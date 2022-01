Valentín Medina: “Se ha perdido la lucha en la calle por nuestros derechos”

Me alegra que se acerque hoy por esta tribuna pública un buen amigo, Valentín Medina Sánchez, un cordobés de nacimiento que a los tres años pasó por Sevilla y a los cinco ya estaba en Huelva.

Estudió primero en el Manuel Siurot y el bachillerato en el Seminario. Hizo Ingeniería Técnica y acabó Magisterio. Trabajó como maestro en La

Ciudad de los Niños y después de la mili comenzó a prestar sus servicios profesionales durante tres años para el Estado Austriaco como especialista en ventas de aceros especiales, inoxidable e instrumentación. Pasó a dirigir el departamento de compras y ventas en una empresa de suministros industriales de Huelva y estuvo en dicho sector hasta el año 2000 donde le propusieron entrar en el mundo de la comunicación, siendo Director Comercial de Atlántico TV.

A partir de ahí, muchos años en tareas de prensa, radio y televisión de nuestra provincia ligado al mundo publicitario en todos los medios, pero me cuenta que debido a los problemas económicos que existían en CDH donde no se cobraron los salarios, tuvo que cambiar de empresa y de profesión y empezó a trabajar en gestión de empresas y formación de los trabajadores y así ha sido hasta su jubilación aunque con la radio he ido matando el gusanillo de la comunicación.

Valentín como han podido comprobar es un todoterreno, de carácter afable, cordial, muy trabajador, solidario, optimista por naturaleza, alto sentido de la amistad, buen conversador de ideas claras, agradecido y muy buena persona, quien acepta a dejarse entrevistar en cuanto lo llamo y su charla con él resulta de lo más amena y entrañable.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pues creo que es una situación nueva y desconocida, que nos ha hecho a todos ver la vida de otra manera y valorar cosas que antes no le dábamos la importancia debida, como son: la salud, la familia, las relaciones sociales, la libertad de movimientos y también hacer de la mascarilla una compañera inseparable. Esta situación nos ha cogido por sorpresa, pero el sistema sanitario español es de los mejores del mundo y al final estamos a la cabeza en vacunación y protección con respecto a la mayoría de países europeos.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

R. – Los hábitos cambiarán de momento porque no se puede actuar como se hacía antes de la pandemia, aquí en Huelva somos muy de cercanía en las relaciones personales y mucho de reuniones familiares y de amigos. Eso, mientras dure el virus, tiene que cambiar por el bien de todos.

Hay que apelar a la solidaridad y a la responsabilidad personal para evitar los contagios y proteger a los mayores sobre todo.

Evidentemente a nivel de empresas también hay que tomar medidas de protección y adaptarse a la nueva situación con el teletrabajo, medidas de

protección personales y colectivas o cambio de horarios, por ejemplo.

P. – ¿Te esperabas una nueva ola de contagios?

R. – Por supuesto, por lo dicho anteriormente, somos muy de cercanías y reuniones y eso, mientras la vacunación total no ronde el 100%, no va a parar. Por cierto, los antivacunas y negacionistas, cuando vayan a ser ingresados por contagio deberían pagar su tratamiento hospitalario por insolidarios y por haber podido evitarlo, sin vacunas son un peligro para ellos y para la sociedad.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Por supuesto, al principio por desconocimiento a lo que nos estábamos enfrentando y no tener soluciones. Miles de muertos y contagiados y una impotencia increible por no conocer el futuro que nos esperaba. Además yo era el que salía a comprar y no sabía si podía contagiarme y contagiar a la familia con el virus.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – En la actualidad estoy jubilado e intentando disfrutar de la familia, de mis nietos y amigos. Para no aburrirme colaboro con una Asociación que ayuda a entidades y Ayuntamientos en actividades sociales y comunicación, para que puedan poner en marcha radios locales y webs informativas entre otras actividades.

P. – ¿Qué significa para ti el mundo de la publicidad?

R. – La publicidad es un mundo mágico y especial. Se trata de hacer que las empresas sean más visibles y conocidas para todos y así aumentar sus ventas y objetivos. Hay que crear, para el producto ofrecido, una atmósfera de necesidad en los que reciben el mensaje y hacerles ver que es la mejor opción y para ello hay que resaltar sus diferencias, sus virtudes y el porqué hay que escoger lo entre otros de similares características, hay que crear la necesidad del mismo.

