Juan Carlos Narváez: “A Huelva le falta su natural conexión con la provincia de Cádiz “

¿Te esperabas una nueva ola de contagios?

Si nos atenemos a las informaciones que continuamente nos llegan, sí la esperaba. Igual Que ahora ya comienzan a sonar informaciones de que se nos viene encima una nueva cepa. Cómo dicen los expertos este virus ha venido para quedarse, lamentablemente.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Sí. He visto desaparecer a gente de mi entorno. Amigos, vecinos, conocidos, compañeros… Seguro que cada uno de nosotros hemos tenido alguna pérdida cercana. Y como mencioné anteriormente de una forma muy triste. Tengo miedo por mi familia y tengo miedo de que el virus me toque y me haga desaparecer y así dejar de ver a mi mujer, a mis nietos, a mis hijos, a mis amigos… He tenido y tengo miedo, lo confieso. Creo que todos tenemos miedo en mayor o menor medida, salvo los negacionistas.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

Soy jubilado, pensionista. Por tanto, mis proyectos de futuro pasan por vivir lo mejor que pueda el resto de mis días. Ya trabajé bastante, y muy duro, desde prácticamente la niñez.

Ahora me toca descansar y dedicarme a mi familia y a mis aficiones. Sencillamente. Sin más pretensiones que esas.

¿Qué significa para ti Huelva?

Cuando pienso en Huelva, pienso en la provincia, no sólo en la capital. Son tantas las bondades de esa tierra que es difícil pensar en un solo significado. Para mí, la provincia onubense significa luz, marisma, cabezos, naturaleza, montañas, gastronomía, rocierismo, historia, tradición, fandango, buena gente…

¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu etapa como director de la Ser en Huelva?

Gratisimos recuerdos. Permanecí en Huelva casi 13 años. Son muchos años. Y eso te deja una huella imborrable. En lo personal y en lo profesional. Hasta que retorné a Algeciras, mi ciudad, como director, tuve el honor de dirigir en Huelva a un equipo profesional de primera. Cuando me vine dejé en la SER de Huelva a amigos, más que a compañeros.

Trabajamos muy a gusto. Y vivimos juntos, desde la atalaya que era la radio, el renacer de Huelva, su expansión hacia el futuro. Cuando dejé Huelva en 2003, la ciudad no tenía nada que ver con la que me encontré cuando llegué en 1991. La Expo del 92, la Universidad y su espléndido campus, el Palacio de Congresos de la Casa Colón, la

transformación urbanística de la ciudad con esa Avenida de Andalucía que cambió radicalmente la entrada a la capital, el Parque Moret y su puesta en valor, el Hospital Juan Ramón Jiménez, el Estadio Nuevo Colombino, la visita del Papa, el flamante recinto para las recuperadas Colombinas, que languidecían en su vieja ubicación, el Festival de Cine Iberoamericano… todos estos son recuerdos que guardo en mi corazón porque los viví intensamente desde la radio. Sin ánimo de ser presuntuoso, puedo afirmar que Radio Huelva de la cadena SER, con todo su equipo humano, contribuyó en gran medida, por su implicación, en la transformación de la capital y su proyección no sólo regional, sino nacional e internacional.

En el terreno más personal, en mi recuerdo, mis compañeros de la radio que se convirtieron en mi familia. Y explico el porqué. Durante casi esos 13 años de estancia en Huelva mi familia se quedó en Algeciras porque mi mujer trabajaba de sanitaria en esa ciudad. Así que los viernes por la tarde tiraba para Algeciras para ver a mi familia y volvía

los domingos por la noche o lunes por la mañana, muy temprano. Una situación laboral extrema que no podría haber soportado sin el calor que me brindó el equipo de la SER en Huelva. Y, sin el amor incondicional de mi mujer. A todos ellos, siempre, mi reconocimiento más profundo.

¿Sufre muchas presiones políticas un director de un medio de comunicación por parte de políticos?

Si tú marcas las distancias desde el principio no recibes presión alguna. Me explico. El político tiene que estar en su puesto, haciendo política. Y el director de un medio tiene que estar haciendo radio, en mi caso. Sin que ambas líneas se crucen jamás. Si algún político quiere transgredir esa línea tienes que pararlo, es tu obligación. Si en alguna ocasión el político salta la barrera y tú lo dejas… mal asunto. Estás atrapado y vendrán las presiones. De la misma forma aseguro que un medio no debe intentar hacer política. Que los hay. Sólo debe informar y, en todo caso, fiscalizar.

Puesta esa barrera, el político intenta entonces presionar al periodista que tú diriges. En este caso al director le toca respaldar a su periodista. A muerte. Sin fisuras. Todo esto es un juego de honestidad por ambas partes. Por parte de los medios y por la de los políticos. Así lo he visto siempre y no me ha ido mal.

