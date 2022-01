Israel Domínguez: “Hice todo el camino de vuelta llorando pensando en mi familia”

El día después de los graves incidentes de Guadalcacín, la indignación sigue presente en el fútbol onubense. Especialmente en el Bollullos CF, víctima de unas agresiones que tuvieron a Israel Domínguez como principal damnificado. El preparador de porteros y delegado del cuadro condal ha concedido una entrevista a DiariodeHuelva.es, mientras se recupera en su domicilio de las lesiones sufridas.

–¿Qué tal se encuentra?

-Tengo una contusión en la cabeza, el tabique nasal desviado, rotos los huesos propios de la nariz y fracturada una costilla. Aún no sé el tiempo que estaré de baja o si tengo que pasar por el quirófano.

-¿Cuál fue el origen de los incidentes?

-A raíz del pitido final, los jugadores de los dos equipos forcejean y se insultan, algo habitual dado que fue un partido muy tenso, pero que ellos mismos lo hubieran solventado sin ningún incidente grave. Entonces, veo como un integrante del Guadalcacín se mete en el campo. Pensé que iba a separar a los futbolistas. Mi sorpresa fue cuando veo que le lanza un puñetazo a un jugador del Bollullos. Y luego lanza otro puñetazo a otro de nuestros futbolistas. Salgo a correr hacia él con la intención de apartarle, le agarro y le digo que se esté quieto. Me agarra por el cuello, intento zafarme y ahí este señor me da un puñetazo en la cara. Luego saltan al campo varios aficionados y uno de ellos viene hacía mi y cae encima de mi espalda. Otro seguidor me dio una patada en el costado y un puñetazo en la nariz. Finalmente, recibí más golpes, hasta que logré escabullirme.

-¿Cómo fue el viaje de regreso a Huelva tras el partido?

-Muy duro. Hice todo el camino de vuelta llorando, pensando en mis padres, mi pareja y mis hermanos. En cómo estarían tras ver las imágenes. A pesar de que les llamé para tranquilizarles, es difícil en estas circunstancias. De hecho, cuando llamé a mi padre, me lo encontré llorando. En momentos así se te viene el mundo abajo.

-¿Existe alguna rivalidad especial con el Guadalcacín?

No, todo esto nos ha acogido por sorpresa. Fue un partido normal con algo más de tensión. De hecho, recibí insultos desde la grada al atender a nuestro portero. Y que ahora nos acusen a nosotros por las redes sociales es increíble, cuando el Bollullos es un club ejemplar. Por eso nos reciben tan bien en la mayoría de los estadios. Pero siempre hay dos o tres campos que son más difíciles y en los que te hacen sentir incómodos.

-¿Le había sucedido antes algo parecido?

-Llevo muchos años entrenando en la provincia de Huelva y viajando a las provincias vecinas y jamás había vivido una cosa así.

-¿Se ha planteado dejar el fútbol?

-Ahora mismo no me planteo dejarlo, soy una persona seria con lo que hago y si me comprometo con un equipo, lo hago hasta el final. El año que viene ya se verá, porque esto no deja de ser un ‘hobby’, ni es mi trabajo, ni me da de vivir.

-¿Ha denunciado los hechos a las autoridades?

-Sí, he puesto una denuncia ante la Guardia Civil a título particular y el club también va a tomar medidas porque hay mucha confusión, dado que en las imágenes que circulan por internet no se ve todo lo que sucedió. Dicen que yo soy el primero en agredir a un integrante del Guadalcacín, cuando no es así. En ningún momento salté a agredir a nadie, sólo a separar. Y tampoco se refleja bien en el acta arbitral. Creo que los colegiados deberían verlo todo otra vez, aunque cualquier reclamación está en manos del club.