P. – ¿Se suele confiar en la publicidad en Huelva?

R. – Yo diría que Huelva es una ciudad donde nos conocemos todos o casi todos y aquí confiamos en las personas por su trayectoria profesional, conocimiento del medio. Si se es conocido a nivel social o por la empresa a la que representan, por ello, se confía en la publicidad que esas personas o medios le ofrecen. La diferencia entre una buena empresa y una buena empresa que vende y es conocida, está en la inversión. publicitaria. Sin publicidad y un buen producto es casi imposible ser una empresa que destaque, venda más y sea reconocida, porque cuanto mayor sea el público que la conozca, más posibilidades tiene de vender su producto.

P. – ¿Cuáles son tus peores y mejores momentos profesionales?

R. – Los mejores momentos son los que me han hecho conocer toda la provincia y enseñarla a todos a través de la televisión, la cantidad de buena gente que he conocido por todos los pueblos y de los que conservo su amistad, cariño y el honor de sentirme más choquero que el Muelle del Tinto. Huelva es muy grande pero sigue siendo una gran desconocida para los de aquí y los de fuera. Hay que coger a la gente y enseñarle no sólo los estereotipos que tienen de Huelva, sino la Huelva de los pueblos y aldeas, tradiciones centenarias, monumentos, paisajes con una belleza sin igual por toda la provincia y sobre todo, sus gentes que es el mejor patrimonio que tenemos. Enseñando eso, he disfrutado y me he sentido feliz.

Los peores momentos fueron cuando se tuvo que cerrar CDH por temas económicos. Fue una irresponsabilidad embarcar en ese proyecto a decenas de profesionales del medio y dejarlos tirados por una mala gestión, además sin pagarles durante meses y trabajando hasta el último día. Fué una gran decepción y una injusticia.

P. – ¿Qué te llevó a dedicarte al mundo de la publicidad?

R. – Pues el ofrecimiento que me hicieron para la Dirección Comercial de Atlántico Televisión. A mí siempre me habían atraído los medios de comunicación y entonces tenía una empresa de Suministros Industriales con dos socios, creí que podía ser interesante y aprender cosas nuevas a la vez y la verdad creo que acerté porque en el transcurso de los años he aprendido mucho de los medios de comunicación y de su gente; en Huelva hemos tenido y tenemos grandes profesionales.

P. – ¿Qué entiendes necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Inversiones sobre todo, además de mejoras en infraestructuras. Menos promesas y más realidades. Tenemos un potencial inmenso en turismo, pesca, agricultura, actividades deportivas, parajes naturales, gastronomía, etc. y nos tienen olvidados a nivel nacional. Lo que pasa con Huelva no pasa con ninguna provincia española con todo nuestro potencial.

P.- ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Tuve una bonita niñez, no me sobraba nada pero tampoco me faltaba dentro de lo que se disponía hace más de 60 años. Recuerdo los juegos en la calle con los niños en el barrio de Las Colonias, ir al cine los domingos por la mañana, las colecciones de cromos, los tebeos y novelas que cambiábamos en los kioskos, los tirachinas para cazar gorriones, jugar al trompo o a piola, los patinetes con rodamientos que hacíamos o los futbolines con gomillas y pinzas. No era como ahora,. pero lo pasábamos bien y nos sobraba imaginación para hacer cosas. Soñaba con ser maestro y también con trabajar en Telefónica, como mi padre.

P. – ¿Cuáles tus aficiones preferidas?

R. -Pues los deportes me gustan todos, aunque me encanta el fútbol, veo todo tipo de deportes. Personalmente he practicado fútbol, fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol y pelota mano.

P. -. ¿Quiénes han sido o son tus referentes profesionales y personales?

R.- A nivel profesional comencé con José Luis Jerez Manfredi, uno de los primeros profesionales en promover la tv por ondas en Huelva y gran publicista.

A nivel personal siempre me han gustado los filósofos griegos, además me encantan Blas Infante y Julio Anguita.

P. – Valentín estamos llegando al final de esta entrañable entrevista, pero si quieres añadir algo más, hazlo.

R. – Me gustaría que la gente de Huelva, en vez de querer cambiar el mundo y protestar en bares y tertulias, luchara por una Huelva mejor en las instituciones, saliendo a la calle y exigiendo a los gobernantes lo que nos corresponde por justicia y por ley. Se ha perdido la lucha en la calle por nuestros derechos y para exigir las mejoras que necesitamos. Se están perdiendo, en meses, derechos adquiridos con nuestra lucha en la calle y en las urnas hace más de treinta años y no se protesta. ¡Quizás tenemos lo que nos merecemos!

Y muchas gracias a ti, José Luis Camacho Malo, amigo y compañero de fatigas durante muchos años, por darme la oportunidad de recordar un poco mi vida en los Medios de Comunicación de Huelva.

Un abrazo grande Valentín, ha sido un placer echar este ratito de charla contigo