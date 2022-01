Selene Fierce: “Mi corazón no late, baila”

Se acerca a esta ventana pública Selene Candón Salguero, aunque para el mundo artístico sea “Selene Fierce“, a quien conozco desde su más tierna infancia, cuando la veía en el kiosco Manolin, con sus padres José y Luisa y donde ya se le notaba sus dotes artísticos, que obviamente le vienen como herencia de su madre. Desde los dos años ya se puede decir que era bailarina freestyle, lo que ha hecho que en la actualidad sea una magnífica.coreógrafa y profesora de danza urbana y comercial, con 12 años de experiencia y formación e Instructora de zumba.

Selene es una mujer alegre, divertida, con el ritmo metido dentro de su cuerpo, con don de gentes, encantadora, cordial, buena amiga, optimista por naturaleza…. quien ha ido respondiendo a mis preguntas así:

P.- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R.- Que es surrealista, después de todo lo que hemos pasado, parece una pesadilla de la que no te puedes despertar, en la que ves por un momento fugaz algo de luz cuando aparecieron las vacunas y enseguida se apaga y vueltas a empezar con esta nueva ola de contagios.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

R.- Creo que volveremos a la normalidad, pero ya no será la misma de siempre puesto que esta pandemia nos ha cambiado a todos.

P.- ¿Te esperabas esta nueva ola de contagios?

R.- Sinceramente, sí. Viendo la actitud irresponsable de muchas personas, ya que no solo son los jóvenes los que salen de fiesta. Pienso que el ocio nocturno es lo que más ha incrementado esta ola, no por los bares sino por la actitud de las personas que no le dan la importancia que esto se merece.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- Sí, cuando subían los casos y el número de fallecidos. Ahora lo que intento es ser positiva y llevarlo lo mejor posible.

P.- ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R.- Seguir enseñando danza a niños durante todo lo que me dé la vida, nada me hace más feliz.

Y ampliar a más grupos si volvemos a la normalidad, ya que este año ha sido complicado con las plazas limitadas.

En la actualidad doy clases de danza urbana y comercial en “la Pandilla Marchosa”, la cual fue la primera en dar clases de baile moderno en Huelva, hace ya 27 años.

P.- ¿Qué significa para ti el baile?

R.- Lo significa todo, es la mejor manera de expresar lo que sientes y desconectar. De transmitir y liberar tu creatividad. La danza es el lenguaje oculto del alma. Mi corazón no late, baila.

Desde los dos años que empecé a bailar hasta el día de hoy, es lo único que siempre he tenido claro en mi vida.

P.- ¿Cuántos años hace que te dedicas a enseñar danza?

R.- Llevo ya 12 años enseñando a niños de 3 a los 17 años.

P.- ¿Quién te inculcó la pasión por el baile?

R.- Mi madre Luisa Salguero, desde muy pequeña veía como inculcaba ese amor por la danza por donde iba, su generosidad y dedicación eran todo un ejemplo a seguir, después de su formación inició las clases de baile moderno en Huelva con el nombre de la Pandilla Marchosa. Creó un sitio para aprender, divertirse, desarrollarse musicalmente, expresarse libremente y evadirse de los problemas.

Estoy muy orgullosa de ella y le doy las gracias por los valores que me ha inculcado.

P.- ¿Se presta apoyo a los grupos de baile en Huelva?

R.- En mi caso no tengo ayuda, voy haciendo lo que puedo y veo que no nos dan facilidades para los jóvenes que queremos desarrollar nuestro trabajo.

P.- ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R.- Mis aficiones preferidas son bailar, escuchar música, leer y hacer manualidades.

P.- ¿Quiénes han sido o son tus referentes en el mundo del baile y la danza?

R.- Parris Goebel, Rafa Méndez y Sergio Alcover.

P.- Selene, ¿te gustaría añadir algo más?

R. – Que espero que esta situación acabe de una vez y nos deje vivir. Y que este 2022 nos traiga salud y alegría que falta nos hace.

Por lo demás nosotros seguiremos haciendo lo que más nos gusta que es bailar con todas las medidas exigidas y mirando sobre todo por la seguridad de nuestros alumnos. Puedes ver nuestro trabajo y nos puedes contactar en Instagram: @pandillamarchosa y en Tik Tok: @pandillamarchosadance