Juan Pino:“ La falta de educación, las agresiones físicas y de palabras deben ser repudiadas siempre”

Juan Pino Cabeza es nuestro invitado que se sube a esta plataforma que gentilmente nos brinda cada semana la dirección de Diario de Huelva Nació en Huelva el 23 de de abril de 1944;y aunque estudió Ingeniería Técnica en la especialidad de Minas, toda su vida profesional la dedicó a la docencia, no en vano ejerció como tal 45 años en el colegio SAFA FUNCANDIA, siendo profesor en varias materias, especialmente matemáticas y dibujo técnico, aunque terminó como Director Gerente del citado Centro.

A su 77 años este entrañable, empático y afable amigo y profesor, dice disfrutar cuando los exalumnos le paran por la calle y le saludan con cariño y aprecio. Su verdadero hobby es, junto a su mujer Ana María, viajar y su destino preferido Andalucía y por supuesto ejercer de padre, abuelo y de bisabuelo de su bisnieta Triana.

Para conocer un poco más el estilo y personalidad de nuestro personaje de esta semana, me puse en contacto con él, que como no podía ser de otra manera acepto gustosamente. Así que vamos a ello.

¿Qué motivos o circunstancias por las cuales tomaste la decisión de forjar una carrera profesional como docente?

Desde muy joven durante mis estudios de bachillerato elemental, daba clases particulares en casa a familiares que hacían la antigua E.G.B. Ahí empezó mi actividad docente.

¿Cuáles eran tus obligaciones cuando estaba activo?

Mi actividad docente profesional. Fui profesor en varias materias, especialmente matemáticas y dibujo técnico en la F.P.1, luego en F.P.2, posteriormente en E.S.O y por último en Bachillerato. Todo durante 45 años en el actual SAFA FUNCADIA; en el que terminé como Director Gerente del Centro durante ocho años.

Por cierto, todo niño sueña con ser algo de mayor ¿Cuál era tu sueño?

No tuve un sueño especialmente. Mi niñez y juventud la pasé estudiando en el colegio SAN CASIANO y en el Instituto RÁBIDA (Mi agradecimiento a tantos profesores que conocí durante mis estudios).

Y por último hice Ingeniería Técnica en la especialidad de MINAS. Al terminar ingresé cómo Profesor en el actual SAFA FUNCADIA dónde me jubilé.

Si te pidiera opinión algún chaval que quisiese estudiar Magisterio ¿Qué consejo le darías?

Que elija con plena libertad lo que a él le guste vocacionalmente, de forma que se sienta feliz con sus deseos.

¿A pesar de ser un profesor jubilado qué opinión tienes sobre la docencia del presente?

Cualquier profesión es muy respetable porque contribuye a mejorar la sociedad. Pero evidentemente para mí que la he ejercido durante años, la del DOCENTE es muy importante y más hoy día que los niños entran en los Centros con el tramo de 0-3 años. Contribuimos en una formación integral y que formará parte muy importante de su futuro.

Obtener o no el título en ESO ya no dependerá del número de suspensos que se tengan al término del cuarto y último curso. ¿Cuál es tu criterio al respecto?

Los tiempos y la historia nos han demostrado que las costumbres y comportamientos cambian. Creo que antiguamente muchos alumnos perdieron la oportunidad de terminar sus estudios porque no eran capaces de superar algunas asignaturas por sus dificultades y les era imposible.

Sobre el progreso en la E.S.O con muchos suspensos, no será así. El progreso será en función de los esfuerzos demostrados, la asistencia a las clases y las condiciones y capacidades de cada alumno. Por una decisión consensuada del claustro de Profesores.

Antiguamente existía una buena relación entre docentes y padres. Desgraciadamente cada vez es menor esa empatía ¿Este hecho puede significar que sea haya perdido los valores y se respete mucho menos a los profesores por parte del alumnado?

Es cierto que la EDUCACIÓN ha ido cambiando a medida y al mismo ritmo que la SOCIEDAD lo ha hecho. Y de acuerdo con estos cambios los comportamientos han cambiado.

La falta de educación, las agresiones físicas y de palabras deben ser repudiadas siempre y si hay que aplicar la justicia a éstas actitudes que se apliquen.

Cambiemos de temas y hablemos de la pandemia ¿Crees que habrá un antes y después?

Eso ha sido así siempre que ha habido una pandemia durante la existencia del ser humano o una situación catastrófica. La humanidad ha tenido que buscar la forma de superarlas y seguir adelante.

Acabamos de pasar la sexta ola ¿Piensas que después de casi dos años conviviendo con el maldito coronavirus los políticos han estado a la altura?

No me gusta hablar de políticos en general. Pero creo que todos deberían poner su máximo interés en buscar las mejores soluciones para los problemas de los ciudadanos.

Y como en todo, siempre se puede hacer mejor.

¿Qué piensas de los antivacunas y de la sanidad pública?

No entiendo la actitud de estas personas. Después de todas las explicaciones que en los medios de comunicación dan los científicos y responsables sanitarios sobre lo que está pasando y sobre todo el número de fallecidos.

Sobre la Sanidad Pública, debemos valorar muy mucho de su NECESIDAD Y VALOR.

Y pedir a los gobiernos responsables de una inversión adecuada a nuestra España y que no la vayan dejando de lado.

¿Has pasado miedo en algún momento?

El miedo nos acompaña siempre y como es natural se manifiesta en estas ocasiones. Y cuando has perdido familiares, amigos, conocidos y tantos seres; más.

Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo y no sé si te gustaría decir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado

Gracias a ti, por tu atención conmigo para poder dar mi modesta opinión sobre algunos temas.Un fuerte abrazo

Y quisiera terminar agradeciendo a todas aquellas personas que luchan por el bienestar de los demás.