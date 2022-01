Roberto Picos: “Si no quieres estar enfermo, hazte autónomo”

Se acerca hoy por esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia Roberto Picos Gallardo, secretario de la Federación de Peñas Recreativistas, quien empieza diciéndome cuando le pregunto como se encuentra, que “para los tiempos que corren el hecho de estar bien parecer un lujo, y doy gracias de estarlo…”

Roberto es persona muy cordial, felizmente casado con Aurora, con dos hijos, que se llaman María y Roberto, comprometido, recreativista por los cuatro costados, autónomo, de profesión pintor, optimista por naturaleza, más de Huelva que un choco, buen amigo, empático, solidario y desde luego “güenagente”.

Cuando lo llamo para echar un momento de charla y realizar esta entrevista, no lo duda, acepta del tirón con la amabilidad que le caracteriza y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R, – Pues una situación desafortunada, llena de riesgos, porque dado a que no hay un criterios unificados en cuanto a las pautas que debemos seguir para afrontar esta pandemia del COVID-19 y sus variantes, saber vivir con ellos adaptarlo a nuestro trabajo, ocio y demás, nos abocan a ser nosotros, los de a pie, los más coherente y utilizar el sentido común en cuanto a restricciones mascarillas higiene etc…

P. – ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia?

R. – Creo que cambiarán sobre todos nuestros hábitos en general, a ver la vida de otra forma, porque hemos estado conviviendo con una enfermedad gravísima, donde tenemos que valorar más la vida, de forma diferente a lo de antes, valorar más a la familia, besos, abrazos, la convivencia, la amistad…. En la parte laboral también creo que habrá cambios. Con el miedo a salir se ha disparado las ventas por internet y no cuidando al pequeño negocio, el teletrabajo, son cuestiones que hasta hace poco eran impensables que pasaría, pero de alguna manera tendremos que habituarnos y saber combinar.

P. – ¿Te esperabas esta nueva ola de contagios?

R. – Realmente si, además que en el sector sanitario tengo amigos y tal como la gente en general tienen la necesidad de salir, si además que mi trabajo en la calle de forma diaria lo veo, y sinceramente digo que no hay más, simplemente por haber personas realmente responsables y muy correctas en tener precauciones en cuanto a las protecciones, pero como he dicho antes tenemos que saber vivir en estos momentos con esta situación porque está para quedarse. Y como está para quedarse, creo es una necesidad fortalecer la sanidad en este país haciendo más inversiones para investigación, personal sanitario o no sanitario, que son los que están sacrificando sus vidas, para que nos atiendan con más solvencia y porque no solo tenemos el COVID sino hay otras enfermedades de gravedad que hay que atender e investigar.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – La verdad es que si, fue la primera vez que escuché a Presidente del Gobierno decir que proclamaría el estado de alarma con las consiguientes restricciones, mi hija estaba en Cáceres estudiando en la Universidad, pensé, “tengo que ir ya a recogerla” así fue, ese mismo día recuerdo que fue viernes, al medio día llame a mi hija me monté en el coche y con mi mujer fuimos a Cáceres. Otro momento de miedo fue cuando pasé los primeros días de confinamiento, ya que los “autónomos” ya podíamos ir a trabajar, la primera semana iba con miedo, pero bueno, como decimos nosotros… si no quieres estar enfermo hazte Autónomo.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Mi proyecto de futuro es seguir viviendo, mi trabajo y ayudar a mis hijos que se fraguen el suyo, porque la verdad lo tienen muy difícil aún cuando tienen sus carreras. El gobierno debe de mirar más por la juventud que son el futuro del país y por desgracia cada vez más se van fuera de España, para consolidar más su futuro. no digo que no sea bueno ir fuera, pero no veo que aquí inviertan más en sus futuros.

P. – ¿Qué significa para ti el fútbol y el Recreativo de Huelva?

R. – Para mí el futbol ha sido y será mi deporte favorito, lo he practicado siempre, de joven estaba C.D. VICTORIA, donde pasé unos años inolvidables, con “Manolo el de los Jamones” como Presidente, y de mayor con mis amigos jugábamos todos los viernes nuestro partidillo hasta que llegó la pandemia.

El Recretativo es el equipo de mi tierra, donde de pequeño lo iba a ver todos los fines de semana al estadio antiguo cuando desde el club Vitoria nos daban las entradas para verlos, hasta que me hice socio y hasta ahora.

P.- ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos con el Decano?

R. – Como momentos más emotivos, los ascensos vividos a primera división. Fueron emocionantes, pura fiesta en Huelva después de tantos años entre segunda y segunda B. Los dos ascensos, el de Lucas y el de Marcelino, sin olvidar además la final de la Copa del Rey como subcampeón que coincidiría con el nacimiento de mi hijo.

