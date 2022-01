Manuel Jesús Borrero: “Los técnicos de iluminación estamos en el lado oscuro para que brillen los artistas”

Esta semana en nuestra rueda de entrevistas se sube a esta sección Manuel Jesús Borrero Giraldo, una persona jovial, empática, profesional, atento, servicial y sobre todo ‘guena´ gente al que conocí hace bastantes años en su actual trabajo como técnico de iluminación y sonido del Ayuntamiento de Huelva. Más concretamente en la Casa Colón y Palacio de Congresos.

Pero para que ustedes, mis queridos lectores, conozcan un poco más a nuestro invitado, nos poníamos en contacto con él, que gustosamente aceptó nuestra invitación. Así que metámonos entre bambalinas y vayamos al lío.

¿Cual fue tu comienzo en este mundillo técnico?

Ya de chaval me gustaba la música y al tener un cuñado que se dedicaba al tema, en mis días de descanso me iba a ayudarle y así empezó todo.

¿De no haber escogido está profesión que serías hoy?

Pues seguro que vigilante de seguridad. Ya que estuve trabajando como tal los primeros diez años de mi vida laboral y además fijo en la empresa. Pero lo dejé todo para dedicarme a mi gran pasión…la música. Sin duda, fue un gran acierto, pues ya llevo tres décadas ejerciendo en lo que más me gusta.

Cita al menos cinco artistas importantes con los que hayas trabajado. Y dime cual es el que más te ha sorprendió y porqué.

La verdad que han sido muchos, tanto en mi época de vigilante como en la de técnico de sonido. Pero, me voy a quedar con Marta Sánchez, Julio Iglesias, Bebo Valdés, Elton John, Diego el Cigala o el tristemente desaparecido Georgie Dann y podría seguir enumerándote muchos más.

Y en cuanto al que más me sorprendió para bien fue el cubano Bebo Valdés, para nada arrogante, buena persona, callada, respetuosa y sobre todo un gran pianista. Lo conocí en la Casa Colón que estuvo dos días de concierto y donde venia promocionando su disco ‘lagrimas negras’.

Siguiendo en clave de artistas, por el escenario del Auditorio de la Casa Colón han pasado artistas de mucha índole. Cual diría que ha sido el más exigente a la hora de probar el sonido.

Uff…me lo pones difícil, eso sí, no es lo mismo ver al artista en el escenario que trabajar con ellos. Pero eso para mí me lo quedo ya prefiero no mojarme.

Supongo que tendrás muchas anécdotas. Cuéntanos la más divertida y aquella otra que te gustaría olvidar.

De las más divertidas también hay varias. Pero me voy a quedar cuando se estuvo representando la obra de ‘Jesucristo Superstar’ en la Casa Colón. Pues pasamos momentos de lo más agradables y divertidos.Todo eran risas y buen rollo, parecíamos una familia bien avenida desde el director Antonio Gómez hasta el último de la fila. Sin duda, guardo muy grato recuerdo.

Y de la que me gustaría olvidar, evidentemente los momentos duros que hemos y seguimos pasando con la maldita pandemia. Sobre todo al principio por la incertidumbre y el miedo a coger el virus y poderlo contagiar a mi familia.

¿Alguna vez has tenido alguna avería a la hora del comienzo? Y si ha sido así ¿Cómo la recuerdas?

La tecnología falla muchas veces como tú sabrás, si fallamos los humanos imagínate la técnica. Y aunque en rara ocasión, alguna vez ha dejado de funcionar un micro, una línea averiada o una mesa de. Pero nada que no tuviese solución.

Dirías que los técnicos de luces sois bastante invisible aun siendo quienes hacéis visible a los artistas.

La verdad que diría que somos una parte ‘bastante invisible’ aunque parezca una ironía, así es nuestra profesión. Como se suele decir,estamos en el lado oscuro, con la obligación de hacer brillar a los artistas.

Qué consejo le darías a quien comenzar en esta profesión

Uff que cambie de trabajo… jajajaja, es un decir. Le diría que es una profesión sacrificada, pues se sabe cuando se empieza, pero no cuando se termina. Pero si le gusta adelante, ya que es untrabajo muy bonito.

Ahora entre el Covid y las reformas del auditorio ¿te sientes aburrido de no estar en tu día a día?

La verdad es que sí se echa de menos el estrés de estar a tope currando en lo que te gusta y es tu profesión. Pero aburrido no, porque hago otras faenas.

Siguiendo en clave del maldito coronavirus ¿crees que con esta una nueva ola volveremos a los aforos limitados en los espacios cerrados?

Esperemos que no. Lo importante es que la gente nos concienciemos de que esto no es un simple resfriado. Si cumplimos con las normas de seguridad, como mascarillas y lavado de manos tendremos mucho ganado para seguir disfrutando de ver actuaciones.

Piensas que debido a la pandemia ¿habrá un antes y un después?

La verdad creo que sí. Esta maldita pandemia ha hecho mucho daño tanto en lo emocional como en lo económico, creo que ya nada será igual.

La Ciencia ha estado a la altura, con la salida de las vacunas Pero que piensas de los políticos ¿han actuado bien?

Para mí no, han jugado con muchas vidas de muchos seres queridos.

Cual diría que ha sido el comportamiento de los ciudadanos en general.

El comportamiento de los ciudadanos es nefasta la verdad, no respetamos las medidas de seguridad y como no aprendemos, seguiremos siendo simplemente humanos.

Por cierto, como carnavaleo y semanasantero que lo eres ¿Crees que la mala evolución de la pandemia nos puede abocar a otro años sin Carnaval y sin Semana Santa?

No sé, pues cada día la cosa se está poniendo más complicada y saliendo nuevas cepas. Como te decía anteriormente las personas no somos consecuentes ni responsables y no pensamos en los demás (metámonos todos y que se salve quien pueda) De momento todo hace indicar que podremos disfrutar de chirigotas y comparsas. En cuanto a los desfiles procesionales, sinceramente lo veo en estos momentos algo más complicado. Ojalá me equivoque y veamos por las calles a las cofradías.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que nos haya prestado tu tiempo. Y no sé si hay algo que te gustaría decir que no te haya preguntado en el transcurso de la entrevista.

Simplemente agradecerte la deferencia para conmigo por hacerme un hueco en tu sección. Gracias Félix.