Lucas Rebollo: “Como mi tío era cura, estuve de monaguillo hasta los 18 años”

La verdad que al estar jubilado el futuro es incierto dado que los proyectos son a corto plazo y más en estos momentos donde el Covid está llevándose a tantas personas pero estoy preparando un proyecto de Caza para sueltas de Perdices, Faisanes y Palomos en la finca de un amigo mío.

¿Qué significa para ti el mundo de la cacería?

Es, y ha sido prácticamente mi vida. Desde muy joven ya le cogía la escopeta a escondidas a mi abuelo y con mi perra Linda, me iba de furtivo a tirar las tórtolas y los zorzales. Puedo decirte que he cazado en casi todas las fincas de Huelva, Sevilla, Cádiz, Andújar y algunas otras de Andalucía.

Caza menor, perdiz, zorzal, faisán, tórtola, palomas, conejo, liebre, codorniz, ánsar, sisón, becada…

He estado 3 años en Argentina tirando la tórtola, pato y paloma y en caza mayor venados, cochinos, gamos, muflones de los cuales tengo varios trofeos en casa.

Eres campeón del mundo y de Europa de tiro al plato, hablamos de ello…

En 1988 quedé subcampeón de Andalucía durante los días 9 y 10 de Mayo en Foso universal con 190 platos rotos de 200 en Córdoba.

Pues si, tengo el título de campeón de Europa de Tiro al plato de Foso Universal en segunda categoría que gané en Lisboa (Portugal) con 187/200 de platos rotos el 11/06/1889.

También tengo el título de campeón del mundo de maratón de 1.000 platos en Foso Universal que se celebró en las instalaciones del tiro de Pichón en Huelva, durante los días 28 y 29 de Abril de 1990 con la mayor puntuación de la competición durante 19 horas seguidas con 903 platos de 1.000, lo que me llevó a conseguir el título firmado y lacrado por Margarita Jordán del Libro Guinness de los Récord. Tuvimos muchos problemas para poder realizar esta competición dado que el GUINNESS nos exigía que teníamos que dar publicidad tanto en papel en las diferentes publicaciones deportivas teníamos que tener certificación oficial del Federación Nacional de tiro Olímpico, jurado oficial de jueces de la Federación cobertura televisiva… en fin mucho papeleo.

La verdad que durante la competición hubo empates con otro tirador pero el cansancio hizo mella y gracias a Dios yo al final me superé y conseguí ganar la competición cuando acabamos el hombro lo teníamos totalmente dolorido

En el 1993 me quedé cuarto clasificado en primera categoría con 121 de 125 platos en el Gran Premio Internacional de España en foso Olímpico en Madrid.

¿Qué supuso para ti ser récord Guinness?

La verdad que al principio me sentí un poco importante, es un título que no cualquiera puede tener y me sentí muy feliz de haberlo conseguido. Pero también es cierto que poco a poco se convierte en pura rutina y al final te creas enemigos en las competiciones, pues todos querían ganarme y eso no me gustaba. Había amigos que me decían que lo único que querían era ganarme en las diferentes competiciones y la verdad que en Huelva un título de Guinness nadie le da importancia y menos con el tema de las escopetas.

¿De cuando te viene la afición por la cacería?

Cuando yo tenía unos 7 añitos recuerdo que mi tío Isabelo no quería llevarme de cacería pues teníamos que ir andando desde Castilleja a Chucena ida y vuelta. Andábamos por las viñas buscando los pájaros y las liebres, yo como era tan pequeño me cansaría y no quería llevarme. Cuando me despertaba ya se había ido. Entonces mi idea para despertarme cuando él se levantara, como yo dormía con mis abuelos y tíos, amarré una cuerda al pestillo de la puerta de la habitación de mi tío y la pasaba por el comedor hasta mi habitación, me la amarraba al pie y dormía con el pie fuera de la cama y cuando mi tío se levantaba la cuerda me tiraba del pie y me despertaba y me tenía que llevar. A partir de esa edad iba con mi tío Isabelo a todas las cacerías. Yo le recargaba los cartuchos y por cada 20 cartuchos me daba uno. Cuando tenía 10 o 15 le cogía la escopeta a mi abuelo y me iba a tirar las tórtolas, aposada claro. En cuanto tuve 18 años me compré la primera escopeta superpuesta marca LIG del 12 y con ella estuve casi 10 años tirando. Cuando llegué a Huelva me compré una Miroku para el tiro al plato y más tarde volví a comprar otra Miroku especial Plato Trap 6000 de banda alta y así sucesivamente fui comprando otros modelos para tirar Pichón. Actualmente me queda la Kemen con dos juegos de cañones y una Benelli repetidora y un rifle 30,06 Benelli.

Puedo contarte casos que me han sucedido en la cacería fuera de lo normal para bien como cazar de 1 tiro 5 liebres en la finca de José Luis Pereda en el Rosal, siempre dicen que los cazadores somos muy embustero, menos mal que tengo tres testigos vivos todavía que pueden confirmarlo, como cazar 21 avefrías de 2 tiros en Carruchena Bollullos del Condado o 8 palomos de un tiro también para mal del cazador, pegar 36 tiros en una montería y no cazar ninguna res o pegar 52 tiros y no cazar ninguna tórtola pero siempre disfrutando de la Naturaleza

¿Qué le dirías a los anti cazadores?

Que respeto sus ideas pero que no saben lo que se pierden. Ese amanecer en el campo y seguir a un bando de perdices cabezo arriba y cabezo abajo para poder cazar un par de ellas, seguir un rastro con tu perra de un conejo o una liebre y ver como se divierte tu perra, pero claro para eso se tiene que sentir la cacería, ¿tan difícil es respetar al cazador?. En fin qué más te puedo decir.

Eres también muy aficionado al mundo del toro, ¿qué tipo de toreo te gusta y quiénes son tus diestros preferidos?

Bueno sobre los toros la verdad que siempre he estado al lado del que fue mi amigo Carlos Pereda, empresario de la plaza de toros La Merced y eso hizo que me aficionara. Sobre el torero preferido hay varios José Tomás, Roca Rey, Miguel Angel Pereira y por supuesto Morante de la Puebla