Ramón Vázquez: “Jesucristo es mi máximo referente”

Se acerca hoy a esta ventana pública uno de los jugadores del Recreativo que triunfó plenamente en la primera temporada de Victor Espárrago como técnico albiazul, me estoy refiriendo a Ramón Vázquez García que conocido como Ramón, llega a jugar 38 partidos y marcar 12 goles dicha campaña.

Nacido en Alcalá de Guadaíra, provincia de Sevilla, 14 de febrero de 1964, lleva vinculado al mundo del fútbol, cerca de 40 años, casi 20 como jugador y otros tantos como componente del equipo de la dirección deportiva del Sevilla FC.

En los 270 partidos que jugó como profesional, solo le mostraron una tarjeta amarilla, señal inequívoca de los valores de este delantero que comenzó jugando en los escalafones inferiores del Sevilla, para pasar durante una temporada a pertenecer en calidad de cedido al Decano del fútbol español y posteriormente fichar por el Deportivo de la Coruña, con tan mala suerte que cayó lesionado en pretemporada y no pudo llegar a debutar en partido oficial en el cuadro gallego, para retirarse en el Albacete en el que jugó una sola temporada.

Ramón pudo disfrutar de las mieles de la internacionalidad, que hubiese ampliado si no haber sido por la lesión que sufrió en 1992. Vistió la camisola española sub 21, obteniendo el campeonato de Europa en 1986, lo hizo cinco veces como olímpico y tres con la selección a 11 kbsoluta.

Una vez que colgó las botas pasó a formar parte del cuerpo técnico de Joaquín Caparrós en el Villarreal, actuando como ojeador, hasta que fue requerido por Monchi para fichar por el Sevilla, donde lleva casi dos décadas.

Nuestro invitado de hoy, como persona es un auténtico crack, discreto, trabajador, solidario, con un alto sentido de la amistad, empático, risueño, cordial, comprometido…. vamos, lo que por esta tierra, llamamos muy “güenagente”

Cuando me pongo en contacto con él para realizar esta entrevista, no lo duda, acepta del tirón y este es el resultado de un ratito de charla de lo más amena:

P.- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viendo?

R.- Ufff. Que llevamos ya dos años con este problema y no acabamos. Parecía que iba a ser una cosa más endeble , que iba a durar menos, pero nos estamos dando cuenta que esto va para largo y hay que tener mucho cuidado con ese virus, al que se le van poniendo remedios según euuu van presentando las cepas de contagios. La verdad es que nadie se esperaba esta situación que estamos viviendo y lo que puede ser peor, pueden venir otras muchas cosas que azoten a la sociedad y que ni por la imaginación podemos pensar, con las dificultades que puede acarrear superarlas.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y especialmente el mundo del fútbol?

R.- Va a cambiar nuestra forma de pensar. Nos hemos dado cuenta que somos frágiles y nos está haciendo recapacitar, que hay que potenciar la sanidad pública, nuestro modo de vida ha de ser con menos estrés, no pensar en cosas con poco valor , y, está claro, que ahora valoramos las pequeñas te ñ las pequeñas cosas, que nos ofrece la vida.Respecto al mundo del fútbol, igual que es resto de la vida, los clubes tienen que tener presente que se pueden dar situaciones, que hay que prevenir y estar preparados.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- Pues sí, personalmente he pasado miedo. Al inicio de la pandemia por desconocimiento a lo que estaba ocurriendo , sobre todo por mi familia y personas cercanas , por mis hijos que estuvieron trabajando fuera, por mi madre y mi suegra, que son muy mayores. La incertidumbre por si podíamos estar contagiados e infectar a otras personas era constante. Hemos pasado miedo , aunque gracias a Dios , no nos ha afectado directamente, pero ha habido amigos y personas vinculadas a nuestro circulo familiar que lo han pasado mal e incluso han perdido seres queridos.

P.- ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

R.- Seguir vinculado al fútbol, al Sevilla FC , en el que llevo 20 años en la secretaría técnica, desde que llegó Monchi y a la dirección deportiva, y, quiero seguir así. Es un trabajo que me satisface, me gusta muchísimo y sigo vinculado a este deporte que es lo que siempre he hecho y que me encanta. Además dentro del seno sevillista me tratan muy bien, por lo que pretendo seguir creciendo junto en el proyecto de futuro que tiene el Club, pues las perspectivas son muy bonitas y quiero vivirlas durante muchos años más.

P.- ¿Qué recuerdos guardas, buenos y no tanto, de tu vida profesional?

R.- Todos los recuerdos son buenos, los equipos donde he estado me han tratado fenomenal. En la parte negativa están las lesiones y la enfermedad que padecí. Son recuerdos que te marcan , aunque sean momentos puntuales a lo largo de toda una trayectoria. Date cuenta que empecé a los 14 años y estuve en activo hasta los 31, por lo que los momentos buenos han sido muchos, si bien la última etapa con las lesiones me costó jugar con normalidad y entrar en la dinámica de grupo. Cuando llegué al Sevilla a los escalafones inferiores, hice muchos amigos, con los que sigo manteniendo contacto. Además esa etapa es muy bonita, pues estás creciendo y aprendes mucho con buenos entrenadores.

P.- ¿Cómo fue la temporada que perteneciste al Recreativo de Huelva?

R.- Fue muy especial para mí, me sirvió de trampolín para dar el salto definitivo al primer equipo del Sevilla y empezar a tener un nombre en el mundo del fútbol. El Recre me marcó para siempre tanto en el aspecto deportivo como personal y sigo manteniendo una amistad casi como de hermanos con gente de Huelva.

