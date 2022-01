Rafa Vázquez: “De niño soñaba con ser político, pero obviamente no tengo estómago para ello”

Se acerca hoy por esta ventana pública Rafael Vázquez García, al que conozco hace más de dos décadas y la verdad es que me cae fenomenal, pues es una persona entrañable donde los haya, cordial, simpático, trabajador, optimista, comprometido, empático, buen amigo y compañero, solidario, conversador… Vamos lo que se dice buena gente.

Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociología, en Comunicación Audiovisual y en Periodismo. Además de esas 4 licenciaturas tiene el título de postgrado de Experto en Medios Audiovisuales, un máster en Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información y un ciclo formativo de grado superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

Aparte de otros cursos y similares que haría interminable la relación.

Ha trabajado para A3 (Neox), TVE (Clan TVE) y en la autonómica de Murcia varios años, allí conoció a la que se convirtió en su gran amiga, su querida Irma Soriano que después lo llevó con élla a Canal Sur, en estás dos autonómicas haciendo lo que más le gusta, estar frente a las cámaras.

Actualmente está en Teleonuba y sus primeros pinitos a nivel más profesional fue precisamente en la antigua Teleonuba donde los realizó.

Me cuenta que ha conocido a personajes tan dispares como Ágata Ruiz de la Prada, La Chunga, María Jiménez, Pepe Sancho, Miriam de la Sierra o hasta a la propia Carmen Franco o el mismísimo Padre Apeles. Se ha codeado con la alta sociedad de la mano de su querida Pitita Ridruejo a quien ha admirado por su cercanía, elegancia y distinción.

En definitiva, que Rafa es un auténtico crack, quien aceptó ser entrevistado en el mismo momento que se lo pedí y el resultado de esta amena charla es el siguiente:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Parece que estamos como en una película milenarista de muy bajo presupuesto, con mal guión, malos directores, mala trama y un final que nunca llega.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la prensa?

R. – En general creo que igual o peor. Se decía que “íbamos a salir mejor” y creo que tristemente no va a ser así, como dice un gran amigo mío profesional de la medicina y al que le doy toda la razón “la gente está peor que antes”, ahora estamos más irascible, egoístas, con más malos modos, miedos… igual es hasta comprensible pero…

Por lo que respecta al mundo de la prensa, se va a quedar algo tocado, y no es que gozara de muy buena salud, empeorará, tristemente. En calidad y en veracidad de la información. Los grandes medios ‘no han querido’ mostrar la cruel realidad de la pandemia en los peores momentos y como se suele decir “de aquellas aguas estos lodos”… Todavía hay quienes niegan tanto la pandemia como las vacunas. Si se hubiera mostrado el palacio de hielo de Madrid repleto de ataúdes o las morgues abriendo con esas imágenes reales los informativos de los grandes medios, portadas de periódicos etcétera etcétera, otro gallo hubiera cantado, pero no interesaba… a quién? Pregunta retórica… y si a esto le sumamos personajes como Fernando Simón que no daba una pues…

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo no, respeto por supuesto que sí, hubiera sido una temeridad no haberlo hecho, como puede ser conducir sin cinturón por ejemplo, pero ya no por mí, que también, sino por mi entorno.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – De cero. A todos los niveles. Es algo que nunca entenderé (y tengo la carrera de Ciencias Políticas, pero ni por ello… modo ironía). Imagínate que me ponen de gerente del Infanta Elena por mucha voluntad que tuviera en desempeñar bien mi puesto no tengo ni idea de medicina, o de director del INTA pues ídem y eso es lo que pasa en España que no se valora los méritos, formación etcétera para estar en un cargo sino la carrera que haces dentro del partido de turno y así nos luce el pelo.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

R. – Seguir en el medio que es mi vida: la televisión, soy un pez y la tele es mi agua, sin ella me asfixiaría.

P. – ¿Cuáles tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Puff aquí no habría renglones para responderte. Buenos, muchos y malos más. Entre los buenos haberme codeado con gente encantadora y profesional de los que he aprendido mucho, por ejemplo de mi querida Irma Soriano o haber entrevistado a gente que eran famosas por sí mismos y su profesión, Carmen Sevilla, Pitita Ridruejo (muy amiga mía, una señora irrepetible), Aitana Sánchez Gijón, María Galiana, Teresa Campos y un largo etcétera.

