José Joaquín Carvajal: “El pago de una entrada no da derecho a insultar en un campo de fútbol”

Una pena muy grande. Acostumbrado a entrar y salir de todos lados sin problemas y ahora tantas restricciones. Una pena.

¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo en el mundo del fútbol?

No sé como. Pero nos cambiará seguro, creo que nos hará ser más prudentes a la hora de las reuniones, sobre todo en sitios cerrados. En cuanto al fútbol, lo que espero por Dios, que podamos llegar a algo lo más parecido a la antigua normalidad, donde tanto hemos disfrutado. Veo que es necesario pero no me gustan las mascarillas, reducir gente en reuniones, horarios…

¿Te esperabas esta nueva ola de contagios?

Soy un poco optimista. No me lo esperaba. Pensaba que esto acabaría antes de lo previsto. Pero debemos seguir apretando el cinturón y tomarlo bien en serio porque si eres tú, debemos hacerlo por los familiares de más edad.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo quizás no, por no haber tenido de cerca en la familia el problema. Pero si mucho temor y respeto porque creo que al principio no lo tomamos con la seriedad que debiéramos haberlo tomado.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces en la actualidad?

Pues ahora mismo preocupado por el trabajo. Me encuentro parado y en búsqueda de empleo, pero soy el míster del Sporting de Huelva cadete femenino de andaluza, donde estoy muy contento del trabajo que estamos realizando. Vamos quinto en la clasificación y viendo a las niñas crecer poco a poco. En mayo espero estar cerca de los primeros puestos, jejeje, es mi ilusión. Tengo también a 2 hijas jugando en el equipo y es una motivación extra.

¿Qué recuerdos guardas de tu vida profesional?

Pues unos recuerdos preciosos, muy bonitos, desde que empecé en Cortegana, pasé por la cantera del Real Betis, volví a mi pueblo, pasé por el RC. Recreativo de Huelva, San Roque de Lepe, La Palma, Dos Hermanas, Tomares, Ayamonte, y terminé en mi pueblo los últimos 10 años. Me quedó la pena de no haber podido disfrutar más años a un mayor alto nivel… Pero esas son las cosas del fútbol… Hay que aprovechar las oportunidades en los momentos justos, jejeje. Y en el Recre me quedé con ganas de más. Me quedo con la infinidad de gente que conocí a lo largo de mi carrera, y, con que los que me conocen me quieran.