Olga Garrido: “Estoy estudiando Criminología”

Se asoma hoy a esta tribuna pública Olga María Garrido González, una joven aficionada al Recreativo de Huelva, a quien conozco desde hace casi una década, que incluso durante un tiempo formó parte de La Tertulia Recreativista, donde dejaba patente esa impronta y esa frescura de comentarios en pro del Decano del fútbol español.

Olga nace en Huelva, estudia Primaria y Secundaria en Colegio José Regidor de Huelva. Posteriormente hace Bachillerato en Humanidades y Ciencias sociales. Es Técnico en Administración y Finanzas. Especializada en Contabilidad Domina el inglés y un poco el alemán.

Contable con experiencia en el sector y según me cuenta, durante sus años de trabajo he adquirido una actitud metódica y una escucha activa.

Ha prestado sus servicios profesionales, con experiencia Contable/Administración, en Mario Iglesias Asesores, en Las Rozas de Madrid, Cepsa Refinería en Huelva y también en nuestra capital en DTI y como recepcionista.en el hotel AC Huelva

Nuestra invitada es una persona sensible, observadora, alegre, divertida, solidaria, comprometida, empática, optimista, rociera, recreativista, buena amiga…. Y desde luego “güenagente”

Cuando la llamo para proponerle esta entrevista en principio se queda un poco sorprendida, pero cuando le comento que aparte de otras cosas, interesa su opinión como recreativista, acepta rápidamente y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación qué estamos viviendo?

R, – De una incertidumbre total. No sólo a nivel personal, sino por mis seres queridos que puedan llegar a enfermar.

Al ser una pandemia mundial, la incertidumbre, de qué pasará en esos países más pobres donde no tienen los mismos medios para paliar a esta pandemia. De cómo repercutirá a nivel social, a la sanidad, a la economía.

El no saber cuándo terminará…

P. – ¿Cómo crees qué cambiará la vida después de la pandemia?

R. – La vida después de la pandemia, creo que no cambiará mucho. Pues las personas con este desafío que se nos ha presentado, para poder cambiar la forma de ser de muchos de nosotros, y no ha sido así, casi nadie ha cambiado.

Pienso, que esta pandemia cuando llega al mundo, llegando a paralizarlo, a parar nuestras vidas dejándonos sin esa libertad que teníamos ha hecho mucho daño. Éramos libres y no lo apreciábamos.

Ha pasado tiempo desde el inicio de esta pandemia, y, algunos no hemos aprendido a tener empatía, en ponernos en el lugar de esos sanitarios, que son y siguen siendo nuestros héroes, siendo personas con sus vidas y familias. Y, nuestra imprudencia, y falta de empatía hacemos que ellos, que están en primera línea de esta pandemia, sigan estando igual que al principio. Con miedos, agotamiento e incertidumbre.

Enhorabuena a esos héroes y a otros muchos más.

Pero, como sociedad hemos fracasado ante esta pandemia.

P. – ¿Te esperabas está nueva ola de contagios?

R. – Por supuesto que me esperaba esta nueva ola de contagios. Pues la pandemia no ha terminado. La pasividad de un gobierno, con falta de decisión de tomar medidas con antelación, viendo lo que ya estaba ocurriendo en otros países me ha sorprendido. Estamos sumergidos, en otra ola de contagios, con un alto porcentaje y lo que está en juego son vidas.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Sí, al principio ese miedo a lo desconocido. Después, de que ya entiendes lo que está sucediendo, pasas al miedo de esa incertidumbre generalizada, al ver que esto no tiene un fin. He tenido miedo a esa incertidumbre, de que los servicios sanitarios estuvieran saturados, y, no nos pudieran atender, de que al estar un país paralizado, no se pudieran cubrir las necesidades básicas de todo ciudadano.

Miedo e incertidumbre a qué pasará.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro, y qué haces en la actualidad?

R. – Actualmente trabajo y estoy muy feliz, tanto por mis compañeros como por mi empresa, seria y mirando mucho por sus empleados. Y al mismo tiempo estudiando criminología.

