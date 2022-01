María José García: “A Pedro Sánchez le diría que mire hacia Huelva, que vea el gran potencial que tiene”

Sin duda el maldito Covid ha puesto al colectivo de trabajo social en primera línea de acción frente a los efectos sociales surgidos por la pandemia del coronavirus. Es por ello y para conocer con mucho más detalle la labor que está realizando este colectivo que esta semana se asoma a esta vuestra sección un testigo directo que hasta hace pocas fechas ha estado ejerciendo su profesión en la Asociación de Mujeres Mayores La Paz de Gibraleón.

Cierto es que cuando me puse en contacto con ella mi intención era charlar exclusivamente sobre su otra faceta, el modelaje. Un mundo que se asocia a fama, dinero y un estilo de vida glamuroso, pero que para nada se relaciona a la forma de ser de nuestra invitada de esta semana. Entrevistamos a María José García Breva, una onubense de pro, que aunque actualmente vive en tierras gaditanas por aquello que su chico es militar de las fuerzas armadas en la Base Naval de Rota, ella se considera más onubense que un choco.

Estudió junto a sus dos hermanas en el Colegio Santa Teresa Jesús. Es graduada en Asuntos Sociales por la Universidad de Huelva y a los 21 años se proclamó Mis World Huelva, comenzando así su periplo por el mundo de la moda, un hecho este que le hizo participar en el certamen internacional de Reina Internacional del Café y por tanto enarbolar la bandera de Huelva en Colombia.

A nuestro protagonista lo conozco desde 2015, cuando formando parte de jurado de Miss World Huelva, ella se presentó como candidata, proclamándose ganadora. Desde el momento de la entrevista previa me percaté que contaba con todos los atributos necesarios para triunfar en tan difícil profesión, una excelente apariencia física, un cuerpo bonito, una buena altura, un rostro ideal, risueña, alegre, empática y muy positiva. Pero, sobre todo me sorprendió la naturalidad que se expresaba sobre su meta personal que, no era otra que ayudar a los demás y luchar por conseguir un mundo lo más justo posible y eliminar cualquier tipo de desigualdad.

El tiempo me ha dado la razón, pues actualmente igual la podemos ver en la pasarela que en publicidad en mupis o marquesinas.

Pero, para que ustedes, mis queridos lectores, conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestra invitada, nos pusimos en contacto con ella, que con la amabilidad que le caracteriza aceptó nuestra invitación, así que vayamos al lío.

Yo te conocí estando de jurado en el certamen de Miss World Huelva, donde saliste ganadora de aquella edición. Creo recordar que ya han pasado siete años ¿Qué ha sido de tu vida y de tus sueños por triunfar en el mundo de la moda desde entonces hasta ahora?

Sí, hace siete años de aquello pero lo recuerdo muy reciente ya que fue una experiencia maravillosa para mí. Desde entonces he compaginado mi profesión como trabajadora social con la pasarela, que es mi verdadera pasión.

La verdad que desde que comencé en este mundo no he parado de hacer trabajos y compartir experiencias increíbles, de las que he aprendido muchísimo y he conocido a gente maravillosa.

De hecho próximamente vuelvo a la Pasarela de Andújar Flamenca con muchísimas ganas e ilusión ya que debido a la pandemia ha estado todo muy parado. Es una de mis pasarelas favoritas pues después de siete años desfilando allí, todo el equipo es una familia para mí, me siento como en casa.

Cómo recuerdas tu paso por el concurso local, por el nacional e incluso internacional. Ya que llegaste a ir a Colombia al prestigioso certamen Miss Reinado Internacional del Café

Recuerdo todo con muchísimo cariño e inocencia, pues era como una niña que acaba de descubrir algo que le encanta y que al parecer a pesar de la gran timidez que me acompañaba no se me daba tan mal.

El certamen local lo recuerdo como el inicio en el mundo del modelaje ya que era lo de lo primero que hacía y la verdad yo no tenía intención de presentarme, y mucho menos podía imaginar que ganaría.

