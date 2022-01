Huelva es la provincia con más clases cerradas (95) por Covid de toda Andalucía (153)

Los centros escolares de Huelva son los más afectados de toda Andalucía por brotes de Covid-19 entre el profesorado y el alumnado.

Los sindicatos lo habían advertido ya: los recortes de personal, la masificación de las aulas y la carencia de medios provocarán el agravamiento de la pandemia. Y así está pasando.

Mientras que en la mayoría de provincias andaluzas apenas se han cerrado aulas, en la provincia de Huelva hay a día de hoy nada menos que 95 clases cerradas de las 153 en toda la comunidad. Y eso que es la provincia menos poblada y con la comunidad escolar más pequeña, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación.

El panorama de salud educativo es preocupante por el gran número de profesores, niños y niñas que han contraído el Covid en solo una semana tras la vuelta de las vacaciones de las navidades. La tasa de incidencia acumulada en Andalucía en la franja de edad escolar entre los 5 y 11 años es de 1.598,6 y en Huelva asciende a 1.647,6.

Cabe recordar que el 10 de enero, primer día de clase tras las navidades, estaban cerradas el 0,03% de las aulas onubenses y se dieron 28 reaperturas y 7 días después ya reportan casos de Covid el 1,82% de las aulas de los 497 centros escolares repartidos por toda la provincia.

Algunos centros piden el auxilio de Salud, Educación y refuerzos Covid que no llegan

En algunos centros, como el CEIP Prácticas la situación es muy preocupante. Y se estudia qué hacer. No se descarta nada, ni siquiera su cierre para frenar el brote que no cesa.

En un comunicado, la Asociación de Madres y Padres Juan de la Cosa ha explicado que “desde que nos incorporamos al curso la semana pasada, después de las vacaciones navideñas, hemos tenido conocimiento de la avalancha de casos covid-19 en nuestro colegio“.

El centro cuenta con 36 profesores en total y 500 alumnas/os aproximadamente, de los cuales a viernes 15 de enero se encontraban de baja 9 docentes y 80 alumnas/os.

A causa de esta situación, el AMPA entregó en el Registro General de la Junta de Andalucía y a la Delegación Territorial de Educación un escrito reivindicativo y pide ayuda a la comunidad escolar onubense para que haga suyas las exigencias y reclamaciones. No quieren estar solos ante una crisis como la que viven.

Le piden a las familias seguir las medidas sanitarias pertinentes “con todo el rigor que el momento que nos ha tocado vivir nos demanda y a ser conscientes de la situación, que no solo afecta a nuestras hijas e hijos, sino a nuestras familias y a todo el personal del colegio”. “Dicho personal se encuentra en estos momentos en una situación crítica al no contar con el apoyo necesario para cubrir las bajas“, afirman con rotundidad.

Instan al personal docente y no docente del centro, además de a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias, “a demandar de las autoridades educativas y sanitarias los recursos necesarios para poder seguir ejerciendo sus funciones“. “Agradecemos asimismo el esfuerzo y sacrificio que en estos días está haciendo el equipo directivo, todo el claustro y personal de nuestro colegio ante las dificultades que se están encontrando”, señalan.

Por todo ello, el AMPA exige a las autoridades sanitarias de Huelva y Andalucía “la adopción de medidas más eficientes que ayuden a frenar el contagio, así como la contratación de personal de apoyo, médicos y enfermeras en los centros de salud y hospitales. Dichos centros actualmente están desbordados, ya sea por la cantidad de casos o por las bajas dentro de su personal, lo cual dificulta no solo la adecuada atención durante esta situación de pandemia sino en la atención primaria de los ciudadanos”.

A las autoridades educativas de Huelva y de Andalucía le instan a que “estén a la altura de las circunstancias y aumenten drásticamente la inversión, que dicen históricamente ha aumentado en un 10% pero que no está repercutiendo en la situación actual”.

