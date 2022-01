La Cátedra de Atlantic Copper concede ayudas a proyectos de transferencia de conocimiento

La Cátedra Atlantic Copper de la Universidad de Huelva ha resuelto las ayudas correspondientes a la I Convocatoria de Proyectos Competitivos de Transferencia del Conocimiento e Innovación. Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar nuevas líneas de transferencia del conocimiento e innovación, así como impulsar las ya existentes para la realización de proyectos precompetitivos que puedan en un futuro próximo concurrir a convocatorias de proyectos y doctorados industriales internacionales, del Plan Nacional o Plan Andaluz de I+D+i+d.

En este sentido, la Cátedra Atlantic Copper considera que la inversión para el desarrollo de la investigación académica desde el inicio es fundamental para fortalecer el futuro de la sociedad y apuesta por el fomento del liderazgo de personal investigador joven. Los tres proyectos seleccionados serán liderados por un investigador principal joven y un co-investigador principal consolidado.

Tras la finalización de la convocatoria, se presentaron ocho solicitudes de las cuales el Consejo de Cátedra ha seleccionado tres de ellas a las que se les concederá una ayuda por importe de 4.000 euros para su ejecución. De este modo, los proyectos seleccionados han sido: (i) “CHEmiCAL removal of ARseNIc from industrial effluents by mining and industrial wastes (ARCHENICAL)/Eliminación de As de efluentes ácidos mediante residuos mineros e industriales”, liderado por Mª Dolores Basallote Sánchez y Rafael Pérez López; (ii) “Valorización del residuo generado en la NPTEL de Atlantic Copper (ENFRIMA)”, liderado por José Luis Guerrero Márquez y Juan Pedro Bolívar Raya y (iii) “Utilización de la microalga Chlorella sorokiniana para la eliminación de contaminantes en ecosistemas acuáticos (ECOALGA)”, liderado por Antonio León Vaz y Javier Vigara Fernández.

Para la evaluación de los proyectos se ha prestado especial atención a su adecuación a las líneas prioritarias de investigación de Atlantic Copper: (i) línea de innovación en Economía Circular y Excelencia Ambiental, relacionada con ideas y proyectos innovadores que aporten soluciones a los retos del sector de la industria y la metalurgia; y (ii) línea de Eficiencia de los Procesos Productivos, relacionada con ideas y proyectos innovadores que aporten soluciones para aumentar la eficiencia de las operaciones industriales. Además, las iniciativas deben demostrar su repercusión en el entorno socioeconómico de Huelva y su provincia de Huelva.