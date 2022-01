El enterramiento de los fosfoyesos carece aun de informe de Seguridad Nuclear y Salud

La portavoz municipal de UP en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, reclama al alcalde la convocatoria urgente del Órgano de Participación y denuncia la posición “obstruccionista” de Gabriel Cruz por impedir la elaboración de “alternativas mucho más ambiciosas para restaurar las marismas”.

UP presentará alegaciones para que la Junta de Andalucía no conceda su autorización al proyecto de Fertiberia, al que le faltan informes preceptivos legalmente que no se aportaron en la DIA, además de argumentos que alertan de su peligrosidad.

La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, anuncia como a lo largo de estos días, “estamos ultimando las alegaciones que vamos a presentar” a la Junta de Andalucía, “con el fin de evitar” la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que requiere Fertiberia para llevar a cabo su plan de enterrar los cerca de 120 millones de toneladas de fosfoyesos junto a más material contaminante y hasta radiactivo, como las cenizas radiactivas procedentes del accidente acaecido en 1986 en una planta de la empresa Acerinox (Cádiz).

Cabe recordar que en el artículo 35 de Euratom, se establece que cada miembro de la Unión “debe crear las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas”. Asimismo, el citado artículo permite a la Comisión acceder a las instalaciones de control para verificar su funcionamiento y eficacia.

Las balsas ocupan un espacio de unas 1.200 hectáreas de marismas sepultadas, ubicadas junto a la ciudad de Huelva, donde viven cerca de 150.000 personas.

Rossi recuerda que faltan los informes del Consejo de Seguridad nuclear y el informe preceptivo de salud, además de un plan específico para la zona 4, tal y como se establece en la Declaración de Impacto Ambiental que ya obtuvo Fertiberia de manera incompleta, al carecer de estos informes obligatorios.

Unidas Podemos reclama a la Junta de Andalucía que tenga en cuenta la ausencia de estos informes estricta y legalmente necesarios, sin los cuales no puede otorgar a Fertiberia la AAI. Además, en las alegaciones que está elaborando UP se incluirán argumentos técnicos y científicos para que la Junta de Andalucía no conceda a Fertiberia la AAI por los peligros que acarrea el plan de Fertiberia.

Rossi denuncia como el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, “se ha desentendido y dejado totalmente de lado este asunto de enorme importancia y tan crucial para determinar las condiciones de vida de la población onubense actual y futura, comenzado con su negativa a declarar los suelos contaminados y terminando por bloquear el Órgano de Participación de los Fosfoyesos”.

La portavoz municipal de UP por Huelva exige al alcalde que “deje de plegarse a la voluntad de la empresa contaminante, Fertiberia, de limitarse a enterrar las balsas de fosfoyesos” y convoque de inmediato el Órgano de Participación sobre los fosfoyesos que “mantiene paralizado, impidiendo así el trabajo del comité de expertos y la aportación de avances o informes científicos y técnicos en los que se demostraría la inutilidad del proyecto de Fertiberia y la posibilidad de que el propio Ayuntamiento se oponga al mismo.

Por eso, Unidas Podemos lleva al próximo Pleno municipal una pregunta destinada a evitar los graves perjuicios colectivos que supone la ausencia de convocatoria del Órgano de los Fosfoyesos, como es la imposibilidad de que los colectivos y organizaciones que lo conforman puedan acceder a información crucial, facilitada por los expertos del propio comité, para elaborar alegaciones frente al plan de Fertiberia.

No obstante, “a pesar de esta situación de bloqueo del alcalde” Unidas Podemos sigue trabajando para presentar unas alegaciones en las que se defiendan los derechos colectivos de toda Huelva para evitar los numerosos perjuicios y amenazas que supone el plan de Fertiberia de enterrar los fosfoyesos.

En cuanto a los argumentos técnicos y científicos que justifican la no concesión de la AAI al proyecto de Fertiberia, Rossi apunta a que hay numerosos estudios e informes de expertos que alertan del peligro de derrumbamiento del apilamiento de las balsas de fosfoyesos y del corrimiento de los materiales contaminantes que hay en ellas hacia el mar e incluso de emisiones atmosféricas, si se mantienen en el estado actual que es lo que va a limitar a hacer la empresa contaminante.

Por eso, Unidas Podemos seguirá trabajando por la paralización del plan de Fertiberia y la realización de un proyecto muchísimo más ambicioso y que suponga una restauración real de las marismas sepultadas por los vertidos de la empresa contaminante, en las que se garantice la seguridad de las miles de personas que viven en las cercanías de las mismas.