Entre los malos la competitividad sin sentido, las zancadillas de algunos y algunas (no te voy a dar nombres porque algunos son conocidos, o mejor dicho medio conocidos) que no han querido que alguien les pueda hacer sombra y no lo digo por mí sólo, a algunos muy buenos compañeros también se lo han hecho, pero bueno como yo digo la vida da muchas vueltas -la nuestra de la TV aún más- y nos tendremos que hacer muchos favores unos a otros…

P. – ¿Si volvieras a nacer elegirías de nuevo la prensa como medio de vida?

R. – Sí, lo que pasa es que hubiera ido a tiro directo, hubiera hecho periodismo desde un primer momento y no a la cuarta licenciatura jajajaja, pero bueno nunca es tarde… llegué accidentalmente a esta profesión y ya van a hacer 27 años, empecé muy joven eh!

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Es mi tierra, de lo que he presumido cuando he estado trabajando fuera y por supuesto de mi pueblo natal Trigueros.

P. – ¿Qué crees necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Unos políticos en condiciones, porque cuando gobiernan en Madrid los súbditos de aquí callados como… y cuando están en la oposición critican lo más grande, pero cuando han gobernado que podían haberlo hecho no lo hicieron y cuando están gobernando tampoco… la disciplina de partido prima sobre los intereses de los onubenses y así nos luce el pelo. En ese sentido admiro a los nacionalistas que saben tirar de la manta para sus provincias, pero hijo mío esto es Huelva.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y que soñabas ser de mayor?

R. – Una niñez feliz y de lo más normal, sin tecnología de por medio que hacía que disfrutaras de los lazos de amistad y adquirir habilidades sociales desde muy pequeño, algo que hoy…

¿Qué soñaba con ser de mayor? Fíjate político y ya te digo, hice la licenciatura pero más que nada por gusto y por cultura para no creerme las sandeces y burradas que nos cuentan los de turno, obviamente no tenía estómago para serlo.

P. – ¿Se están cumpliendo tus expectativas de vida?

R. – Al día de hoy sí, no me quejo de nada de lo que he hecho y no ha sido fácil, estar por ejemplo trabajando y tener que estar yendo a Sevilla a la facultad para hacer Comunicación Audiovisual y después Periodismo. O terminar Periodismo e irte a Madrid a la aventura con una mano delante y otra detrás a buscarte la vida profesionalmente… y después -como este medio nuestro es tan precario- cuando ya estás bien afianzado a comenzar de nuevo en otra ciudad distinta: Murcia, Málaga, Sevilla…

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes personales y profesionales?

R. – Personales adoro a la gente con clase y educación, es mi debilidad. He sido fan, devoto -y lo seguiré siendo- o cómo lo quieras llamar de personajes de la talla del gran papa Juan Pablo II que cambió la historia del siglo XX, de la madre Teresa de Calcuta, ni que decir tiene de ese hombre que nació en una gruta de Belén y cambió el curso de la historia, Jesús de Nazaret y de su Madre.

Y si aterrizamos en personas de este mundo pues a nivel profesional de las que están delante de las cámaras indudablemente Irma Soriano y de detrás mi paisano y como si fuera mi hermano mayor Antonio Cuadri, no he hecho nada en este mundillo sin su orientación.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas y qué te gustaría hacer que todavía no has hecho?

R. – Me gusta mucho la playa (es lo que más he echado de menos cuando he estado fuera de Huelva), además practico deporte, me relaja mucho y me sirve para estar en forma y desconectar, me gusta mucho la pintura, he tocado los pinceles y realicé algunas exposiciones individuales y de lo que todavía no he podido hacer es por ejemplo visitar algunos lugares como tierra santa o escribir un libro que tengo en mente desde hace tiempo y para terminar un único proyecto de un largometraje.

Rafa me ha encantado este ratito de charla que hemos mantenido, y la verdad es que no te veo yo de político, aunque posiblemente lo harías bien, sobre todo con honradez. Te deseo toda clase de éxitos en el futuro.

Un abrazote grande amigo