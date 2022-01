José Maria “Chico” Arriaza: “Mi sueño es ser presidente de la Lonja de Isla Cristina”

Me hace ilusión que se acerque hoy por este escaparate público José María Arriaza López, “Chico Arriaza” para los isleños, Socio fundador de la asociación “Cuidemos Isla Cristina”, que realiza una buena labor por la Antigua Higuerita, haciendo batidas de limpieza sin ánimo de lucro, cuidando su entorno, su paraje natural.

Arriaza es marinero, bueno en verdad ha estado trabajando en todo, desde los 13 años que dejó de estudiar, fue padre joven con 18 años y no tuvo otra opción que trabajar en la construcción. Su primer “curro” fue de escayolista, luego carpintero, pasó por el campo, y con 18 en la construcción, cuando hubo el boom de los impagos y muchas empresas quedaron en quiebra, por lo que tuvo que recurrir al ayuntamiento, porque se quedó sin trabajo y su niño con seis meses cayó malo, solo tiene un riñón. Le faltaba el folio para ir a la mar pero no tenía dinero para ir a Sevilla todos los días y quedarse allí, habló con María Luisa Faneca y le ayudó. Gracias a Dios a su hijo lo operaron y está bien hoy en día. Se considera republicano y no cree en los reyes y a los políticos políticos les pide que ayuden al pobre, y a las familias necesitadas, que suban las pagas de los pensionistas y no aumenten el agua, la luz, el gas, el IVA etc.

Chico es una persona muy popular y querida en Isla Cristina, que cuando lo llamo para proponerle echar un ratito de charla para realizar esta entrevista, con la amabilidad que le caracteriza acepta y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – La situación complicada y a la vez difícil, estamos viviendo unos momentos complicados, los políticos nos tienen atados de pies y manos, sube el gas, la gasolina, la luz…. y no hacemos nada, tenemos que tomar ejemplo de un país como Francia, ellos se echan a la calle y piden sus derechos y obligaciones, no podemos vivir como lo estamos haciendo, hay muchas familias que no llegan a final de mes y el gobierno sólo hace subir los impuestos. No soy de mucho de política porque me quemé, pero creo que solo saben engañar al pueblo y eso me da pena, los partidos políticos se corrompen y a ellos no le pasan nada, eso sí, un pobre roba un jamón y le cae 7 años y medio de cárcel o alguien estafa y le cae 17 años, ellos están saqueando España y el pueblo está dormido y callado!!!!! La situación del covid-19 es complicada hay que cuidar a nuestras familia y protegernos, pues cada vez salen más cepas nuevas.

P.- ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia y especialmente Isla Cristina?

R. – El pueblo de Isla Cristina tiene mucho miedo del virus, los sanitarios no dan abasto y no pueden atender bien a mis isleños. Creo que cuando nos recuperemos del virus, volverá la alegría a las calles de mi tierra, Isla Cristina, la cual está triste porque sus gentes no salen a sus calles y no se llenan, los parques están vacío y no hay actividades para los más pequeños, el Ayuntamiento debería organizar actividades y juegos para los mismos y enseñarles a cuidar nuestro paraje natural, porque vivimos en un entorno único en Andalucía, y la verdad que se encuentra muy sucia, no hay civismo a eso se aferran los políticos, pero ellos no hacen campañas de concienciación, y no vemos paseándose policías por las calles, así es imposible que Isla Cristina esté limpia. Si se multara a las personas por echar basura en sus calles, cuando le duela el bolsillo la cosa cambiaría. Hay que aprender a cuidar este entorno paradisíaco.

P. – ¿Te esperabas esta nueva ola de contagios?

R. – Esta nueva ola se veía venir, según los expertos hay otra mutación de distinta cepa, y creo que durará mucho como otras enfermedades que hay, somos conejitos de indias para estos dirigentes políticos. P.- ¿Has pasado miedo en algún momento? R. – Claro que he pasado miedo, yo he tenido dos intentos de suicidios, por darme brotes psicóticos, por consumo de hachís (Marihuana) y cocaína. Ahora me encuentro bien, estoy en el centro Arati de Isla Cristina, este último brote psicótico que me dio le cogí miedo, estuve ingresado en Juan Ramón Jiménez de Huelva, en la unidad aguda de psiquiatría y me vi mal, me tenían que vestir las enfermeras y no podía andar solo, amaba más a la Marihuana que a mi mujer y mis hijos, pero esta vez dije que tenía que parar de consumir sustancias y entonces le pedí ayuda a un monitor del centro Arati de Isla Cristina, al que yo le digo capitán, pues él me hizo levantarme de una depresión y es una persona maravillosa al igual que su mujer y otras monitores, Manuela Conde y Chirri. Soy politoxicómano, llevo dos meses y medio limpio y me apoyo en ellos, los compañeros de Arati y de mi familia.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?