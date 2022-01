Los pueblos se movilizan contra el desmantelamiento de la sanidad pública

Alcaldes y alcaldesas de la provincia de Huelva, acompañados de otros cargos públicos, se han concentrado esta mañana ante la Delegación del Gobierno de la Junta en Huelva para protestar por la situación «desesperada» que se vive en todos y cada uno de los pueblos por el «desmantelamiento» que vive la sanidad pública. Ante “el desbarajuste que se vive en este servicio público esencial”, el PSOE y la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en Huelva se han unido para conformar una plataforma en defensa de la sanidad pública y han unido sus fuerzas para protestar púbicamente por la delicada situación.

Piden, además, un gran pacto social que reúna a todos los partidos, instituciones, agentes sociales, mareas ciudadanas, asociaciones de pacientes, profesionales y colegios para salvar el sistema.

La secretaria general del PSOE de Huelva y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, acompañada del portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en la Diputación Provincial de Huelva y concejal en el Ayuntamiento de Cartaya, David F. Calderón, ha señalado que «la sanidad pública va a peor» y ha señalado al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, como el «máximo responsable» de todo lo que está ocurriendo.

De este modo, la dirigente socialista ha lamentado que «haya puntos de urgencias cerrados, que la Atención Primaria esté colapsada, que se tarden tres semanas para conseguir una cita con el médico o que se cite a las personas para operaciones pasado más de un año de la petición».

Por ello, ha defendido la necesidad de crear esta plataforma, que aglutina a la mayoría de municipios de la provincia que gobierna el PSOE, en su mayoría, y también IU y Unidas Podemos, y que espera que poco a poco vaya contando con nuevas adhesiones. Además, ha incidido en que esta concentración es «el pistoletazo de salida» de esta plataforma.

Tras criticar el despido de 8.000 profesionales sanitarios, Limón ha recordado que en la Comunidad Valenciana se mantiene al personal de refuerzo, por lo que ha recriminado a la Junta de Andalucía su gestión de los recursos sanitarios y más teniendo presente la pandemia. «Defendemos un modelo sanitario público, universal y gratuito», ha dicho.

La Plataforma que se ha creado hoy “va a continuar con las movilizaciones hasta que Moreno Bonilla restituya todos los servicios públicos de Atención Primaria ofrecidos a la ciudadanía con carácter previo a la pandemia, con especial énfasis en la atención pediátrica y la atención de urgencias, y que la atención se realice, de forma prioritaria, de manera presencial”, ha dicho María Eugenia Limón. Los firmantes, que representan a la gran mayoría de la ciudadanía de la provincia, piden que “se restituyan todos los servicios y que se refuerce el personal que tanto está sufriendo, así como que se invierta en infraestructuras y servicio que son no ya necesarios, sino esenciales”.

En esta misma línea se ha manifestado David F. Calderón, quien ha reprochado a la Junta que «esté desmantelando la sanidad pública a pasos agigantados», así como ha criticado que Andalucía esté «a la cola» en inversión sanitaria respecto a otras comunidades autónomas. A su juicio, en el complejo momento actual, que ha definido como «un momento histórico», hay que defender «la sanidad pública porque con la sanidad no se hace negocio», ha zanjado.

La alcaldesa de Gibraleón y secretaria de Sanidad de la Ejecutiva Provincial, Lourdes Martín, ha sido la encargada de leer el manifiesto en representación de todos los alcaldes, concejales, parlamentarios y otros cargos púbicos que se han dado cita en la concentración.

El manifiesto apunta que “no podemos permanecer impasibles ante la creciente preocupación y sufrimiento de nuestros vecinos y vecinas por la falta de respuesta de un servicio público fundamental para su bienestar y calidad de vida”.

Lourdes Martín ha señalado que “el profundo deterioro de nuestro sistema público de salud se ha cebado especialmente en la Atención Primaria, con cierre parcial y restricciones en numerosos centros de salud, de modo aún más acusado en el ámbito rural. Por ello, miles de andaluces y andaluzas no tienen posibilidad de acceder a una atención sanitaria de calidad, siendo de especial preocupación, de una parte, la pérdida de plazas de pediatría y, de otra, la situación de los dispositivos de urgencias de atención primaria de numerosos núcleos rurales”. Ha dibujado lo que ha llamado “radiografía preocupante de la provincia, con centros de salud colapsados, un servicio de Salud Responde que no responde, las urgencias saturadas, las áreas de atención cerradas y las interminables colas de las personas que acuden con dolencias que no son atendidas”.

