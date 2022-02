Acto vandálico contra los colores de la bandera LGTBI en un banco de Cortegana

Cortegana amaneció este fin de semana con un acto vandálico sobre uno de los símbolos que tenían en la localidad serrana como apoyo al colectivo LGTBI. Un banco pintado con los colores de su bandera, apareció pintado completamente de negro.

Desde el Ayuntamiento de Cortegana han condenado los hechos, asegurando que este tipo de actos ensucian la imagen de su pueblo y deteriora la estética. Pero que sobre todo, no solo daña lo anterior, también agrede los derechos de un colectivo del que forma parte muchos vecinos de la localidad.

Desde un comunicado inciden en que son un “Municipio Orgulloso”, sensible con la libertad de todas las personas y que no van a permitir este tipo de actos, animando a los vecinos de Cortegana a denunciar y ayudar a que estos hechos no vuelvan a repetir.