aplicaba a mis viajes personales. La radio también

me ha dado muy buenos momentos, en todas las cadenas que he estado o en la municipales. El peor momento sin duda fue un episodio de moobing que sufrí por parte una persona política que por cierto, sigue en el candelero, que me anuló de funciones dieciséis meses y no contenta con ello, después me despidió. Fue de pena, lamentable, y lo más lamentable es que me pasó en mi pueblo.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi niñez fue muy feliz a pesar de tener hasta tres domicilios al año por los traslados a las almadrabas de Zahara de los Atunes, y la Atunara, en La

Línea. Tengo recuerdos maravillosos, vivía junto a las fábricas de salazón y veía descargar los atunes recién levantados que llegaban a las pilas, hasta que llegaron los japoneses y los atunes no volvieron nunca más a pasar por mi casa. De pequeña soñaba con ser lo que soy.

P. – ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R. – Los personales, sin duda mi padre Ramón, por conseguir llegar tan alto en una época difícil y sin apenas recursos desde los años 60. Como

ejemplo, fue hombre rana, trabajó para Pepe Banús, (creador de Puerto Banús), haciendo el calado del famosos puerto deportivo marbellí. Y después capitán de almadraba varias décadas. Mi padre y mi madre, Manuela, fueron los mejores maestros que puedan tener unos hijos. En lo profesional mis referentes son todas aquellas personas locutoras de radio y televisión que sin haberse formado académicamente para ello, han conseguido su objetivo, o triunfar.

P. – ¿Se van cumpliendo los objetivos de vida que te habías propuesto?

R. – Pues sí, sólo me propuse trabajar en lo que me gustaba y vivir feliz, y así ha sido y es, pero sigo teniendo objetivos, ya te dije a antes que me encantaría jubilarme en la emisora de mi pueblo. Además ayudo a mi marido en la finca que tiene dedicada al cultivo de cítricos y tropicales, en temporada. En lo personal, quise tener un hija, y llegó cuando vi el momento, a los 35 años. En cambio nunca pensé en el matrimonio, y ya me he casado dos veces, (jajaja). La vida es lo que te pasa mientras tú planeas otras cosas.

P. – ¿A qué dedicas tu tiempo libre?

R. – Pues a pasear por mi playa del Cantil, el faro, y a acompañar a mi marido a sus entrenamientos y partidas de golf todas las semanas. Yo aún

no juego, me estoy iniciando aunque llevo varios años, pero es muy difícil, empeño no me falta. Si no juego, conduzco el buggy y disfruto del campo.

También me gusta mucho todo lo que tiene que ver con Portugal, yo, pasando el puente, ya soy feliz.

Begoña, que ha sido toda una gozada haber echado este ratito de charla contigo, solo nos resta tomarnos una cervecita o cafetito en Isla Cristina y seguir recordando anécdotas que es una costumbre muy sana e interesante.

Un abrazote grande amiga.