Manuel Camacho ‘Machete’: “Jugar en el Recre, fue un sueño hecho realidad”

Manuel Camacho Mairena, conocido en el mundo del fútbol como” Machete”, es nuestro invitado de hoy.

Nace el 26 – 02 – 1955 en Bollullos par del Condado, persona cordial, con don de gentes, buen comercial, amigo leal, solidario, optimista, familiar, fiable y desde luego buena gente.

Cuando me pongo en contacto con Machete, con el que no coincido desde que dejara el mundo de la automoción, se muestra encantado en que me haya acordado de él para formar parte de esta serie de entrevista en tiempo de pandemia, por lo que acepta rápidamente mi propuesta y después de preguntarnos por nuestra salud y otras cosillas más, empezamos con la entrevista y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R- La situación que vivimos es muy preocupante, he tenido familiares que lo han pasado muy mal y se han salvado de auténtico milagro…. Y he perdido amigos como Juan Antonio González Camacho, presidente del colegio entrenadores de Huelva, que se lo ha llevado en nada de tiempo.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia?

R. – No soy adivino, aunque espero y deseo que volvamos a la normalidad y desaparezca esta pesadilla que nos tiene acojonados.

P.- ¿Te esperabas esta nueva ola de contagios?

R. – No esperaba esta nueva ola de contagios, pero veo que no es imposible y que pueden venir más, ojalá que no.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

P. – Miedo no he pasado porque he cumplido a rajatabla con lo indicado por las autoridades sanitarias y he salido bien del peligro que supone esta pandemia tal vez por las 3 vacunas que me han puesto y me encuentro muy bien.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces en la actualidad?

R. – Proyectos tengo de estar 24 horas con mi familia, gracias a mi jubilación, y sobre todo cuidar de mis nietos que me tienen enamorados y los quiero con locura.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu vida como futbolista?

R. – En Bollullos no había fútbol para los peques y un maestro de mi pueblo, Pepe Iglesias, que ejercía su profesión en la Palma del Condado, me propuso llevarme a jugar allí, y me fui con él. Jugamos un trofeo en la capital hispalense donde Sevilla y Betis se interesaron por mi. Me decidí por los verde y blancos y me fui a Sevilla con 12 años, con la ilusión de hacer carrera y sacar a mi familia de la pobreza que vivía. Así comenzó mi carrera de futbolista.

P. – ¿Qué supuso para ti fichar por el Recreativo?

R. – Para mi jugar en el Decano, el equipo de Huelva y habiendo nacido en Bollullos par del Condado, fue un sueño hecho realidad y una de las grandes alegrías que me he llevado en mi vida.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en el Decano?

R. – De mi etapa en el Recre tengo una espinita clavada porque la mala suerte se cebó conmigo y no me permitió demostrar mi valía. Tuve que resignarme y emigrar a Ceuta.

¡¡Ah!! Lo mejor que me pasó estando en el Recre fue conocer a mi mujer que ha sido mi recompensa al mal sabor de boca que me dejó la temporada esa.

P. – ¿Quiénes fueron los jugadores que más te impresionaron en esa temporada?

R, – Bueno, me sorprendió mucho la calidad de los hermanos Zambrano, Espárrago a pesar de ser ya mayor, y Villasanz, sobre todo la fuerza física que tenía y la potencia de disparo. Aunque mi ídolo siempre ha sido Mora, extremo envidiable de Huelva y Cardo, un medio de mi pueblo que no llegó a más porque no quiso salir fuera de Bollullos, pero cogía el balón y me dejaba con la boca abierta, ¡¡que calidad de futbolista!!

P. – ¿Qué ha supuesto para ti el mundo del motor una vez que te retiraste del fútbol?

R. – Mi medio de vida desde que dejé el fútbol hasta hace 2 años que me jubilé.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Huelva necesita suerte y dar con dirigentes capaces de llevarle al lugar que le corresponde.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – De mi niñez recuerdo todo el día jugando al fútbol que era mi pasión. Soñaba con ser un futbolista de élite.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Montar en bici, hacer deporte y por supuesto el fútbol.

Manuel, que me ha encantado este ratito de charla que hemos mantenido, verte feliz y contento disfrutando de tu familia y especialmente de tus nietos que te tienen loquito

Un abrazote grande amigo