Allí coincidí con un entrenador como Víctor Espárrago que fue determinante para mi progreso como futbolista, y tuve de compañeros a jugadores de la talla de Luzardo, Alzugaray, Cabrera, Peña, Leal, Linares, Cepeda, De la Riva, Cumbreño…. La verdad es que teníamos un gran equipo y como te he dicho antes, marcó mi vida deportiva.

P.- Aparte de lo reseñado, ¿qué supuso fichar por el Recre?

R.- Supuse el recobrar la ilusión un poco después de haber estado dos años en la cantera del Sevilla, sin dar el salto al primer equipo y sin poder jugar en el filial. Ya te digo, fue un trampolín , con la suerte de coincidir con grandes profesionales. Una etapa que guardo con gran cariño, pues me revalorizó cara a la temporada siguiente y volver al Sevilla con un bagaje bueno de rendimiento. Marqué goles, jugué bien….todo muy bonito.

P.- ¿Qué jugadores que hayan sido compañeros tuyos te han impresionado más?

R.- En Recreativo, Luzardo era un jugadorazo, que merecía haber jugado en Primera división, Alzugaray igual, tuvo ofertas pero no lo dejaron salir. Peña y Cabrera, también me impresionaron. En el Sevilla, de la cantera me gustaban mucho, Francisco, Cholla, Manolo Jiménez… y de los extranjeros, Zamorano y Polster. En el Depor, tuve mala fortuna pero estuve con jugadores de la categoría de Bebeto, Mauro Silva, Claudio Barragán, Fran, Djukic…

P.- ¿Cuál sería el once ideal de compañeros tuyos?

R.- De portero Unzué, lateral derecho Nando; lateral izquierdo Manolo Jiménez; de centrales Antonio Alvarez y Djikic; en el centro del campo Mauro Silva y Francisco; extremo derecho, Alzugaray; extremo izquierdo Moisés; media punta Luzardo, y delantero centro Zamorano Polster

P.- ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol de tu época y el actual?

R.- Lo que se mueve alrededor del fútbol. Solo hay que ver todo lo que hay en torno a un equipo de primera división, existen más gentes que futbolistas en sí. Cualquier jugador está rodeado de médicos, fisios, nutricionistas, masajistas, psicólogos…. vamos de todo. Aparte están controlados en todos los aspectos. Hoy día un futbolista es mucho más completo que entonces pues hay muchos profesionales alrededor del mismo. Se les exige mucho más en su cuidado y mantenerse en una forma importante, pues son muchos los partidos que se juegan a lo largo de la temporada y se mueve mucho más dinero en los clubes.

P.- ¿Qué eliminarías del fútbol actual?

R.- Sin lugar a duda la violencia, aunque bien es cierto con con el VAR y la televisión, las entradas se cuidan más que antes, que la mayoría quedaban impunes . Los jugadores más técnicos estaban expuestos a las entradas duras de los defensas. Para que les sacaran una tarjeta amarilla tenían que dar más de cuatro patadas violentas y además era muy difícil que se expulsaran. Hoy día se cuida más al jugador importante en ese aspecto y lógicamente de disfruta más de su juego.

Bien es cierto que la violencia fuera de los terrenos de juego es mayor. Hay gente que a través de las redes sociales quieren hacerse notar y se insulta a cualquiera y no me gusta que se metan con la vida privada de los futbolistas.

P.- ¿Eres partidario del VAR?

R.- Sí, soy partidario. Se está evolucionando con respecto a sus inicios , en que se tardaba muchísimo en tomar las decisiones . Aunque el fútbol es un deporte de contacto, hay que tener en cuenta la fuerza del mismo y la televisión te da una perspectiva mayor que en otras épocas y que a través del VAR, los árbitros tengan más criterios par tomar las decisiones. La evolución va poco a poco, y será bueno para el fútbol.

P.- ¿Cual es ahora el mejor mercado para acudir a fichar jugadores interesantes?

R.- El mercado que está dando mejores futbolistas en cuanto a lo que a mi me atañe por estar más involucrado en mi trabajo con jugadores jóvenes menores de 21 años, es el francés. Quizás, porque los jóvenes futbolistas llegan más pronto a primera división, con 16/17 años y cuando tienen los 18/19 se les nota y van cogiendo su sitio. Aparte de la capacidad física que es buena. Hay jugadores de otras culturas, de otras razas, y eso es bueno. Creo que el fútbol francés, ahora mismo, es el mejor para fichar.

P.- ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R.- Los mejores recuerdos son de colegio y de mis amigos, con los que me llevaba todo el día jugando al fútbol, hasta las 8/9 de la noche que nos recogimos. Con esos amigos seguimos manteniendo contacto todavía, y eso es muy bonito. Mi sueño era ser futbolista, siempre lo tenía en mi mente y he tenido la suerte de conseguirlo, pues hubo gente que me supieron llevar y a los que les tengo que agradecer los desvelos con mi persona.

P.- ¿Quiénes han sido tus referentes a nivel personal y profesional?

R.- A mis padres y a mis maestros, que los he tenido muy buenos. Y a nivel de personaje histórico Jesucristo es mi máximo referente

P.- Ramón, estamos llegando al final, pero si quieres añadir algo más, hazlo.

R.- Mandar un abrazo muy fuerte al recreativismo, y decirle a su afición, que sigan apoyando al equipo como lo están haciendo hasta ahora, que a final de la temporada el Decano ascienda de categoría y que más pronto que tarde vuelva al fútbol profesional, que es donde le corresponde estar .

Ramón, ha sido una gozada echar este ratito de cháchara contigo, y espero que pronto puedas venir con otros compañeros de esa plantilla de Victor Espárrago, a La Tertulia Recreativista de Teleonuba, para recordar un par de temporadas donde mejor fútbol se vio en el Estadio Municipal.

Un abrazote grande amigo.