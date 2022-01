Paco Delgado: “Me he llevado muchos chascos en la vida”

Francisco Manuel Delgado Fernández es nuestro invitado de hoy, aunque en su entorno profesional lo conocen por “Paco Patronato” debido a los años que se ha llevado trabajando en el Patronato Provincial de Turismo de Huelva.

Paco nació el 1 de octubre de 1961, en Huelva, es el menor de cinco hermanos, está casado y padre de dos hijos.

Estudió en el colegio San Fernando e hizo un año de formación profesional de química, que dejó para empezar a trabajar en Frigoríficos Artic, S.A. en febrero de 1978. En el año 1986 comenzó a trabajar en Diputación Provincial, inscrito al Patronato Provincial de Turismo de Huelva, hasta febrero de 2021 que pasó a incapacidad permanente total por múltiples problemas de salud, situación en la que se encuentra actualmente.

Nuestro protagonista de hoy es una persona entrañable donde las haya, cordial, muy trabajador, amigo de sus amigos, observador, buen conversador, comprometido…. Vamos muy buena gente.

Cuando lo llamo para proponerle esta entrevista, me cuenta en principio como le va la vida una vez que está prejubilado, acepta la invitación y este es el resultado de un ratito de lo más agradable.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – La situación la veo confusa e inestable, ya que no acabamos de salir de una ola cuando entramos en otra, que nos obliga a cambiar las medidas de protección.

P – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

R. – Bueno creo que nos hará más precavidos a la hora de compartir los espacios públicos, sobre todo los espacios cerrados.

P. – ¿Te esperabas esta nueva ola de contagios?

R. – Desde que empezó esta pandemia siempre aposté por un periodo de dos años como mínimo, ya que encontrar una vacuna con una gran capacidad de inmunidad no se hace de un día para otro, aunque gracias a las vacunas que se han creado la epidemia ha pasado a ser menos peligrosa.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo no, pero si mucho respeto, he cumplido todo lo posible con las normas a seguir para evitar contagios.

P. – ¿Qué te parece la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – Regular, primero por la falta de un poco de mano dura por parte del gobierno central a la hora de imponer las medidas restrictivas necesarias, y segundo, por la falta de apoyo por parte de la oposición a la hora de tomar las medidas necesarias, y desviando la atención con críticas vacías por su incapacidad de dar otras soluciones.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – En la actualidad se puede decir que hago bien poco, mi situación física me impide poder disfrutar del tiempo libre, y mi proyecto es perder mucho peso para poder acceder a la operación que me podrá dar mejor calidad de vida, aunque no me cure totalmente.

P. – ¿Qué significa para ti el mundo del turismo?

R. – Durante mis más de treinta años en el Patronato de Turismo era casi todo, influía hasta en mi vida personal, los fines de semana me iba con mi familia a visitar campings, hoteles e instalaciones turísticas para poder conocerlos in-situ.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Los mejores recuerdos son infinitos, han sido muchos años, con mis compañeros del Patronato e innumerables personas con las que he compartido en mis jornadas laborales. Hay que tener en cuenta que yo tenía la “responsabilidad” del almacén, pero además iba a ferias, jornadas y promociones que el Patronato tenia fuera de nuestra provincia. Gracias a ello puedo decir que he recorrido toda la península, aunque lamentablemente no llegaba a ver casi nada.

Los peores momentos vienen de la mano de los cambios en la dirección del Patronato, sobre todo en aquella ocasión donde vino a dirigir el Patronato una persona totalmente desconocida y con unas ideas de organización que vino a cambiar todo, aunque al final a mí no me vino mal del todo ya que me reconoció mi labor y pude ver mejoras económicas.

P. – ¿Qué entiendes necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Primero hacer ver a los políticos la gran importancia del turismo en la economía de la provincia, y la de la inversión en infraestructura, que no tienen por qué ser un aeropuerto, sino mejorar las que tenemos, entonces no solo se beneficiaría el turismo sino todas las industrias. Y segundo apoyar la labor del Patronato de Turismo con mayor inversión en promoción, sobre todo en los medios de comunicación audiovisuales. Yo desde que entré en el Patronato siempre he dicho que lo que no se ve en televisión no existe.

P. – ¿Entonces no se promociona debidamente Huelva cara al exterior?

R. – De lo que he dicho con anterioridad se deduce que no es suficiente, ni a nivel nacional ni internacional. Pienso que no está mal, pero es poco, recalco que estar presente en los medios de comunicación es importantísimo, así como en las redes sociales. Tenemos uno de los atractivos turísticos más importantes que se pueda tener. Nuestro clima, que junto a nuestra gastronomía, cultura y naturaleza, es muy atractivo sobre todo para los visitantes del norte europeo.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – De mi niñez tengo sobre todo el recuerdo de mis veranos de vacaciones en Escacena del Campo, allí me las pasaba todos los verano. También me viene a la cabeza la semana santa, cuando nos quedábamos dando tumbos la madrugada del viernes santo, entreteniéndonos desde la recogida de la Oraciónen el Huerto hasta que salía “La Madrugá”, el lunes santo cuando yo salía en “Las Tres Caídas”, primero de nazareno y más tarde de costalero de la “Virgen del Amor”. Los palmitos en San Sebastián, y las cabalgatas de Reyes Magos. En cuanto a que soñaba al ser mayor, no tuve nada especialmente pensado, aunque me gustaba mucho la química, que empecé pero no seguí, y también la electrónica, pero al final mira donde acabe, en la administración pública.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Ver televisión en mi sillón, escuchar música mientras me tomo una copita de aguardiente en el patio de mi casa de El Cerro de Andevalo, la informática, y cuando podía me gustaba dar un paseo por el campo haciendo fotos mientras mi mujer buscaba gurumelos, tener una buena charla con unos amigos, sobre todo con mis excompañeros del colegio San Fernando, que tras más de cuarenta años hemos vuelto a tener contacto, y

hemos creado un grupo de WhatsApp por donde no contamos cosas, y algunas tonterías para sacar alguna sonrisa.

P. – ¿Quiénes han sido o son tus referentes profesionales y personales?

R. – La verdad que como referente profesional no me viene nadie a la cabeza, lo siento, pero es que todos los

profesionales que me han rodeado no me ha creado ninguna admiración, y en lo personal me pasa igual, me he llevado muchos chascos en la vida, creo que cada uno debe ser único.

P. – Paco, estamos llegando al final de esta entrevista, pero si quieres añadir algo más, hazlo.

R. – Agradecerte que me hayas tenido en cuenta, yo no me considero nadie relevante en Huelva para salir en un

medio de comunicación, aunque he puesto todo lo que podía y me permitían en favor de mi tierra y promocionarla con todo mi amor por ella. Me considero muy afortunado en mi vida privada y laboral, ya que he podido hacer un trabajo con el que he disfrutado mucho, y creo haber aportado mi granito de arena a mi tierra querida

Paco, un abrazote grande, cuídate, deja el sillón y haz más deporte en cuanto puedas y desde luego, sé feliz y disfruta de tu jubilación.