Por eso solicitan a la Junta que “aumenten el personal de Apoyo COVID, en la misma cantidad del curso anterior, ya que este, aun en igual situación de pandemia, se ha visto reducido a la mitad”. Y creen pertinente la flexibilización de los requisitos exigidos para su envío, ya que se asignan por cada aula con más de 25 alumnas/os. En nuestro centro hay 5 aulas que cumplen ese parámetro y solo nos han enviado 2 maestros/as de Apoyo COVID.

El escrito del AMPA destapa uno de los problemas que se están ‘ocultando’ y que retrasan, cuando no agravan, la situación que se vive en el Prácticas y que se puede seguir dando por la virulencia de esta sexta ola del Covid: “no tener que esperar dos semanas tras la comunicación de una baja de larga duración para sustituir al personal. En el caso del personal docente, nuestros hijos no pueden estar sin tener un tutor de referencia durante dos semanas. En el mejor de los casos están con varios maestros, que se saturan de trabajo y no pueden hacerlo como debieran, y en el peor sin maestros”.

Denuncian que no se cubren ni las bajas de los afectados

Además, exigen “que se cubran las bajas de corta duración del personal docente desde el primer momento. No puede ser que para cubrirlas deban estar de baja casi la misma cantidad de personas que líneas tiene el centro. Es decir, en el caso del nuestro que cuenta con 24 líneas -incluida el Aula Específica- tendrían que estar de baja 23 profesores de los 36 con que contamos”.

Otra de las causas que influye en el agravamiento de la situación es la antigüedad del centro, aspecto que se dan en otros tantos.

Así, el AMPA pide que “se tengan en cuenta las carencias de nuestro centro debido a su antigüedad y las dimensiones de las aulas por lo que: o se hace una inversión que garantice que las aulas cumplan con la distancia mínima de 1,5 metros entre alumnas/os; o se baja la ratio. Actualmente en las aulas es imposible mantener ni siquiera la distancia de 1 metro entre el alumnado“.

El AMPA Juan de la Cosa “espera ahora que las autoridades competentes a las que se dirigió el documento, nos den una respuesta por escrito. No obstante, queremos que toda la comunidad educativa se una a las reclamaciones a las autoridades y dejar claro que les exigiremos por los medios que la Ley nos permita que se nos tenga en cuenta y que actúen en consecuencia”.

El caso es que la situación que se vive en muchos centros de Huelva no tiene parangón en toda la Comunidad.

Solo hay que ver las cifras de cada provincia para darse cuenta de que en Huelva pasa algo y es muy llamativo:

De forma general en la comunidad andaluza, el 98,49 % de los centros educativos están libres de coronavirus.

Cierres totales o parciales y reaperturas a 17 de enero: ningún cierre completo de centros (de 7.133 centros, un 0%), 153 aulas (de 78.687 aulas, un 0,19%) y 51 reaperturas. Es decir, de las 153 aulas cerradas actualmente en Andalucía casi 100 (95 en concreto) lo están en Huelva.

SEVILLA: ningún cierre completo de un total de 1.629 centros (0%). Cierre de 39 aulas de un total de 18.591 (0,21%). 10 reaperturas.

ALMERÍA: ningún cierre completo de un total de 680 centros (0%). Cierre de un aula de un total de 7.268 (0,01%). 31 reaperturas.

CÁDIZ: ningún cierre completo de un total de 863 centros (0%). Ningún cierre de aula de un total de 11.145 (0%). Ninguna reapertura.

CÓRDOBA: ningún cierre completo de un total de 778 centros (0%). Cierre de 2 aulas de un total de 7.426 (0,02%). Ninguna reapertura.

GRANADA: ningún cierre completo de un total de 867 centros (0,0%). Cierre de 5 aulas de un total de 8.841 (0,05%). Ninguna reapertura.

HUELVA: ningún cierre completo de un total de 487 centros (0%). Cierre de 95 aulas de un total de 5.211 (1,82%). 10 reaperturas.

JAÉN: ningún cierre completo de un total de 611 centros (0%). Ningún cierre de aula de un total de 5.770 (0%). Una reapertura.

MÁLAGA: ningún cierre completo de un total de 1.218 centros (0%). Cierre de 11 aulas de un

total de 14.427 (0,07%). Ninguna reapertura.