Manuel López Cordero: “A Punta Umbría, en cuanto a naturaleza, no le falta “ni un perejil”.

Se acerca hoy a esta sección de entrevistas en tiempos de pandemia Manuel Jesús López Cordero, al que conozco desde de los años 80, y con el que siempre he mantenido una muy buena relación . Entonces era un jovenzuelo muy activo, con muchas inquietudes y unas ganas tremendas de comerse el mundo, lo cual era digno de admiración. Su experiencia laboral, que primero le conocí, fue como propietario de una empresa de venta de calzados, bolsos y complementos, con dos centros de trabajos ubicados en la localidad de Punta Umbría, con el que ha estado durante 35 años, con el nombre comercial Calzados Elizabeth,

Igualmente ha sido encargado general de una empresa de construcción en madera tratada, Andalucía Flamenco y también de una empresa de gestión de parques y jardines Servicios ambientales del Sur, como asimismo encargado general de una empresa de venta itinerante en la playa de Punta Umbría de bebidas,y snack que mantiene en la actualidad, con 40 empleados en época estival.

En 1979, saca su certificado de estudios primarios, y a partir de ahí, se preocupa en prepararse de cara a sus trabajos profesionales, realizando cursos de todo tipo relacionados con las actividades a realizar, dejando claro, que quería progresar y para ello había que estar preparado. Todo un ejemplo de superación

Sus inquietudes le llevaron a presentarse a las elecciones municipales de Punta Umbría llegando a ser concejal delegado de cultura y festejos años después concejal delegado de seguridad ciudadana y policía local y teniente alcalde y concejal delegado de medio ambiente, agricultura, parque, jardines y protección civil.

De igual manera ostentó la presidencia de los empresarios de Punta Umbría desde el 2002 al 2015

Como fotógrafo aficionado, ha logrado ser el autor de los carteles anunciadores de la romería Santa Cruz y de la Semana Santa de Punta Umbría, y también de las jornadas micológicas Santa Ana la Real 2 años, aparte de una decena de primeros premios en Punta Umbria, Aracena, Almonte…

Y para terminar este curriculum de López Cordero, decir que ha sido

-Presidente fundador de la asociación cultural Carnaval de la Luz

-Presidente fundador del moto club “los Chispas”

-Presidente fundador de AEPU Asociación de Empresarios de Punta Umbría

-Precursor y coordinador general de la I feria náutica deportiva Punta Umbría organizador del I festival de música Chirla Music

-Pregonero del carnaval de la Luz de Punta Umbria

-Organizador y guía de rutas de senderismos por Punta Umbría y provincia y de la primera ruta solidaria de Punta Umbría-Marruecos

-Precursor de la feria gastronómica Punta Umbria

Como habrán podido comprobar, todo un luchador, solidario, participativo, cordial, optimista por naturaleza, emprendedor, buen amigo, empático, picón, alegre…, y desde luego buena gente, que cuando lo llamo para concertar esta entrevista, no lo duda, acepta del tirón y este es el resultado de un ratito de charla de lo más amena y entretenida,

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

¿Qué significa para ti Punta Umbría?

Nací aquí, vivo aquí y quiero morir aquí. Punta Umbría lo es todo. Mi vida entera ha estado siempre relacionada con mi pueblo: mi infancia, mi adolescencia, mi vida empresarial, mis participaciones en asociaciones culturales, deportivas, hermandades, corporaciones,…

He dedicado y sigo dedicando mi vida a contribuir, en la medida de mis posibilidades, en la mejora y crecimiento de mi pueblo.

¿Por qué crees que Punta está tan descuidada en su asfaltado?

Considero que puede haber diferentes factores, más que descuidos, que han podido llevar a que no se acometan los trabajos necesarios para el mantenimiento del asfaltado del pueblo entre los que podrían estar una mala gestión, o problemas económicos, o cuestión de prioridades, o… ¡quién sabe! ¡Mejor sería preguntarle a los propios políticos!

