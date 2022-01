Patricia Delay: “A Huelva se le presta poca atención desde las instituciones regionales y nacionales”

Se acerca hoy a esta ventana pública Patricia Delay, la novena de diez hermanos, nacida y criada en Huelva hasta los 18 años que se trasladó a Inglaterra para perfeccionar el inglés, donde vivió durante un año en Kensington Square, en el corazón de Londres. En el 90, cambió su residencia a Valencia, donde sigue viviendo en la actualidad, y cursó los estudios de Gestión Comercial y Marketing en Esic, reconocida escuela de negocios, obteniendo la correspondiente licenciatura después de 5 años, en una época en la que aún era poco conocido el tema del marketing. Inmediatamente comenzó a trabajar en una de las mejores farmacias de Valencia, la segunda por aquel entonces, en cuanto a volumen de facturación, encargándose del departamento de personal y del uso de herramientas para el desarrollo del marketing corporativo.

Después de varios años, formó parte del departamento financiero de una promotora y constructora de viviendas con grandes expectativas, hasta la entrada de la crisis en el año2008. Entonces, se reinventó y se convirtió en Delegada Comercial de la Comunidad Valenciana de una empresa de Huelva dedicada a la venta de unos dispositivos en los cuales mediante un QR llevaba incorporado los datos sanitarios de la persona. Un gran invento para colectivos como personas con Alzheimer, autistas, niños… pero de difícil implantación por aquel entonces en el que el Qr era un gran desconocido para la mayoría.

En la actualidad, trabaja en una empresa valenciana de construcción, especializada en piscinas de obra. Desde Valencia intenta que empresas onubenses colaboren con ellos.



Responsable del marketing digital, para lo que se tuvo que actualizar e hizo un Master en la UNED. Actualmente ha pasado el relevo a dos jóvenes onubenses, Broki Estudio Creativo, grandes profesionales, para que se encarguen de la web y redes sociales de la empresa y así poder centrarse en el departamento financiero, para lo que cuenta con el apoyo de otra empresa onubense, la asesoría y consultoría Qley Asesores, S. L.

Patricia además, está comprometida con esta su tierra natal y le dedica tiempo a la lucha para la llegada del AVE a Huelva junto a sus compañeros, formando parte de la Junta directiva de la Asociación.

Cuando me pongo en contacto con ella para proponerle esta entrevista con gran amabilidad acepta mi propuesta y este es el resultado de un rato de lo más ameno e interesante.

P.- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R.- Estamos atravesando una situación sin precedentes para la que nadie estaba realmente preparado, pero una que nos ha dado lecciones a todos. Esta pandemia ha trastocado todo a nuestro alrededor pero al mismo tiempo ha sacado lo mejor de la sociedad: disciplina, resistencia y solidaridad. Creo que debemos aprender de todos los retos que nos pone la vida y éste reto es uno al que nos enfrentamos todos.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y, sobre todo, en Huelva?

R.- Muchas personas han sufrido pérdidas inimaginables. Un gran número ha perdido a seres queridos, muchos se han quedado sin empleo e incluso sin hogar. Los efectos económicos serán enormes. Tendremos que transformar radicalmente nuestra economía y forma de vida en los próximos años.

En lo que se refiere a Huelva, pese a la poca incidencia por la covid-19 como enfermedad, la provincia está muy afectada desde el punto de vista económico.

p.- ¿Te esperabas esta ola de contagios?

R.- Pues sinceramente no me coge de sorpresa. Creo que nos hemos relajado demasiado a pesar de las advertencias de los profesionales y parece que en ocasiones se nos olvida que el virus sigue entre nosotros y aún no le hemos ganado la batalla.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- Por mí no, pero si por las personas mayores y por las personas de riesgos. Cómo decía mi padre “hay que darle miedo al miedo”

P.- ¿Qué significa para ti Huelva?

R.- Para mi Huelva es todo. Es mi ciudad natal, donde nací y me crié hasta que la tuve que dejar para poder realizar mis estudios. A pesar de llevar 30 años fuera de ella, vuelvo siempre por Navidad, Semana Santa y verano. Toda mi familia y amigos siguen en ella y desde la distancia lucho por la mejora y progreso de mi querida Huelva ya que es la gran desconocida y una provincia con una gran riqueza natural, histórica, cultural y gastronómica.¡Amo Huelva!

P.- ¿Cómo crees que responderá Huelva ante la concentración del 4M, para pedir las infraestructuras que se le niegan?

R.- Como sabes, soy parte de la Junta Directiva de la Asociación para la llegada del AVE a Huelva y junto al resto de mis compañeros estamos trabajando mucho de forma altruista para conseguir que el AVE llegue a Huelva. En esta ocasión contamos con el apoyo de instituciones y organismos así como de otras tantas asociaciones, por lo que espero y deseo que sea un éxito y que contemos con el apoyo de toda Huelva y provincia y se nos oiga y nos tomen en serio. Huelva no se merece menos.

P.- ¿Por qué crees que a Huelva se le presta tan poca atención por parte de las instituciones regionales y nacionales?

