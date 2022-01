Pedro Barroso: “De la Semana Santa, quitaría el protagonismo de ciertos personajes”

Pedro Barroso Hierro es nuestro invitado de hoy, nació en Huelva el 15 de octubre de 1979. Auxiliar de enfermería e informador turístico.

Cofrade, recreativista, cordial, solidario, orgulloso de ser de Huelva, optimista por naturaleza, alto sentido de la amistad, risueño, con don de gentes…. Buena gente en definitiva.

No lo duda en aceptar cuando le propongo esta entrevista y con la amabilidad que le caracteriza va respondiendo a cada una de nuestras preguntas.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pues es una situación complicada, que como sanitario y estar viviéndolo en primera persona, te digo que desgraciadamente hay muchas personas que no son conscientes lo que este virus puede llegar a causar.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

R. – Pues algo si cambiará pero con el tiempo, se volverá a la normalidad que tanto extrañamos.

Hemos de saber convivir con este virus, que sin lugar a dudas ha llegado para quedarse. Tenemos que tratarlo con respeto, nunca con miedo, pero respeto todo el del mundo.

P. – ¿Te esperabas una nueva ola de contagios?

R. – Si…. y alguna más vendrá, aunque creo que cada vez causarán menos estragos para la sociedad.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R, – Sí, pero a lo desconocido, tener que bregar con este virus en una habitación de hospital ejerciendo las labores de auxiliar de enfermería, no era nada fácil, pero luego te terminas acostumbrando y terminas sacando lo mejor de tí para ayudar a esas personas que tan mal lo pasaron. Desgraciadamente alguno no lo superó, pero es gratificante ver como un paciente se va de alta y saber que uno puso su granito de arena para que salieran adelante.

P. – ¿Para los sanitarios cuáles han sido los peores, momentos después del estado de alarma?

R. – Sin lugar a dudas cada vez que se vuelve a hablar de olas y subida de casos en cuanto a ingresos hospitalarios.

Este virus sigue siendo muy desconocido y la incertidumbre siempre está presente. Las primeras olas han hecho mella en los trabajadores del hospital, residencias, etc…

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – Pues no soy de proyectar demasiado, prefiero vivir el día a día.

Actualmente trabajando para el SAS y compaginando con las labores de informador turístico de esta bendita tierra.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva y la Semana Santa?

R. – Pues… para mi Huelva y la Semana Santa es lo más. El ser cofrade es una forma de vida, y así la llevamos hacia delante. Siempre pensando en engrandecer nuestra Semana Grande, aportando lo poquito que uno sabe.

P. – ¿Qué papel han jugado las hermandades en esta pandemia?

R. – Las hermandades son un ejemplo a seguir, han quitado mucha hambre, han pagado muchos recibos de luz, agua, etc… han dado compañía a aquellas personas que han sufrido en soledad. Pero no sólo en pandemia, en la actualidad y antes de la pandemia también.

P. – ¿Qué añadirías y quitarías de la semana Santa de Huelva?

R. – Añadir poco, quitar… quitaría el protagonismo de ciertos personajes, cuando se entra en una hermandad, se entra a servir, y a servir desde el anonimato.

P. – Cambiamos de tercio. ¿Cuando llegan turistas a Huelva, qué es lo que os piden para visitar especialmente?

R. – Pues… se dejan llevar y guiar. Salen encantados y sí es cierto que saben que visitar. El santuario de la Cinta, barrio Reina Victoria, la historia de nuestro Recre, nuestra ría y como no, nuestra gastronomía.

P. – ¿Qué entiendes necesita Huelva capital para atraer más turismo?

R. – Que nos lo creamos más. Es indignante que una persona de Huelva, cuando le dices a lo que te dedicas, te pregunte ¿y de Huelva que le vas a enseñar a los turistas?, a mí personalmente me matan esas cosas.

Huelva tiene muchísimo atractivo, tanto su capital como nuestra provincia y tendríamos que ser defensor a ultranza de ello.

P. – ¿Cuáles son los mejores y peores recuerdos profesionales tuyos?

R. – Anécdotas tengo muchas, buenas y malas. La peor sin duda el incendio de Doñana el 24 de junio de 2017.

Lo mejor, la satisfacción con la que el cliente se va de Huelva, en el 90% repiten destino y eso es por algo.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Recuerdos muchos, jugando al trompo, las canicas, al pincho o al teje, desgraciadamente se ha perdido.

De mayor siempre quise ser médico. Pero por cosas de la vida y que no fui un gran estudiante, me quedé en TCAE. (Técnico en cuidados auxiliares de enfermería).

P. – ¿Tus aficiones preferidas son?

R.- Mi Recre de mi alma y la Semana Santa.

P. – ¿Quiénes han sido o son tus referentes profesionales y personales?

R. – Todos y cada uno de los compañeros que ante la adversidad por la que hemos pasado se han jugado su vida y la de sus familiares para luchar contra este maldito virus. Y me refiero a todos los que estuvieron en la famosa primera línea, celadores, empleados de limpieza, auxiliares, enfermeros…

Pedro, me ha encantado este ratito de charla que hemos mantenido, me alegro verte feliz, y a esperar que el Recre ascienda esta temporada y que la Semana Santa brille con luz propia este año, señal que los contagios habrán bajado y no habrá necesidad de suspender los desfiles procesionales.