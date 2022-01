Por qué tienes que tener siempre un seguro de hogar

A diferencia con lo que ocurre con el seguro del coche, en España no es obligatorio contar con un seguro que cubra los problemas del hogar. Sin embargo, aunque no sea indispensable, los especialistas avisan de que es muy importante tener un seguro de hogar que haga frente a desperfectos, robos o incluso explosiones que dañen la vivienda.

En el caso de contar con una hipoteca, algunos bancos solicitan a los hipotecados la contratación de un seguro mínimo. Pese a ello, lo recomendable es repetir el mismo procedimiento que afecta a los seguros vehiculares. Así, las aseguradoras disponen de varias pólizas con diversas coberturas y precios. Cada una de ellas precisa de un análisis, ya que cada vivienda posee sus peculiaridades.

Razones para contratar un seguro del hogar

Como decimos, contar con un seguro del hogar no es obligatorio, pero sí aconsejable. Las razones son numerosas y diversas, adaptables a cada caso. Sin embargo, la más importante de ellas es la prevención y tranquilidad que ello supone. Así, de algún modo, un seguro del hogar se vislumbra como un «colchón de emergencias» para hacer frente a imprevistos y problemas del hogar.

Imposibilidad de pago

Dado que no es obligatorio, muchas familias no disponen de un seguro del hogar. Esto supone que, a la hora de tener lugar un siniestro, muchos de esos hogares no cuentan con la capacidad financiera para hacer frente a los pagos. Estos desembolsos pueden ser producto de accidentes o altercados (incendios, robos, daños materiales…). De hecho, una cuestión que suele olvidarse es que los problemas generados en nuestro propio hogar pueden afectar a los vecinos, que solicitarán el pago o desembolso causado por dicho problema. Este es el caso, por ejemplo, de un contratiempo relacionado con las tuberías.

Tranquilidad y seguridad

Pese a que los daños más comunes están relacionados con la fontanería o la electricidad, existen muchos accidentes que pueden concernir a nuestro hogar. Los incendios, las explosiones o incluso los robos son contratiempos que, si bien no suceden todos los días, afectan a una gran cantidad de hogares. En este sentido, las aseguradoras pueden hacer frente a los costes derivados de dichas dificultades, financiando los gastos o abonando una cantidad a los afectados.

Responsabilidad civil y defensa jurídica

Hemos comentado que algunos problemas del hogar pueden tener repercusión en otros hogares. Así ocurre, por ejemplo, con incendios o explosiones de gas. En estos casos, los accidentes vendrás aparejados a denuncias o trámites burocráticos que precisan de la presencia de abogados y contables. En estos casos, las aseguradoras cuentan con especialistas que aconsejan y recomiendan a los clientes sobre cómo actuar.

Coberturas para todos los hogares

Los seguros del hogar, como los seguros del coche, disponen de coberturas y precios diferentes. En este sentido, una de las ventajas principales de los seguros del hogar es su gran variedad de oferta, adaptable a todo tipo de viviendas. En este sentido, el consumidor puede estudiar qué seguro se ajusta mejor a las condiciones de su vivienda, el precio que puede desembolsar o qué condiciones ofrece la aseguradora en cuestión.

Asimismo, no podemos olvidar que las aseguradoras hacen frente a los daños físicos y materiales del hogar, como persianas, electrodomésticos o tuberías. Ello supone un enorme alivio para los contratantes.