R.- El principal problema que tiene Huelva es la falta de compromiso e interés de sus representantes políticos, que no luchan por y para Huelva y se conforman con las migajas. A pesar de ser una provincia con grandes posibilidades para su crecimiento, no se la promociona. Anualmente, se celebra la Copa del Rey de Tenis, uno de los trofeos más antiguos de España. Todos los años disfrutamos del decano de los festivales cinematográficos de Andalucía y uno de los más antiguos del país como es el Festival de Cine Iberoamericano. En el 2017 fue capital gastronómica de Iberoamérica en Europa, recientemente se acaba de celebrar el Campeonato Mundial de Bádminton… Y pese a todos estos eventos, no se le da la notoriedad que se merece. También ayuda a ello, el aislamiento al que nos tienen sometidos en cuanto a infraestructuras se refiere.

P.- Cambiemos de tercio, y nunca mejor dicho… ¿Qué representó tu padre, Antonio Delay, para la información taurina?

R.- Pues fue un revulsivo en su época en los medios de comunicación locales y regionales y propulsor de la escuela taurina de Huelva. Fue el número uno en la recuperación de la plaza de toros actual de Huelva, época de Marín Rite por entonces Alcalde de Huelva. Defensor de los toreros Onubenses y de la quinta de Litri y Chamaco. Radió durante muchas tardes, junto a grandes como Manuel Moles y Matías Prat. En 1996 se reconoce su labor mediante un homenaje taurino en el coso centenario de la Merced, donde torearon Litri, Silvera y Jesulín de Ubrique con distintas ganaderías onubenses, siendo un lleno total.

El 14 de Abril de 2018, el maestro se va por la puerta grande pero siempre estará en nuestros corazones y en el del mundo taurino.

P.- ¿Cuáles son tus aficiones preferidas y a qué dedicas tu tiempo libre?

R.- Me encanta el deporte, nado y juego al pádel desde hace años. Es un deporte muy agradecido y en el que haces buenas amistades. Por otra parte, me gusta viajar, conocer gente y costumbres. Siempre que puedo me pego alguna escapada.

P.- ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R.- El mayor recuerdo que tengo es jugando por las calles de Punta Umbría, donde solíamos veranear y en ocasiones nos trasladábamos a la casa de la playa desde Semana Santa y nos quedábamos hasta bien entrado el otoño. Recuerdo como si fuera ayer, como trepábamos mis hermanos y yo, por los tejados de las casas en busca de gatitos. El aroma a dama de noche que llegaba a mi casa y el olor de las calles a tierra húmeda después de las primeras lluvias. Siempre me ha parecido un paraíso.

Soñaba con ser corresponsal de guerra para ayudar a la gente dándoles voz y visión en el resto del mundo.

P.- ¿Quiénes han sido o son tus referentes profesionales y personales?

R.- Sin duda alguna, mis padres. Ambos se inventaron desde cero y han sido unos luchadores toda su vida tanto en el ámbito personal como profesional. Juntos nos criaron y educaron a los 10 hijos. Mi padre, gran profesional del mundo del toro en el que empezó desde muy joven compaginando su afición con la labor empresarial que llevaba junto a mi madre, mujer luchadora y emprendedora. Llegó a Huelva desde Bueu casi sin saber hablar castellano y se estableció en nuestra capital onubense, y junto a mi padre constituyeron Concarrobe, empresa dedicada al suministro de buques mercantes, convirtiéndose así en la primera mujer en un mundo de negocios de hombres, lo que hoy se definiría como mujer empoderada.

Más tarde abrieron el conocido Restaurante Concarrobe, el cual fue acogido con gran aceptación tanto por trabajadores del puerto como por armadores y personalidades de prensa y política, entre otros.

P.- Patricia, ¿te gustaría añadir algo más?

R.- Por último, me gustaría pedirle a todos los onubenses que se impliquen y luchemos todos juntos por nuestros derechos. Que acudamos en masa el día 4 de Marzo a la concentración para que se nos oiga y dejen de ningunearnos. Que no queremos más promesas, queremos hechos. Queremos las mismas oportunidades que el resto de provincias de España. Para todos aquellos que se siguen preguntando qué Línea de Alta Velocidad “para qué”, se lo intento resumir:

Unas infraestructuras tan precarias, como las que tiene Huelva actualmente tienen consecuencias para el comercio, el turismo y la movilidad de sus habitantes.

Las infraestructuras facilitan la actividad laboral y comercial. Así, gracias a ellas, las tareas de proveedores y distribuidores son mucho más fáciles y los clientes también se benefician de muchas maneras por lo que las INFRAESTRUCTURAS son ESENCIALES en todos los ámbitos de la ECONOMÍA.

Patricia, ha sido una auténtica gozada echar este ratito de charla contigo y fundamentalmente, recordar a tu padre, buen amigo mío y con el que compartí muchas horas de tertulia taurinas. sin lugar a dudas un auténtico crack, emprendedor, solidario, optimista y una bellísima persona