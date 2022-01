Pablo Oliveira: “Las mejores personas que he conocido han sido mis padres”

Para mí es un placer contar esta semana como invitado de esta vuestra sección con Pablo Oliveira Serrano. Un chico al que conocí hace años, concretamente en la época en la que militó en el filial del Real Club Recreativo de Huelva, y donde desde el primer momento observe que poseía condiciones innatas para triunfar en esto del fútbol.

Y no me equivoqué pues con el paso del tiempo pude ver como alternaba los entrenamientos del filial con los de la primera plantilla y como debutaba con el primer equipo de la mano de Marcelino García Toral.

Sin duda no era una de las muchas estrellas que por entonces componían la plantilla albiazul pero si demostró que con su tesón, voluntad y trabajo, este canterano de la Puebla de Guzmán, también era una pieza importante de aquel puzzle.

Pero por encima de su perseverancia, empeño y constancia, por dejar todo lo mejor de él cada vez se enfundaba la albiazul, todos los compañeros le añadían el plus de buena persona.

Con el paso de los años he tenido la fortuna de mantener una relación personal y he podido comprobar que aquello que me decían se quedaba corto. De hecho, a lo de ‘guena gente’ le añadiría que es una persona, empática, sensible, cordial, cariñosa, amigos de sus amigos y muy solidario con los demás.

Pero, para conocer un poco más el estilo y personalidad de nuestro personaje de esta semana, me puse en contacto con él, que como no podía ser de otra manera, se prestó a nuestra entrevista gustosamente, Así que sin más preámbulo vamos al lío.

De niño todos soñamos con ser algo de mayor, ¿por dónde pasaban tus sueños?

Pues mira creo que lo típico de todos los niños, el ser policía o bombero, pero la verdad que lo que más me apasionaba era el fútbol. Como cualquier niño me llevaba las horas y las horas jugando tanto en Huelva como en mi pueblo.

Naciste en Puebla de Guzmán, ¿cómo recuerdas tu infancia?

La familia de mi madre es natural de la Puebla de Guzmán y la de mi padre de Huelva capital. Debido a que mis padres trabajaban en Huelva, siempre he vivido en la ciudad, pero todos los fines de semana visitaba mi pueblo donde tenía a mis abuelos maternos.

Mi infancia ha sido muy bonita, ya que mis padres me han dado una educación estupenda. He sido muy feliz junto con mis hermanos.

Hablar de La Puebla es sinónimo de tradición equina, ¿tienes caballos o te gusta montar?

Mi familia siempre ha sido de tener caballos pero yo no he tirado por ahí. Ya te digo que lo que me gustaba era la pelota y me llevaba todo el día jugando con mis amigos.



Esta pregunta es fácil pero a su vez difícil de contestar, ¿quién es la mejor persona que has conocido?

Puffff…esta pregunta me emociona bastante pero tengo claro qué contestar. Para mí las mejores personas que he conocido han sido mis padres. Pienso que aun teniendo mis defectos como cualquier persona, me han dado unos valores incalculables. Desgraciadamente, ya no están conmigo pero todos los días me acuerdo de ellos. Sé que tengo dos estrellas ahí arriba apoyándome, dándome fuerzas para seguir y empujando para que consiga cualquier objetivo que me proponga. Les estoy muy agradecido por todo lo que me han dado.

Cambiando de tercio, ¿crees que la covid nos ha cambiado la forma de vida?

Nos está cambiando bastante. La mayoría de la gente el estar confinada le ha cambiado la perspectiva de ver la vida. Ahora pienso que se valoran otras cosas de la vida, del día a día, que antes no le echábamos cuenta.

Si mal no recuerdo tú ya lo pasaste, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Pasaste miedo?

Sí, y cuando menos esperaba cogerlo. Los primeros tres días lo pasé un poco regular, dolor de cabeza, falta de aire, cuerpo flojo, pero conforme pasaban los días iba a mejor. Al principio pasé un poco de miedo, más que nada por la falta de aire, pero gracias a Dios con el paso de los días fui mejorando.

Hablando del maldito virus, hace pocos fechas has estado de vacaciones en Nueva York, ¿cómo se vive allí la pandemia?

La pandemia se vive allí con muchos controles y alguna que otra restricción pero bueno no ha manchado para nada la experiencia, donde he visto cosas que pensaba que en mi vida vería. Ha sido uno de los sitios que siempre he querido visitar y por suerte he podido hacerlo.

Pasemos a hablar de tu pasión y profesión, el futbol. ¿Actualmente estás jugando en algún equipo?

La verdad es que llevaba un tiempo alejado de los terrenos de juego, diría que más de lo esperado debido a una lesión de tobillo pero, afortunadamente ya he mejorado y el gusanillo de pisar de nuevo el césped me ha hecho regresar a mi gran pasión, el futbol. Te diré casi en primicia, que mañana domingo me calzaré de nuevo las botas y si el míster de la Olímpica Valverdeña, que es el equipo por el que he fichado, lo decide, volveré a sentirme futbolista enfrentándome al A.D. Almonte.

