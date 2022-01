Victoria González: “Me emociona vivir tardes de toros de las que sales “toreando” de la plaza”

Me hace ilusión que se acerque por esta ventana pública Victoria González, una joven que formó parte durante una temporada de La Tertulia Recreativista, y que dejó para centrarse totalmente en sus estudios para conseguir licenciarse en Derecho, lo cual ha visto culminado, ya es abogada y tiene el Máster de Acceso a la Abogacía. Enhorabuena.

Victoria es de esas personas encantadoras que te encuentras en la vida, inteligente, de amplia sonrisa, amable, cordial, conversadora, de ideas claras, comprometida, semansantera, flamenca, taurina, recreativista, sensible con el arte, empática, optimista, con alto sentido de la amistad… y desde luego pero que muy buena gente.

Hacia tiempo que no coincidíamos pero en cuanto me pongo en contacto con ella para realizar esta entrevista, noto que le hace ilusión y como no podía ser de otra manera, acepta y este es el resultado de un ratito de charla de lo más amena.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Es una situación muy delicada que ha provocado la pérdida de miles de vidas. Por si fuera poco, la economía se ha visto muy perjudicada con el cierre de multitud de negocios y la pérdida de puestos de trabajo.

Y ha roto con la normalidad de la sociedad impidiendo que se celebren muchas de nuestras tradiciones.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

R. – Pienso y espero que marque un antes y un después.

Con la pandemia muchas personas han perdido a seres queridos sin ni siquiera poder despedirse. Creo que hay que valorar por encima de todo lo corta que es la vida y el tiempo. Que esto sirva para tomar conciencia y hacer lo que a uno le haga feliz.

Huelva siempre ha sido una tierra alegre, solidaria y llena de encantos. A buen seguro disfrutaremos aún más si cabe de nuestra cultura. Cuando volvamos a tener Semana Santa, Romerías, Colombinas… lo vamos a valorar en mayor medida, ya que ahora sabemos lo que es no tenerlas.

P. – ¿Te esperabas esta nueva ola de contagios?

R. – Sí. Ojalá que sea la última y esto termine pronto.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo no, pero si respeto. Sobre todo por las personas mayores que son las más vulnerables.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – Actualmente colaboro en la empresa familiar que es un concesionario multimarca de automóviles. Llevo el marketing y la publicidad, además del departamento jurídico. Igualmente también tenemos una operadora de drones en la cual me encargo de los aspectos legales a la hora de realizar trabajos aéreos.

P. – ¿Qué significa para ti el mundo de la abogacía y por qué elegiste esta profesión?

R. – Para mi significa que triunfe la verdad o al menos esa es mi intención. Que se le otorgue a cada uno lo que le corresponde. La elegí porque desde que era pequeña no me gustan las injusticias. En conclusión, que gane el bien al mal, y que cuando a alguien le ocurra algo ilícito no se vea desamparado.

P. – ¿Continúas siguiendo al Recreativo y qué te está pareciendo la trayectoria que lleva?

R. – Desde hace unos años por falta de tiempo lo sigo menos. Pero por supuesto, siempre seré del Recre y estoy al tanto del resultado de los partidos.

En cuanto a la trayectoria espero que ascienda este año, y que en unos pocos más vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Es una lástima que el Decano del Fútbol Español no esté en primera división, y desde luego su afición, que ha demostrado lealtad a pesar de los descensos de categoría, vea recompensado tantos años de sufrimiento.

P. – ¿Que entiendes necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Huelva necesita que las instituciones la tengan en cuenta. Lo primero las comunicaciones para incentivar el turismo. Tanto un Aeropuerto como la llegada del Ave. Es la ciudad española con más horas de sol y se podría permitir vivir del sector turístico por la provincia tan maravillosa que tiene.

Una costa espectacular. La sierra con paisajes de ensueño. Tenemos la romería más multitudinaria de España, y en un marco tan singular como es El Rocío. Doñana que es una joya de la naturaleza.

A través de Ayamonte, un pueblo precioso, somos frontera con Portugal.

Alosno que es la cuna del fandango.

Contamos con uno de los Puertos más importantes del país.

Y muchas más riquezas que podría destacar, por ejemplo la gastronomía con productos internacionales como el jamón, las gambas, las fresas, los vinos del Condado etc.

P. – ¿Qué representa para ti Huelva?

R. – Mi tierra, mis raíces. Para mi Huelva es un sentimiento. Estoy tremendamente orgullosa de haber tenido el privilegio de nacer onubense.

Cuando voy de viaje presumo de mi ciudad, y siempre animo a la gente a que la conozca porque sé que quién la visita no se arrepiente.

En definitiva para mi es muy especial. Es única. Como dice la canción de Argentina: “Huelva suena diferente”.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – De mi niñez recuerdo estar en mi campo disfrutando de mis perros como sigo haciendo a día de hoy.

Cuando aprendí a montar a caballo.

Ir a los toros con mi padre, ya que compartimos una gran afición.

Las tardes de primavera viendo las procesiones de Semana Santa.

Las romerias del Rocío junto a mis tías y mis primos.

Los veranos en la playa jugando en la orilla hasta el atardecer.

Las noches de Agosto en las Colombinas subiendo (como nosotros le llamamos) en los “cacharritos”, esa palabra tan choquera…

Y de mayor soñaba con ser veterinaria porque me encantan los animales.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Soy muy taurina desde niña. Me emociona vivir tardes de toros de las que sales “toreando” de la plaza con una de esas faenas envueltas en pureza y arte. Me apasionan los perros y los caballos. El silencio del campo. Otra de mis aficiones es que soy muy cofrade, soy hermana de la Hermandad de la Victoria, y de igual modo le tengo fe a la Virgen de la Macarena.

Y también es mi pasión el flamenco.

P. – ¿Quiénes han sido o son tus referentes profesionales y personales?

R. – Referentes personales: Mis abuelos. Solo conocí a una abuela, por eso valoro tanto la sabiduría que les dio la experiencia. Por lo que me han contado, fueron valientes para afrontar la vida y siempre se crecieron ante las adversidades. Procuro seguir esa linea.

Valoro mucho la personalidad, la gente inteligente con carácter que es distinta y no se deja llevar por lo que se considera políticamente “correcto”. Esa gente que rompen con los cánones, y no les condiciona lo que puedan opinar los demás de sus actos. En este sentido, admiro a personalidades como el cantaor Paco Toronjo o el maestro Curro Romero. Son genios que ante todo han escuchado lo que han sentido aunque no fuera el camino más fácil.

P. – Victoria, ¿quieres añadir algo más?

R. – Para finalizar quiero agradecer que un profesional consagrado como eres tú, haya contado conmigo para esta entrevista. Ha sido un placer amigo.

Amiga Viky, de Paco y de Curro, nos debemos una buena charla, pues son también dos de mis ídolos.

Un abrazote grande