Como peores empezando con el accidente que se produjo 20/12/2006 con aficionados del Recreativo de Huelva para ver el partido contra el Real Madrid, fueron sensaciones que no podría describir, que a día de hoy seguimos desde la Federación de Peñas recordando a los fallecidos de ese accidente que nos dejó a todos consternados.

Otro momento que viví intensamente y con mucho sufrimiento fue cuando nos tiramos a la calle para echar a Pablo Comas del Club, por la gestión tan nefasta que estaba realizando, me impresionó como toda Huelva salía a las calles y gritar “Fuera del Club” y rescatar al Decano de las zarpas de la persona que estaba destruyendo al Recreativo.

P. – ¿Está el Recre ahora en el buen camino?

R. – Personalmente creo que sí, desde el momento que decidió recuperar las acciones del Club y realizar una Campaña de Salvación, con la participación de la Federación Peñas y Aficionados del Trust y de forma conjunta recaudar el dinero suficiente para afrontar los pagos más inmediatos… aún cuando habían personas que te decían que era un trabajo para nada y que al final el club lo mejor era que desapareciera, aun así seguía pensando que no, que se podría hacer para que del Decano ese año empezara de nuevo en los campos de fútbol y que se hablara de eso mismo, de futbol, fichajes…. cerrar una etapa y empezar otra.

Hay mucho trabajo que seguir haciendo, sobre todo buscar la estabilidad y seguir pagando deudas para que pueda seguir creciendo y a partir de ese momento poder buscar compradores con solvencia y donde los aficionados debemos estar ahí para que no vuelva a suceder más esta situación.

P. – ¿Qué papel juegan Federación de Peña y Trust en el Recreativo?

R. – ¿El trabajo duro por supuesto lo realiza el Consejo de Administración. Nosotros estamos para ayudar al Club en lo que estimen oportuno, para mejorar situaciones anteriores que no daba una imagen buena al exterior, aportamos ideas, creamos recreativismo, por lo menos eso es lo que intentamos con nuestras ideas, por ejemplo el proyecto Recreo, con visitas de las escuelas al estadio donde hacen el pasillo a los jugadores, aunque ahora es imposible. Colaboramos con el Proyecto Grada Solidaria de la Caixa etc. Al igual que el Trust.

P. – ¿Cuál sería tu once inicial de jugadores albiazules, incluyendo el míster?

R. – A mí no me gusta alinear, yo lo que busco en un equipo que sean trabajadores y sepan donde están, la historia del Club y cuáles son los objetivos a alcanzar. A jugadores que se impliquen en el proyecto, solidarios en esfuerzos trabajo, dedicación y que se dejen la piel en cada campo, así es como los aficionados valoramos y disfrutamos de ellos.

P. – ¿Qué entiendes necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – A mí la política no me gusta, pero veo Huelva con respecto a las demás provincias muchas desigualdades, Huelva tiene un paro terrible y lo que necesita es más inversión para poder ser más competitivos y para ello son las infraestructuras, mejorar los accesos a nuestra provincia (tren alta velocidad AVE), somos parte de un todo y no debemos vivir siempre con que Huelva tiene playas, sierra, etc. y no poder mostrarlo al mundo como hacen otras provincias, creo que estamos más desfasados que el resto y eso no nos viene bien para nuestro crecimiento económico, social, cultural, etc.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mis recuerdos eran la forma de vida de antes, más familiar, los juegos más en conjunto con los amigos, la verdad, no con tanta tecnología. Eran otros tiempos pero vida sigue y nos tenemos que adaptar al momento. A mí personalmente el trabajo que me hubiese gustado era estar vinculado a la sanidad, creo que tengo vocación para realizarlo.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Mi afición preferida por supuesto es el fútbol, pero también me gusta los trabajos manuales creo que se me da bien y bucear, que lo he practicado y es muy emocionante.

P. – ¿Quienes son tus referentes, profesionales y personales?

R. – No soy de buscar referentes, ser como él o intentar hacer tal…, intento construirme mi futuro hacer las cosas que creo hay que hacer sin perjudicar a nadie, soy de los que piensa que lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie, mi filosofía es respetar y que me respeten, soy muy familiar y amigo de mis amigos.

P. – ¿Te gustaría añadir algo más?

R. – Daros las gracias por vuestra entrevista, ha sido interesante y me ha hecho recordar mucho, bonito y emocionante.

Y algo que me gustaría decir a los que les competen gestionarlo, necesitamos inversiones en Cultura, Sanidad, Infraestructura, mejores accesos a la

provincia (AVE), estos son los mejores tesoros que nuestros políticos deben de luchar para nosotros.

Roberto, me ha encantado este ratito de charla contigo y desde luego te deseo toda clase de venturas para este nuevo año que acaba de comenzar.