Entre las reivindicaciones que se enumeran en el manifiesto están, además de las ya señaladas, “revisar el mapa sanitario, haciéndolo compatible con cuestiones tan importantes como son la red de transporte público, arraigo y criterios culturales; y llegar a un gran pacto social que reúna a todos los partidos políticos, instituciones, agentes sociales y mareas, profesionales y sus colegios y asociaciones de pacientes que asegure la calidad y la sostenibilidad futura del sistema sanitario público andaluz”.

El manifiesto concluye con que “la mejor manera de defender el sistema sanitario público andaluz es dotándolo económicamente. Así, es necesario aumentar la financiación del sistema sanitario público andaluz progresivamente hasta llegar a un incremento de al menos un 20% en 2024.

Encuentro y respuesta de la Junta ante la concentración

La delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, ha mantenido un encuentro con una representación de alcaldes y concejales que esta mañana se han concretado ante la sede autonómica para pedir a la Junta de Andalucía mejoras sanitarias.

Durante la reunión, en la que ha participado también la delegada de Salud y Familias, Manuela Caro, les ha pedido “compresión ante la situación de pandemia actual” y les ha asegurado que “sabemos que todos los esfuerzos son pocos, pero los alcaldes tienen que entender que los recursos son limitados, por lo que seguimos trabajando para que la atención sanitaria sea de la mejor calidad para todos los usuarios”.

Verano les ha preguntado que “por qué no se manifestaron igual que ahora cuando el PSOE gobernaba y despidió a más de 7.700 sanitarios en los últimos años de Gobierno socialista”. Una cuestión a la que ella misma ha respondido alegando intereses partidistas por parte de los alcaldes del PSOE. En este sentido, ha indicado que este tipo de protestas responde a una “estrategia política capitaneada por el señor Espadas”.

Ha afirmado que “si han pedido más comunicación, más le vamos a dar” y les ha recordado que “tenemos los teléfonos abiertos. Estamos a su entera disposición”.

“Sabemos que hay necesidad de sanitarios, sobre todo en atención primaria, y vamos a seguir trabajando para solucionarlo”. “Les recuerdo -ha añadido- que 7.734 sanitarios fueron despedidos durante los últimos tres años de gobierno socialista” y que “nosotros hemos contratado a más 30.000 desde que llegamos al Ejecutivo, de los que más de 2.200 prestan sus servicios en Huelva. No es suficiente, pero estamos trabajando para que siga mejorando este número”.

Además, se ha triplicado la inversión en infraestructuras con respecto al Gobierno anterior. Andalucía es la segunda Comunidad que más camas convencionales tiene por habitante y la que cuenta con más camas UCI, “ya que se han creado más de 2.000 nuevas camas entre convencionales y UCI”. “Hemos mejorado nuestro sistema sanitario, tenemos que seguir en esta línea de trabajo y eso es lo que vamos a hacer”, ha apuntado.

Verano ha reconocido que “hay una necesidad imperiosa de sanitarios. Estamos dispuestos a contratar a cualquier sanitario que esté disponible, sea de donde sea. Se lo hemos trasladado a los alcaldes en la reunión. Que nos trasladen los datos de todos los sanitarios que conozcan”. “Desde el Gobierno Andaluz tenemos claro cuáles son nuestras prioridades y combatir la pandemia es una de ella. Nos ha tocado vivir una situación complicada, pero seguiremos luchando para hacerle frente y no vamos a dejar de trabajar”, ha subrayado.

La delegada ha señalado que “en Huelva, hemos sufrido muchas penas en materia sanitaria a lo largo de los años de Gobierno socialista y este Gobierno de Juanma Moreno es el que ha subido las contrataciones desde que llegó a la Junta de Andalucía”. “Que el Partido Socialista venga a hablarnos de tema sanitario es como si Puigdemont nos viniera a hablar de Derecho Constitucional, ha concluido.

Por su parte, la delegada de Salud y Familias ha concretado que la Junta y el SAS han hecho un esfuerzo “importantísimo” para contar en Huelva con 2.231 profesionales sanitarios más desde que llegaron al Gobierno y “eso hay que ponerlo en valor”.

La actividad asistencial en Atención Primaria se multiplicado con la pandemia, pero “aun así muchas personas han visto mejorada su actividad asistencial desde que Juanma Moreno entró a la Junta. Es el caso de Valverde, que cuenta con un segundo equipo de Urgencias o de Gibraleón que ha abierto su centro salud tras la llegada del Gobierno del Cambio y así se lo hemos recordado a sus alcaldesas en el encuentro de hoy”.

“Pocas clases nos pueden dar, pocos ejemplos nos pueden poner, porque es engañoso para la ciudadanía, por lo que pido a los alcaldes y concejales que se han manifestado que sean objetivos con la situación que se está viviendo y que nos unamos todas las instituciones para hacer frente al Covid.