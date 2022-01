Haaland: ¿marcará un antes y un después en el Madrid o en el Barcelona?

Erling Haaland es uno de los mejores delanteros de la actualidad. Y esto hace que haya muchos clubes interesados en sus servicios. Los más sonados son el Bayern, el Manchester City, el PSG, el Real Madrid y el Barcelona.

Los blancos llevan mucho tiempo negociando con él y parecen dispuestos a traerlo al Bernabéu sea como sea. Florentino está planeando incorporar a varias estrellas de cara a la nueva temporada, para crear una plantilla de jugadores de altísimo nivel, como ya hizo entre 2000 y 2006 con Los Galácticos.

Fuentes cercanas al club han dejado caer que Florentino ya tiene todos los cabos atados y que el noruego se incorporará al club en junio. Hito que vendría acompañado del fichaje de Mbappé. Con estas dos incorporaciones, los blancos ya estarían preparados para hacer un buen papel en la Champions, que es donde más están flojeando últimamente.

Aunque se han clasificado para la fase eliminatoria, su primer encuentro va a ser contra el PSG en París. Y las casas de apuestas no los ven como favoritos. Las cuotas asignadas a la victoria del Madrid rondan los 3,6 a 1. Mientras que la victoria de los galos se paga 2 a 1. Esto implica una probabilidad estimada de victoria del 27,7% para los merengues. Y del 50% para el PSG.

En esta nueva era que se perfila en el horizonte del Madrid, Haaland estaría llamado a convertirse en la nueva luz que guíe al equipo y llene su casillero de goles. Tal y como hizo Cristiano en el pasado.

Los esfuerzos del Barça por hacerse con Haaland

Otro equipo español que también está interesado en el delantero noruego es el Barcelona. Gran parte de la prensa y la afición se ha tomado esta noticia como un rumor exagerado, por la delicada situación financiera que atraviesa el club.

Pero, tal y como han comunicado fuentes cercanas al club, él Barça no sólo tendría liquidez para hacerse con Haaland, sino que Joan Laporta ya habría mantenido una reunión con su agente. Algunos incluso apuntan a que ya hay un acuerdo de palabra y que el noruego viajará al Camp Nou a finales de temporada.

No hay que olvidar que el delantero declaró en más de una ocasión que preferiría ir a un club en donde él sea la estrella indiscutible. Y en el que no necesite competir contra compañeros de gran calidad que jueguen en su misma posición. No parece que la idea de tener que medirse con Mbappé dentro del mismo vestuario le haga mucha gracia.

Laporta declaró que la forma de salir de las crisis como la que atraviesa el club es invirtiendo y trayendo a nuevos jugadores. Comparó la situación actual con la vivida en el 2003 tras la marcha de Figo. Lo que los ayudó a sobreponerse del varapalo fue la incorporación de Ronaldinho. Y Haaland podría hacer que la historia se repitiese.