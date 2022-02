Se cumple otro año sin que los piel de cartón tengan un centro de acogida en Huelva

Desde Andalucía Por Sí Huelva queremos recordar que día tras día pueden llegar a malvivir aproximadamente 300 personas en las calles de Huelva, las cuales parecen que son unos simples pieles de cartón, que decoran las calles de la ciudad.

Hemos visto como en estos recientes meses desde la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad que lleva la concejala Maria Jose Pulido, se ha vuelto a hacer un anuncio a bombo y platillo, con un tema bastante crudo. Creemos que no se cambia nada con que se aumente la duración con la que las personas recogidas en el centro actual puedan estar en el mismo, cuando tiene actualmente solo 15 plazas, haciendo que el pasar de tres días a una semana máximo, excepto los casos más graves no sirvan de nada cuando tras esta semana no podrán volver al centro hasta pasado un mes mínimo algo que no deja tiempo para realizar ninguna labor de reinserción, siendo muy insuficiente esta nueva acción, cuando no soluciona el problema de raíz sobre el número de plazas que actualmente tiene el ayuntamiento a la hora de acoger a estas personas.

Esto nos parece un insulto a las necesidades de estas personas que malviven en las calles de la ciudad, estamos ante un nuevo intento de tratar de idiotas la inteligencia de la ciudadanía onubense. Algo que no nos sorprende viendo como la “gran promesa” que hizo el Ayuntamiento de Huelva el año pasado se anunció en todos los medios de comunicación hasta la saciedad. Aún estamos a la espera de que el susodicho centro que venía a paliar la necesidad de plazas a la hora de acoger a la mayoría de las personas que viven en nuestras calles se haga realidad, algo que pensamos que nunca se hará viendo cómo ni siquiera sea vuelto a mencionar, como si fuera un anuncio con el que callar bocas mientras que las bajas temperaturas se van.

Creemos desde el andalucismo onubense que se debe avanzar hacia la realidad de un centro donde importen las personas y se apliquen protocolos que ayuden a esas personas a volver a la sociedad, por ellos pensamos que se debería cumplir unas características que a continuación explicaremos:

Se debe comprender que muchas de las personas que viven en las calles van acompañadas de mascotas, por esto es imprescindible que en el centro puedan tanto habitar las personas como sus mascotas y que ambas reciban atenciones.

Es necesario que haya tanto personal de rehabilitación física y psicológica como orientadores laborales, para que estas personas puedan comenzar una nueva vida.

Sería idóneo que el centro estuviera dotado de talleres de reinserción ocupacional con personal apto.