Ya el certamen nacional lo recuerdo con un poquito más de presión pues aunque no lo parezca es un trabajo duro prepararse para ello si te lo tomas en serio. Yo soy una chica muy constante y sobretodo responsable, y quería llevar todo muy organizado y cumplir a raja tabla con las expectativas que pedían. Aun así lo pasé genial y me llevé grandes amigas con las que sigo manteniendo contacto.

Y por último el Certamen Internacional Del Reinado del Café lo recuerdo con muchísima ilusión, ganas, diversión… pero sobretodo con un amor y apoyo incondicional. Para mí ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Nunca pensé que tendría tanto apoyo en un país tan lejano al mío donde no tenía a nadie de mi nacionalidad. Disfruté y aprendí sin límites, y por supuesto de allí también me llevé grandes personas con las que sigo en contacto.

Independientemente a que sigues haciendo pasarela y te has convertido en una modelo muy cotizada por diseñadores; recuerdo que en la entrevista previa al concurso local comentaste que estabas estudiando en la Universidad de Huelva, Trabajo Social y que te habías decantado por el citado grado, especialmente porque te gustaba ayudar a los demás. ¿Terminaste los estudios y ejerce en la actualidad?

Sí, como comentaba anteriormente, mi pasión es el Trabajo Social, pues no hay nada más gratificante para mí que poder ayudar a las personas más vulnerables a solucionar sus problemas, a saber desenvolverse para superarse como persona y salir adelante por sí mismas.

Como bien dices, terminé mi carrera y empecé a opositar, aprobé algún examen y terminé trabajando en la Asociación de Mujeres Mayores La Paz de Gibraleón, donde encontré mi segunda casa, pues son unas mujeres maravillosas que dan todo a cambio de nada.

Desgraciadamente debido a la pandemia, la asociación cesó su actividad hasta hace poquito y dejé de trabajar allí aunque las visito muy a menudo.

Como ayudar a los demás es algo que me encanta, he seguido formándome en diferentes especialidades de mi profesión como la violencia machista por ejemplo, y he comenzado a estudiar también auxiliar de enfermería, que es algo que siempre me ha gustado y pienso que nunca es tarde, pues el saber no ocupa lugar.

Siguiendo en clave de la moda. Son muchas las chicas y chicos que sueñan con triunfar en esta profesión y que creen que con tener un cuerpo bonito ya lo tienen todo hecho, cosa errónea, pues detrás de pisar una pasarela hay mucho trabajo ¿Qué consejo le darías?

El principal consejo que les daría es que se informen, que siempre que vayan a dedicarle su tiempo y sus ganas a algo, adquieran la máxima información sobre en qué consiste realmente, qué trabajo lleva detrás, qué variedades existen, etc. Me parece algo muy importante pues es un mundo en el que se suele empezar muy joven y el no estar informado correctamente te puede jugar malas pasadas.

Por otro lado les diría que si les gusta realmente que lo den todo, que se formen y que le echen muchísimas ganas, siendo profesionales y constantes ante todo, pero sin dejar de disfrutar de lo que hacen y siempre, siempre con una competencia sana.

¿Qué recuerda de tu primer desfile?

Mi primer desfile fue para la firma Revuelo de Ubaldo, al que admiro y aprecio muchísimo. Recuerdo muchos nervios por hacerlo genial y mucha responsabilidad pues debía cerrar el desfile con un traje de novia flamenco, sola en la pasarela con una rosa en la mano mientras cantaba Pepe el “Marismeño”, y tenía mucho miedo de que algo saliese mal. Fue un desfile precioso, que siempre recordaré con muchísimo cariño.

Cuál fue y de quién el mejor consejo que recibiste en tus principios.

De mi madre, ¡Cómo no!. El gran pilar de mi vida es y será siempre mi madre, así que es un poco obvio que viniese de ella el primer consejo.

Lo que ella siempre me ha dicho es que nunca deje de ser yo misma y que disfrute de lo que hago, que si en algún momento dejo de hacerlo significará que no es para mí.

Y así fue. Disfruté y sigo disfrutando muchísimo con cada desfile, publicidad, reportaje, etc., contando siempre con su apoyo incondicional.

