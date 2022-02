Juan Álvarez: “La explosión de alegría que produce un gol cuando estás jugando, no tiene comparación”

Se acerca hoy a esta ventana pública una persona entrañable donde las haya, cordial, trabajador, emprendedor, optimista, buen amigo, servicial, solidario, empático… Vamos, muy buena persona. Me refiero a Juan Francisco Álvarez Giráldez, nacido en Marchena (Sevilla), el 25 de Febrero de 1962, exdelantero conocido futbolísticamente como Álvarez II, por ser el hermano menor de Antonio Álvarez.

Jugó 3 temporadas en Primera División (1983-86) en el Sevilla F.C. También lo hizo en el Hércules y en el Mérida entre otros equipos de inferior categoría. Disputó 166 partidos oficiales y anotó 27 goles

Fue 3 veces internacional con España en categoría Sub-21 y una vez en categoría olímpica.

Cuando concluyó su periplo como futbolista se dedicó al mundo del transporte siendo en la actualidad el director gerente de Nacex, que en alguna ocasión compartió trabajo como entrenador de fútbol.

Cuando llamo a Juan para echar un ratito de charla y confeccionar esta esta entrevista, con la amabilidad que le caracteriza acepta y este es el resultado.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Una situación lamentable, sobre todo con mucho temor al contagio del virus. Con la sensación de que “el bicho” se quedará entre nosotros durante bastante tiempo, y con unas incomodidades nada habituales por la mascarilla y por tener que estar desinfectando todo constantemente por el miedo al contagio.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia?

R. – No creo que cambie mucho la vida, una vez se haya normalizado, esté el virus entre nosotros o no esté el virus entre nosotros. Da igual. El ser humano, en mi opinión, no tiene esa memoria o no quiere tenerla. La prueba la tenemos en que en cuanto se han disminuido las restricciones, todos hemos vuelto a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente.

P. – ¿Te esperabas esta nueva ola de contagios?

R – Sí, rotundamente. Y creo que todo el mundo la estaba esperando.

P. – Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo sí, por mi mujer y mis padres. Mi mujer porque es factor de riesgo y mis padres porque son muy mayores. Y sigo pasándolo.

P. – ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

R. – Bueno, el futuro inmediato es seguir al frente de mi empresa. No obstante, una vez me llegue la jubilación, llevaré una vida tranquila, leer libros de crecimiento personal, que me gustan. También, ver fútbol, sobre todo de los escalafones inferiores, que a veces

son mucho más bonitos de ver que el profesional. Pero sobre todo, estar a disposición de mi familia, cuidar de mis nietos, que me hace mucha ilusión. Bueno, y muchas más cosas que se pueden hacer con tiempo libre.

P. – ¿Qué haces ahora?

R. – El fútbol fue mi profesión y mi vida durante muchos años y ahora lo es el servicio urgente de paquetería a través de mi empresa Nacex.

P. – ¿Qué ha significado para ti el fútbol?

R.- He tenido la suerte de dedicarme a esta profesión, sobre todo como jugador. Como entrenador fueron solamente 3 temporadas. Y debo decir, que es todo un privilegio poder hacer diariamente lo que te gusta, divertirte y cobrar por ello. Los recuerdos que guardo son todos positivos. Siempre he dicho que esa explosión de alegría que se produce cuando estás jugando y tu equipo mete un gol, no se produce en ninguna otra profesión, sí en otros deportes, pero no en un trabajo de oficina, por ejemplo.

Alguien, en su despacho, puede firmar un gran contrato con un cliente muy importante, pero nadie se lo imagina pegando saltos y gritos por haberlo conseguido. Mucho menos delante del cliente.

P. – ¿Qué añadirías y quitarías del fútbol actual?

R. – Sinceramente no lo sé, pero sí me gustaría estar en forma de nuevo y quitar a cualquier delantero del Sevilla y ponerme yo.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – Sí, a pesar de las críticas que recibe.

P. – ¿Cuál sería tu once ideal de compañeros que hayas tenido?

R. – Mi etapa en el Sevilla fue para mí la más bonita. Entonces me quedo con la siguiente alineación por calidad como personas, compañeros y jugadores:

Portero: Súper Paco

Defensas: Nimo, Antonio Álvarez, Juan Rivas y Curro Sanjosé

Centrocampistas: Ruda, Francisco y Juan Carlos Álvarez.

Delanteros: López, Moisés y Magdaleno.

P. – Cambiemos de tercio, ¿qué te llevó a dedicarte al mundo del servicio de mensajería urgente?

R. – Cuando terminé mi etapa futbolística en el Mensajero, equipo de tercera división en la Isla de La Palma, donde el volcán. Allí fiché por un año, además con un trabajo como recepcionista en un hotel, gracias a que hablaba alemán perfectamente. Cuando pasó el año, contacté con mi tío Paco Álvarez, dueño de Seur Huelva. Vine, y el gerente de entonces me hizo una entrevista y al mes o mes y medio me llamó para que me viniera. Eso fue en Junio de 1991. Me vine con mi mujer y mis dos hijos aquí, a Huelva, y aquí sigo desde entonces. Estuve 15 años en Seur, y ahora llevo más de 15 años con mi propia agencia de transportes, con NACEX.

P. – ¿Te satisface tu trabajo y qué características destacarías de tu empresa?

R. – Me encanta mi trabajo y la mensajería urgente, disfruto solucionando los problemas de nuestros clientes. También tengo la suerte de disponer de una plantilla de trabajadores inmejorables y muy profesionales.

Las características más destacadas de Nacex son el cumplimiento del 99,4% de sus servicios contratados. A partir de ahí, simplemente informar de que tenemos un abanico muy amplio de servicios que ajustamos a las necesidades de nuestros clientes.

Quizá podríamos destacar las gestiones que realizamos en cualquier organismo oficial, evitando así que nuestros clientes tengan que desplazarse, aquí en Huelva, a Sevilla o a cualquier otro lugar, teniendo la facilidad que nosotros lo hacemos por ellos.

P. – ¿Qué entiendes necesita Huelva para despegar de una vez?

R, – Huelva necesita infraestructuras y nos queda un largo camino de lucha para que se dote de los medios necesarios. Hay que dejar de mirar hacia otras provincias y mirar qué necesitamos nosotros y pelear por eso.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – De mi niñez recuerdo que no paraba en todo el día. Colegio, casa, comer, jugar en la calle, merienda (chocolate con pan, por ejemplo), seguir jugando en la calle, voz de mi madre para que subiera ya, porque se estaba haciendo de noche. Una niñez que no cambio por la de ahora.

No sé qué quería ser de mayor, supongo que algo así como “pistolero”, porque veía las películas del oeste.

P. – ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R. – Familia, nietos en particular, series de televisión, libros de crecimiento personal, fútbol, andar…

P. – ¿Quiénes son tus referentes a nivel profesional y personal?

R. – Mi hermano Antonio tanto personal como profesional. Coincidí con él los tres años de mi etapa futbolística en el Sevilla F.C.

Juan, ha sido un placer echar este ratito de charla contigo, verte feliz, recordar etapas de tu vida como futbolista y ver que te sigue apasionando tu trabajo.

Un abrazote grande amigo