Cristina Coca: “Me apasiona trabajar de cara al público, ayudando y aconsejando al cliente”

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Universidad de Huelva, años 2010-2015.

Cursó Grado Superior de Higiene bucodental (2 años) el primer curso lo hizo en Sevilla, en I.E.S. Los Viveros (ya que en Huelva en la pública solo se ofertan 14 plazas para toda Huelva y provincia y se tuvo que ir a la capital hispalense al semipresencial y segundo lo está haciendo en la privada aquí en Huelva, Campus Dental Helva, y acabará en junio, para empezar las prácticas en una clínica en marzo.

Cristina como he comentado anteriormente, es una trabajadora nata por lo que tiene una experiencia profesional algo impresionante habiendo ejercido como maître y camarera, azafata, administrativa, comercial, teleoperadora, recepcionista, dependienta, cajera, encargada en tienda de moda…. En definitiva que no se “arruga” ante cualquier trabajo que se le ofrezca. Lo importante para ella es trabajar.

Le hace ilusión que su padrino vaya a entrevistarla y empezamos a charlar:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

El virus nos ha obligado a vivir una vida completamente diferente a la que teníamos hace ya casi dos años y nos hemos acostumbrado a ello sin más remedio, pero creo que lo peor ya lo hemos pasado y que pronto volveremos a la normalidad.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

Creo que le daremos más valor a las relaciones sanas, más importancia a disfrutar de lo pequeño y pensaremos más en el bien común. Con respecto a Huelva valoraremos más los espacios higiénicos y seguros a partir de esta pandemia. Negativamente pienso que el virus ha fomentado el teletrabajo y las compras online lo que le restará vida y presenciabilidad a las empresas y comercios de nuestra ciudad.

¿Qué proyectos tienes para un futuro y qué haces en la actualidad?

Actualmente estoy terminando de estudiar algo que me encanta y que llevaba años queriendo hacer. En un futuro me encantaría poder montar mi propia clínica dental en la ciudad que me vio nacer y aunque es un mercado bastante competitivo en los tiempos que corren, arriesgar en el sector de la salud en Huelva.

Sabemos que te gustan todas las fiestas de tu ciudad pero ¿Dónde te identificas más, en Carnaval, Semana Santa o Rocío?

Es una pregunta muy difícil, como tú bien sabes en mi casa desde siempre se han vivido las tres cosas con mucha intensidad y aunque en mi día a día disfruto mucho de las tres sea la época que sea, creo que soy más rociera.

Eres muy polifacética a la hora de trabajar ¿en qué actividad profesional te has sentido más a gusto?

Todo lo que sea trabajar de cara al público, ayudando y aconsejando al cliente me apasiona, los años que trabajé en el comercio del centro de Huelva fueron muy bonitos. Aunque también los que he pasado en el catering de Las Palomas han hecho disfrutar mucho del sector hostelero y de la organización de eventos.

¿Qué nos puedes comentar de ese sector y de su influencia en la ciudad?

Al trabajar varios años en el comercio del centro, he visto cómo se ha ido apagando y tengo que ser crítica, no se ha ayudado a los comerciantes de la ciudad como se debería, no facilitando al onubense el aparcamiento gratuito como se proporciona en centros comerciales, alejando de tal manera a los clientes del centro.

¿Qué te ha parecido tu destino de viaje de novios: México?

Ha sido impresionante, me ha encantado la diversidad cultural que tienen, los pueblos indígenas con sus propias lenguas como los Mayas, como conservan sus ruinas y conocer su cultura ha sido muy interesante.

Coincidimos con el día de los muertos y pudimos comprobar cómo viven los mexicanos dicha fiesta, fue impresionante ver como recuerdan a sus seres queridos ya fallecidos con alegría, colocando altares de flores y alimentos como ofrenda, acompañados de sus fotos y mariachis cantando en los cementerios.