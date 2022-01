El Xerez traspasa a Cancelo al Recre a cambio de un amistoso y la ‘cláusula del miedo’

El segundo fichaje del Recreativo de Huelva en el mercado de invierno ya es una realidad. Se trata de Miguel Cancelo, un carrilero que hasta ahora venía jugando en el Grupo X de la Tercera RFEF con el Xerez CD. Sin embargo, el caos económico que sufren los azulinos les ha obligado a desprenderse de sus jugadores más caros, lo que ha llevado al mencionado futbolista al Decano.

Nacido en Coria del Río, Sevilla, el 31 de agosto de 2001, Miguel Cancelo Márquez es un lateral derecho de 20 años de edad y 1,70 metros de altura. Formado en la cantera del Real Betis, ha militado también en el Calavera y el Pozoblanco. Con el Xerez sumaba 19 partidos y 1 gol. Tanto que anotó, precisamente, en el Nuevo Colombino. De hecho, el carrilero estuvo hoy en el coliseo viendo el triunfo sobre el Antoniano.

Compensación económica

El acuerdo entre clubes adquiere la forma de un traspaso, aunque no se ha informado de una compensación económica. Por el contrario, a cambio de este fichaje, el Recre se compromete a disputar un amistoso en tierras jerezanas el próximo verano. El pacto incluye también la ‘cláusula del miedo’, en virtud de la cual Cancelo no podrá jugar con el Recre ante el Xerez dentro de una semana. Y no cabe descartar alguna opción a futuro a favor de los azulinos.