Mis proyectos futuros, es seguir adelante con mi vida, y en cumplir todos mis sueños, donde uno de ellos ya está muy cerca.

P. – ¿Qué significa para ti, Huelva y el Recre?

R. – Para mí Huelva es mi paraíso, mi cuna de nacimiento. Es una perla al sur de España.

Cuando estuve trabajando en Madrid, echaba mucho de menos a mi ciudad, a mí gente. Pues no se valora lo que se tiene hasta que se pierde.

Para mí, el Recre, es parte de mi familia. Es un sentimiento, que no se puede explicar, se siente.

Yo lo llamo mi mágico Recre. Pues a lo largo de mi vida, me ha puesto personas maravillosas y mágicas. La primera, en ponerse en mi camino, se llamaba Paqui. Adoraba a su Recre, y con ella, iba desde mis 7 años al viejo colombino. Ella, me enseñó desde niña a amarlo de verdad.

Orgullosa de ser del Recreativo, y de ser parte de esta afición. Estamos en quinta división y parecemos que lo hacemos en la liga de las estrellas. Una afición de Primera, porque su amor por el Recre, por el abuelo, es verdadero, y nunca dejarán de cuidarlo y de amarlo. Al que todo el mundo conoce, como el Decano del Fútbol Español.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos como recreativista?

R. – Mis mejores momentos por supuesto, los ascensos, esa copa del Rey, las vivencias en ese viejo colombino desde niña.

Los peores recuerdos, para mí, fue la incertidumbre de poder perder para siempre al Recre. Por eso, estuve ayudando como una recreativista más en esa campaña de salvación, y en lo que surgiera. Todo por y para el Recre.

Fue, durísimo para mí, a todos los niveles, pues no sólo estaba el Recre sino mi madre, la cual padecía alzheimer, paré mi vida, pues ¿qué es lo qué no se hace por una madre, cuando ella me dio la vida?

Dormía sólo tres horas por estar con mi madre y cuando podía con el Recre.

El amor de mi vida, mi madre, y, el amor desde niña, mi Recre.

P. – ¿Quiénes son los jugadores del Recre qué más te han impresionado por su juego?

R. – Para mí todos los jugadores tienen mis respetos. Porque, todos ellos vinieron a ayudar al Recreativo de Huelva.

Pero, si hablamos por juego, me quedo con Cazorla, el mago de Viqueira, Uche,…y otros tantos que se me acabaría la tinta de escribirlos.

P. – ¿Está el Recre en el buen camino ahora?

R. – El Recre actualmente va por buen camino. Primero, por una gran masa de recreativistas que es el tesoro que sujeta a nuestro Club para sostenerlo y llevarlo a lo más alto.

A nivel de juego, creo que están teniendo buenos resultados para lo que se está plasmando en el césped.

A nivel institucional, creo que sí y eso deseo.

Ha cogido el timón del barco, una persona que es cabal, recta, con las ideas claras, buena persona, amigo de sus amigos, buen profesional, cómo es el actual presidente del Recreativo de Huelva.

Creo que paso a paso y mirando por la situación actual del Club, se está consiguiendo bastantes cosas que le hacía falta, entre otras; seriedad y profesionalidad.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas y a qué dedicas el tiempo libre?

R, – Pues me encanta hacer deporte, como correr, nadar, yoga. Escuchar música, cantar en la ducha aunque no canto muy bien jajaja, bailar, viajar, leer, cine, pasear por la playa.

En mi tiempo libre, aparte de hacer todas esas aficiones que me gustan y pongo en práctica, me encanta pasar tiempo con mi perrito, con mi gente, mis amigo y amigas, conmigo misma. Disfrutar y sonreír de este regalo que es la vida. Pero, ahora mismo con mucha responsabilidad por lo que estamos viviendo.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tú niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Guardo recuerdos muy lindos de mi niñez. Fui una niña muy feliz.

Soñaba con ser Independiente.

Olga, me ha encantado echar este ratito de charla contigo, verte tan ilusionada con el Recreativo y tan optimista de cara al futuro

Un abrazote grande amiga