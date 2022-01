Unidas Podemos por Aljaraque denuncia la convocatoria “sin contenido” del próximo Pleno

El portavoz de UP en el Ayuntamiento de Aljaraque, Sebastián Rivero, califica de “derroche injustificable y falta de respeto a la ciudadanía” que en el Pleno municipal del próximo viernes sólo se vaya a tratar un asunto incluido hoy mismo de urgencia en su orden del día, tras la celebración de cuatro juntas locales de gobierno “en las que no llegó a tratar ningún tema”. Cada pleno le supone al Consistorio de Aljaraque un coste de 4.000 euros, sólo en indemnizaciones para los concejales asistentes. Rivero denuncia que el alcalde de Aljaraque, David Toscano (PP), realiza estas convocatorias sólo para justificar los ingresos por asistencia que le entrega por cada una de ellas a los cuatro concejales, tres de Ciudadanos y uno del PP, que no están en nómina del Consistorio y sin que sirvan para tratar los múltiples problemas que acumula este municipio.

El alcalde de Aljaraque, el popular David Toscano, ha convocado un Pleno para el próximo viernes con 3 puntos en su Orden del Día: el acta de la sesión anterior, ruegos y preguntas y un asunto de urgencia incluido esta misma mañana. Es decir, el portavoz de Unidas Podemos por Aljaraque, Sebastián Rivero, denuncia que “el alcalde del PP convoca un Pleno vacío de contenido, para un municipio de cerca de 23.000 habitantes empadronados, con 11 concejales de gobierno, todos con sueldo del Ayuntamiento o que cobran indemnizaciones por asistir a órganos municipales”.

Rivero califica esta práctica del alcalde del PP de ser “un claro ejemplo de la inactividad de las derechas que nos gobiernan y una muestra evidente de que no tienen ideas ni iniciativas para solucionar los muchos problemas, de todo tipo, que tiene Aljaraque, ni para mejorar los servicios públicos”.

El representante municipal de Unidas Podemos añade que el hecho de convocar un Pleno sin contenido es “un derroche y despilfarro de campeonato”, ya que cada Pleno les cuesta a las arcas municipales cerca de 4.000 euros, solo en concepto de indemnizaciones a los concejales por asistir al mismo.

Mantiene Rivero, que esto es una muestra clara de “incoherencia política de la derecha, rayana en la hipocresía, pues defienden la austeridad en el gasto público con la boca grande y no les da vergüenza alguna convocar plenos que no duran más de cinco minutos y que cuestan 4.000 euros a las arcas municipales”.

Según el portavoz aljaraqueño de UP, “las tres derechas que desgobiernan Aljaraque tiran el dinero público, como se demuestra con esta convocatoria de Pleno, y con las tres Juntas de Gobierno últimas de 25 minutos cada: Un despilfarro que sirve para que los concejales que apoyan al alcalde aseguren sus ingresos mensuales”.