Esta pregunta siempre me gusta incluirla en mis entrevistas. Toda niña sueña en ser algo de mayor ¿Cuál era tu sueño?

Mis sueños han cambiado mucho. De pequeña quería ser veterinaria pues me encantan los animales, luego estuve indecisa entre ser periodista o trabajadora social, pues para mí el periodismo es también muy importante y básico en la ayuda a los demás, pero finalmente me decidí por trabajo social ya que el ámbito de ayuda era mucho más amplio.

Y te preguntarás, y ¿ser modelo?, pues de pequeña la verdad es que jamás pensé en ello, de hecho comencé en el mundo del modelaje porque una amiga me lo comento y me inscribieron en el certamen de Miss World Huelva. Yo creo que sin ese empujoncito nunca me lo hubiese planteado, y al final me encantó.

Por cierto y cambiando de tercio, con el maldito virus entiendo que los diseñadores habrán suspendidos muchos desfiles. Algo que habrá repercutido también en las modelos. Por el contrario las trabajadoras sociales habréis estado en primera línea de batalla.

Lamentablemente la pandemia ha paralizado prácticamente toda la actividad comercial y en cuanto a los diseñadores lo han sufrido muchísimo.Es ahora cuando parece que empiezan a levantar cabeza.

En mi ámbito profesional como trabajadora social, la situación ha sido muy diferente y muy dura, pues desgraciadamente las situaciones de vulnerabilidad se han triplicado y el número de profesionales a nivel social es tan bajo que no se da abasto.

Parece que se está intentando aumentar los recursos sociales y los profesionales en este ámbito pero aún queda mucho por mejorar.

Continuando con el maldito virus ¿Qué opinión tienes de la forma de gestionar los políticos esta pandemia?

Es una pregunta muy difícil de contestar con una opinión cerrada, pues hay cosas que me han parecido correctas y otras que no. También es cierto que la pandemia es algo para lo que no estábamos preparados y quiero pensar que se han intentado dar soluciones con la mejor intención posible, aunque ha existido y sigue existiendo mucha falta de información veraz y real.

A propósito de políticos, si tuvieses delante a Pedro Sánchez que infraestructura le demandarías para Huelva.

Más que una infraestructura que es obvio que necesitamos más de una, si tuviese delante al presidente del gobierno lo que le pediría es que no nos deje a un lado, que mire hacia Huelva, que la conozca en toda su extensión, que vea el gran potencial que tiene y que nos ayude a explotarlo, pero a explotarlo ecológicamente, a cuidarlo, a eliminar contaminación.

Y sobre todo que no nos olvide, que Huelva es pequeñita pero tiene una historia, cultura, gastronomía, etc., que la hace enorme.

Piensas que nos ha cambiado la pandemia o todo volverá a la normalidad.

Indudablemente sí. La pandemia ha tenido un impacto muy grande en la mayoría de la sociedad. Volveremos en algunas cosas a la normalidad pero en otras creo que no será exactamente igual que antes, no solo por las restricciones que existen sino porque creo que el Covid ha calado muy hondo.

Yo personalmente he aprendido a valorar cosas que tenemos tan asumidas que no les prestamos atención, como la libertad, la naturaleza, el silencio, la compañía…

Esta pregunta siempre digo que es muy fácil de preguntar, pero a su vez difícil de contestar ¿Quién dirías que es la mejor persona que has conocido?

Para mí es muy fácil de responder pues la tengo muy clara, mi abuela materna. Ella era la persona más buena y sobretodo justa que he conocido y creo que conoceré jamás, de hecho es mi referente y espero algún día llegar a ser como ella.

Estamos llegando al final y no me gustaría hacerlo sin agradecerte tu deferencia por prestarme tu tiempo. Y no sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado

Agradecerte Félix que hayas pensado en mí y las palabras tan bonitas que has tenido siempre conmigo, eres un excelente periodista y una gran persona.

Sin más, desearle a todos mucha salud y que la moda vuelva lo más pronto posible a llenar las calles y las pasarelas de alegría e ilusión.

Muchas gracias, siempre es un placer compartir contigo.