¿Ahora desde la distancia, que crees que necesita Huelva para despegar de una vez?

Desde la distancia puedo decir lo que voy a decir. Estando en Huelva no lo podía decir en voz alta. Me van a matar los ecologistas con lo que voy a proponer. Y no me invento nada. Ya ha habido intentos. A Huelva le falta su natural conexión con la provincia de Cádiz para despegar definitivamente. Dejar de una vez ese triángulo que tiene a Sevilla como vértice, con lo que ello implica. Siempre pensé que Huelva y Cádiz podrían retroalimentarse económicamente de estar más cerca. Tan cerca y tan lejos.

Y me considero, en mi forma de ver la vida, conservacionista, no crean. Sería una locura trazar una autovía en pleno Parque Nacional, dividiéndolo en dos. Cortando el natural tránsito de la fauna. Sí. Pero Canadá, por ejemplo, es casi en su totalidad parque Nacional y, sin embargo, las autopistas discurren por todo el país para conexionar sus ciudades. Son autopistas “flotantes” que permiten el paso de la fauna por debajo, sin que se vea afectada. Hoy en día todo tiene solución, aunque sea una solución costosa. ¿No se merece Huelva una inversión de esas características?

Se podría trazar una autovía desde Matalascañas hasta Sanlúcar, con puente sobre el Guadalquivir incluido. Y con una obra debidamente consensuada con conservacionistas y con la comunidad europea. ¿Se lo imaginan? Romper el aislacionismo de Huelva conectando a la ciudad por la costa. Con todo lo que tiene Huelva por ofrecer, ese proyecto

le daría el impulso definitivo. En mi época onubense comenté esto con sectores económicos, financieros y turísticos de la ciudad y lo veían como una panacea, pero las conversaciones se terminaban siempre cuando se aludía al impedimento ecologista y de la comunidad europea. Hay que trabajárselo. Yo vivo en Algeciras y cuando quiero ir a Jerez voy por una autovía que cruza todo el Parque Natural de Los Alcornocales. Una obra demandada hasta la saciedad por los que somos del Campo de Gibraltar. Al fin se realizó con el beneplácito de los conservacionistas. Una autovía ejecutada por la Junta de Andalucía que constituye todo un hito de obra pública. La fauna, abundante en este lugar, sigue su vida sin que la carretera les impida el paso gracias a la construcción de grandes viaductos. ¿Qué recomendarías de Huelva? Voy a ser conciso, TODO. ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor? Mi niñez fue una niñez feliz, muy feliz. En Algeciras, junto al mar. Con sus calles empedradas en la que jugábamos al fútbol sin que pasara un coche en mucho tiempo. A los diez u once años ya pensé en hacer radio. Mi amigo Sebastián García me inoculó el veneno por la radio con sus inventos técnicos (llegó a ser jefe técnico de Radio Algeciras). Montamos una emisora “pirata” en mi casa, en un lavadero, desde la que hacíamos transmisiones diarias con programas de música, fundamentalmente. Allí aprendimos, entre tocadiscos, micrófonos y magnetofones la esencia de la radio. Fue cuando pensé que de mayor quería ser locutor. Y lo fui al poco. Como comenté al principio de esta entrevista, a los quince años ya ejercía de locutor con una voz horrorosa que tuve que ir educando con el tiempo. ¿Se cumplieron tus expectativas de vida? Pues rotundamente sí. Pude vivir de la radio, lo que me gustaba, que no es poco. Y terminé siendo director de la emisora que me vio nacer profesionalmente: Radio Algeciras. Todo un orgullo para un algecireño porque esa emisora es toda una institución en la ciudad. Se fundó en 1.934 cuando Algeciras sólo era una pequeña ciudad pesquera del sur. Si a esto añado que la radio me posibilitó conocer a mi mujer, Lola, comprenderán que mis expectativas se cumplieron con creces. ¿Tus aficiones preferidas cuales son? La radio, la bicicleta (hago miles de kilómetros al año), el senderismo, la música y la lectura. Leo hasta por los codos, por exagerar un poco. ¿Quiénes han sido o son tus referentes profesionales y personales? Mi mayor referente profesional ha sido siempre un hombre llamado Sergio González Otal. Era director de Radio Algeciras y me dio la oportunidad de ser locutor y de acercarme a ese mundo maravilloso de la radio. Su confianza en mí fue fundamental y aprendí mucho de él. Sergio fue posteriormente, hasta su jubilación, alto ejecutivo de la cadena SER y siempre fue mi faro y guía. Un hombre, por su forma de ser y de actuar, irrepetible.