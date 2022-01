José Luis Torres: “Tras la muerte de mi hermano Jesús, dejé de ir al estadio”

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- Miedo no, preocupación por mis seres queridos sí.

P.- ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – En la actualidad disfruto de mi mujer, mis hijos y mis nietos. Dedico tiempo a cuidar mi patio, pasear, leer, escuchar música, a indagar en mi pasado familiar… eso sí, no me pierdo un partido de fútbol y sobre todo la lectura diaria de la prensa local y deportiva. Vida tranquila.



P.- ¿Qué significa para tí el fútbol y en especial el Recre?

R.- Cuando llegué a Huelva en el año 60, procedente de Antequera, la afición por el fútbol se palpaba nada más entrar en tierras onubenses. Para mí el deporte siempre ha sido una forma de entender la vida. El Recre era mi ilusión y aunque jugué en el Atlético Onubense, años después asumí la tesorería del Recre y mi hermano Jesús Torres jugó de titular en este gran equipo. Para mí el fútbol ha sido trabajo, familia, entretenimiento… muchas emociones. Tras la muerte en 2007 de mi hermano Jesús dejé de asistir al campo.

P.- ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en el Recreativo y qué diferencia hay entre los directivos de entonces y los consejeros actuales?

R.- El recuerdo que más atesoro fue el primer ascenso del Recre a primera división. Ese mismo año además ganamos el XIII Trofeo Colombino. Mi hermano Jesús formó parte de ese gran equipo. Todo un orgullo para mí.

Creo que los directivos de hoy en día, o al menos algunos, asumen puestos de tremenda responsabilidad, pero no asumen las consecuencias. El fútbol se ha convertido en algo político, y eso para mí es un error.



P.- ¿Qué añadirías o quitarías del fútbol actual?

R.- El fútbol cada vez se ha hecho más profesional, antes priorizaban los colores, hoy el dinero es el que manda, es un negocio. Que un equipo sea una sociedad adquirida por terceras partes, de alguna manera eclipsa el fin primordial del fútbol, el honor y orgullo de pertenencia de un equipo. Antes los equipos tenían un estilo propio de juego que los identificaba durante años, podías identificar a un equipo viéndolo jugar aunque fueran sin camiseta. Creo que parte de esto se ha perdido.

En cuanto a la afición, considero a Huelva un referente, porque cuanto peor ha estado el equipo, más apoyo ha recibido. Ahí es donde se demuestra la veteranía de la afición onubense.

P.- ¿Eres partidario del VAR?

R.- Hasta el día de hoy creo que lo que ha hecho es confundir más a todos los intervinientes. Es tan complejo dictaminar un penalti, por ejemplo, que ni el que lo pita queda satisfecho.

P.- ¿Qué representó para ti el mundo de la banca?

R.- Fue todo para mí. Me dio estabilidad, desarrollo profesional, crecimiento personal, me abrió el campo de amistades, permitió que pudiese cuidar a mi familia… Aprendí mucho y me sentí muy realizado en esta profesión. De hecho, la expansión de Huelva se produjo gracias a la inversión de la banca en negocios y en el plan de desarrollo de la capital. Me siento muy orgulloso de representar a la banca en Huelva.