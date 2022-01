José Carlos Domínguez: “El planeta da síntomas de agotamiento y no queremos escucharlo”

Nuestro invitado de hoy es una persona muy pudorosa y por tanto que haya accedido a dejarse entrevistar es fruto de la indudable amistad que nos une. Me estoy refiriendo a José Carlos Domínguez Ponce, hijo de nuestro siempre recordado “Pepe Carrascal” .

Estudió hasta el antiguo quinto de EGB en Gibraleón en el Colegio Miguel de Cervantes y después siguió sus estudios en el Colegio Colón de los HH Maristas en Huelva, en esta época compaginaba los estudios con el fútbol además de ayudar a su padre en la venta Los Cazadores. Posteriormente se matriculó en la Facultad de Derecho en La Merced pero empezaron con la aventura del catering Las Palomas y priorizó trabajar a los estudios, ya posteriormente continuó su formación en el Instituto Internacional de San Telmo cursando el Programa Intensivo de Dirección de Empresa. Hasta que finalizó su etapa en la hostelería en 2019.

En cuanto al fútbol empezó a jugar con 17 años en el Olont C.F. y ese mismo año lo fichó el Recreativo para jugar en la División de Honor de juveniles, donde estuvo varios años en los escalafones inferiores del Recreativo hasta que regresó al Olont. Terminó jugando en el Paulapesca, un equipo que crearon varios amigos con el que incluso ascendieron.

José Carlos es de esas personas cordiales y entrañables que te encuentras en la vida, y no es de extrañar, pues sus padres se lo inculcaron desde pequeñito con el ejemplo

Cuando llega el momento de preguntarle por distintos aspectos actuales y de su vida, nuestro invitado de hoy se dispone a contestar con la amabilidad que le caracteriza y aquí está el resultado:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Es un momento crucial para el ser humano como especie, el planeta da síntomas de agotamiento y no queremos escucharlo. Se están produciendo cambios sorprendentes que perdurarán y marcarán el futuro. Tendremos que adaptarnos. Son tiempos muy duros pero interesantes que se estudiarán en los libros de historia.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo de la hostelería?

En la hosteleria el ritmo de los cambios es vertiginoso, como casi todo hoy en día es demasiado burocrático desde el punto de vista del cliente, de la administración… sería mucho más sano una vuelta a los orígenes (pero eso es imposible). Cuando, en breve, o al menos eso esperamos, todo se normalice, tendremos que adaptarnos a una nueva normalidad. El sector creo que evolucionará a eventos de menos comensales aunque subirá el ticket medio, por ello los clientes serán mas exigentes dándole mucha importancia a la puesta en escena. No son tiempos fáciles y por desgracia los que no sean capaces de adaptarse se quedarán en el camino.

¿Has pasado miedo en algún momento?

No, no suelo ser miedoso. Pero sí preocupación, intranquilidad por la familia, los amigos… y todos los que se han expuestos para salvarnos al resto de la población.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

Ahora estoy dedicado al tema agrícola (trabajo que afortunadamente tiene un ritmo menos estresante que la hostelería). Por otra parte, tengo un proyecto con mi cuñado Paco para montar, en breve, una pequeña empresa vinculada a los Ibéricos, que tiene muy buenas perspectivas.

¿Qué crees necesita Huelva para despegar de una vez?

Debemos de creérnoslo todos los onubenses, tener más amor propio. Para conseguirlo, deberíamos cada uno aportar nuestro granito de arena, tanto los ciudadanos como el poder político, sindicatos, Universidad, empresarios…. Todos debemos hacer más de lo que hacemos. Ya que tenemos la suerte de haber nacido en una provincia, cuyos recursos naturales son infinitos. Nadie puede competir con Huelva en esos términos.

¿Qué significa para ti Huelva?

La provincia perfecta donde vivir. Tiene de todo: gastronomía exquisita, infinitas playas, Andévalo, Sierra, Doñana, El Rocío… y lo poco que nos falta lo tenemos en Sevilla o Portugal a 50 minutos (menos de lo que tarda un madrileño en ir al cine).

¿Qué representó y representa Las Palomas para el mundo de las celebraciones?

No creo que deba ser yo quien lo valore por ser partícipe pero creo que aportó un salto cualitativo y cuantitativo en el sector en todos los aspectos: espacios, presentación, servicio, calidad gastronómica, innovación, decoración, puesta en escena…. Todo apoyado en un equipo humano impresionante. En general es un sector que es muy exigente te obliga a estar día a día a la última y eso no es fácil. A día de hoy creo que siguen en esa evolución constante pero las circunstancias de estos años de pandemia no le han permitido expresar todo su potencial.

¿Cuáles fueron los consejos que te daba tu padre?

No era de dar muchos consejos pero observándolo se aprendía muchísimo. Era la persona más especial que he conocido. Tenía cualidades difíciles de ver hoy en día. Todavía pasados 11 años no ha transcurrido, un solo día, en el que alguien no me haya hablado de él, de sus bondades, sus anécdotas, sus comidas, sus líos…

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez?

Felicidad, jugar a la pelota, en la calle con los amigos, algo que actualmente con las tecnologías se está perdiendo, recuerdos también de mi primera romería en Castillejos, (el pueblo de mi madre). Además ayudaba a mi padre en la hostelería, porque ya, desde pequeño, me gustaba.

¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

Jugar al futbol, navegar con mi barquito por la flecha del Rompido, escuchar música montar a caballo y sobre todo un buen rato con la familia y amigos.

¿José Carlos, te apetece añadir algo más?

Una cosita. En Hosteleria la satisfacción del cliente es la mayor recompensa. Este sentimiento se acerca a la felicidad.

Amigo ha sido un verdadero placer poder disfrutar de tu compañía en esta entrevista, verte feliz, ilusionado y con nuevos proyectos. Un abrazote grande.