¿Qué recuerdos guardas de Calzados Elizabeth?

37 años de Calzados Elizabeth han supuesto media vida para mí; media vida de alegrías, de fatigas, de mucho trabajo y esfuerzo, de un cúmulo de experiencias inolvidables. Me siento muy feliz de haber podido mantener en funcionamiento, durante tanto tiempo, este bonito negocio para ofrecer un servicio que considero necesario para las personas de mi pueblo y de sus alrededores.

¿Qué te gusta más, el Carnaval de calle o de teatro?

¡Del Carnaval todo! La calle es muy importante porque el Carnaval lo hace el pueblo y es la calle el lugar donde todos tienen la misma posibilidad de participar y de disfrutar. El teatro, igual de importante, es un espectáculo para la vista y el oído, un lugar mágico.

¿Cuáles son tus aficiones preferidas y qué haces en tu tiempo libre?

Soy un enamorado de la naturaleza y a Punta Umbría, en cuanto a naturaleza, no le falta “ni un perejil”. Me encanta caminar por la playa, por la ría, por las marismas, por los pinares… y complemento esas caminatas con otra bonita afición, la fotografía.

Y como dicen que soy inquieto como un rabo de lagartija, no se quedan ahí mis aficiones sino que también me apasiona la micología, el moto-turismo y el turismo gastronómico.

¿Cuáles son los principales encantos de Punta?

Punta Umbría tiene muchos encantos y hay quien no los ve porque no mira más allá de los pinos. Poseemos un 70 % del término municipal protegido, dícese NATURALEZA EN ESTADO PURO. Tenemos un gran pinar con unos senderos espectaculares, una playa como ninguna, unas marismas únicas, los Enebrales, las lagunas del Portil y una fauna y una vegetación extraordinarias.

Pero… toda esta riqueza necesita ser cuidada, mimada y protegida para poder mantenerla entre todos y, en especial y particularmente, por parte de las administraciones.

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Recuerdos… ¡son tantos! Mis años de colegio en el Virgen del Carmen, los juegos en los pinares de las casas baratas, el cruzar la ría para coger bocas y camarones, ese muelle de las canoas desde donde nos tiramos todos a la ría y esas calles de arena donde se jugaba frente a cada casa y… podría seguir enumerando tantos y tantos momentos que la lista se haría interminable.

En cuanto a lo que quería ser de mayor, puede que suene raro pero yo no quería ser ni futbolista, ni piloto, ni astronauta, ni médico… ni pensaba en profesiones a las que dedicarme, yo solo quería ser feliz y si hago un balance de lo que ha sido mi vida hasta ahora, el objetivo está cubierto, aunque sigo trabajando en ese sentido y aunque no siempre he hecho lo que he querido, he intentado querer lo que hacía.

¿Quiénes son tus referentes en la vida?

Solo tengo un referente: Mi Padre, Miguel López Andreu (el Cuco) No he conocido una mejor persona que él y puede que parezca que yo no puedo ser objetivo, por ser su hijo, pero si alguien ha tenido o tiene la suerte de tratarlo solo puede contar lo buena persona que es y que ha sido a lo largo de toda su vida. Me siento inmensamente afortunado de haber tenido y seguir teniendo este pilar tan sólido a lo largo de las distintas etapas de mi vida.

¿Se van cumpliendo los proyectos de vida que te habías propuesto?

Gracias a Dios, no me puedo quejar y todo en la vida me va bien. Lo más importante es la salud y la familia; lo demás, con mucho trabajo y constancia, se va resolviendo.

Manolito, que bien sabes, me encanta charlar contigo, y me alegro enormemente verte tan activo y con ganas de seguir trabajando por tu pueblo, que como bien dices merecen más atención por parte de todos, pero especialmente de sus dirigentes políticos

Un abrazote y nos debemos una cervecita