Siguiendo en clave deportiva, ¿estás siguiendo la evolución del Recre?

Este año la estoy siguiendo más porque mi primo Rubén Serrano está jugando. El Recre por lo que he visto está consiguiendo resultados positivos y eso no es fácil con la presión que conlleva ser el gallito de la categoría. A veces muchos equipos no se adaptan a un tipo de juego diferente y demás y creo que el Recre lo está asimilando a la perfección. Ojalá a final de temporada estemos celebrando el ascenso de categoría.

¿Ves como la mayoría de los aficionados al conjunto que dirige Alberto Gallego campeón de grupo?

Sí, claro que lo veo pero hay que tener los pies en el suelo, y aun teniendo el mayor presupuesto de la categoría, los partidos se ganan en el campo como el Recre lo está haciendo hasta ahora.

Hablar del Recre y no hablar de tu paso como jugador albiazul no sería lógico máxime cuando tuviste la fortuna hasta debutar con el equipo de tus amores en Primera División, con el paso de los años, ¿cómo lo recuerdas?

Lo recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida. Imagínate un niño de Huelva con 11 años que empieza a jugar en la cantera del Recre, y va subiendo escalafones hasta llegar digamos a la cima, que es jugar en Primera División y con el equipo de tu tierra. Creo que no hay una cosa más bonita. Bueno sí hay una cosa más bonita…

Que todo el esfuerzo que tuvieron mis padres conmigo desde pequeño, gracias a Dios tuvo sus frutos. Ver a tus padres felices y orgullosos de su hijo, jugando con el Recre en Primera División y en el Estadio Colombino. Eso no se me olvidará nunca.



¿De quién es el mejor consejo que has recibido y cuál fue?

Siempre he sido una persona que me ha gustado escuchar consejos y más de la gente mayor. Intento quedarme con las cosas que veo que tienen más importancia y las intento reflejar en el día a día. Creo que he sido respetuoso tanto con mis entrenadores y como con mis compañeros.

Me quedo con un consejo que me dio mi padre donde me decía que en todos los aspectos de la vida había que ser humilde y no creerse más que nadie. Al fin y al cabo todo lo que sube también baja, y a cuanta más altura más grande sería la caída. Mejor consejero no he podido tener.

De aquel grupo donde pudiste coincidir con gente importante como Cazorla, Martin Cáceres, Rosu, Camuñas, Carlos Martins, Marco Rubén, Jesús Vázquez y Sinama.Pongolle. ¿Quién te ayudo más en el vestuario?

En general me ayudaron mucho todos. Era un vestuario de diez y donde había muy buen ambiente.Tenía muy buena amistad con todos. Yo lo único que tenía que hacer, al ver tantos buenos jugadores, era mirar y aprender.

Si me tengo que quedar con uno es con Sinama Pongolle. Para mí fue como un hermano, me daba muchos consejos y siempre estaba pendiente de mi.

Lo que sí recuerdo es que con Sinama hiciste una buena amistad, de hecho llegasteis a iros juntos a Mónaco de vacaciones, ¿sigues teniendo contacto con él?

Sí, sigo teniendo relación con él. Cuando terminamos la liga, el tenía que subir a Paris para ver a su familia y me dijo que me fuese con él. Fue una bonita experiencia y como tu cuentas, también estuvimos unos días por Mónaco.

El dejó el futbol en activo y trabaja para Canal +

¿Por qué es tan difícil para los canteranos triunfar en Huelva y luego si lo logran fuera?

Es una pregunta bastante complicada. Siempre se ha dicho que nadie es profeta en su tierra y desgraciadamente sigue siendo así. Es una cosa que habría que mirar detenidamente porque bastantes jugadores de Huelva han demostrado con creces que pueden jugar a un alto nivel.

Hablando de canteranos, hazme tú once formado por gente de Huelva, ya sean veteranos o estén en activo.

Esta pregunta si que es complicada Félix, porque he tenido compañeros bastante buenos. Espero que alguno me perdone si no me he acordado de él. Son bastantes compañeros con los que he coincidido.

Portero: José Ramón

Defensas: Nacho Canterla, Pedro Baquero, Juanma (Depor), Rubén Serrano.

Medios: José Carlos (Sevilla y Rayo), Cheli, JesúsVázquez, Benítez, Fidel.

Delanteros: Iván Rosado, Juan Villar.

Bueno, pues estamos llegando al final y te quiero agradecer tú deferencia. No sé si te gustaría decir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

Agradecerte Félix que te hayas acordado de mí. Cuando jugaba siempre que me has entrevistado has sido una persona muy respetuosa conmigo y esas cosas nunca se olvidan. Desearle al Recre lo mejor esta temporada y al final de ella estemos celebrando el ascenso de categoría.