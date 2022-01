María José Coronel ‘Luna’: “Lo de los ultras en Córdoba me hizo sentir vergüenza y dolor”

La protagonista que se asoma esta semana a nuestra sección diría que es más onubense que un choco y sobre todo una gran recreativista. Ella es María José Coronel Álvarez, aunque todos la conocemos por ‘Luna’. Es auxiliar de Clínica y actualmente ejerce como sociosanitaria con los más vulnerables a domicilio.

Tengo que decir que a Luna, o al menos eso creo, solo la he visto una vez. Creo recordar que fue con motivo de la Gala que organizamos la Asociación Deportiva Onubense en Ayamonte. Pero, sí que pertenece a ese nuevo concepto de amistad que se logra a través de las redes sociales. No voy a obviar que en este tipo de estructura social han utilizado la palabra ‘amigo’ como sinónimo de contacto. Y quizás está propiciando cierta devaluación del término. Pero en el caso que nos ocupa, tengo claro que desde el primer momento nos unió una relación muy afectiva y con el paso del tiempo he podido constatar que no me equivoqué, ya que se trata de una chica llena de positividad, cordial, afable, extrovertida, empática y sobre todo muy sensible. En definitiva, que es un lujo tenerla de amiga, aunque sea a través de las redes.

Pero para que ustedes, mis queridos lectores, le conozcan un poco más y nos hable de sus dos pasiones, su profesión y el Recre, nos pusimos en contacto con ella. Y con la afabilidad que le caracteriza accedió de inmediato a la petición, así que vamos allá.

Siempre me gusta empezar mis entrevistas con esta pregunta. Toda niña sueña con ser algo de mayor ¿Cuál era tu sueño?

Mi sueño no lo tenía totalmente claro. La sanidad me gustaba, pero me preocupaba más como quería ser…Soñaba con ser una persona, feliz, alegre y positiva. Sin miedos a las responsabilidades. Ser analista con tendencia a sacar lo mejor de quien te rodea. Ser organizada y eficaz u otras competencias interesantes para el trabajo. Disfrutar del trabajo e intentar siempre la mejora de resultados…Lo más claro, ayudar a los ancianos y grandes dependientes, hice Auxiliar Clínico y me dedico a ello.

¿Quién te metió en vena la sangre albiazul? ¿Viene de familia?

Mi pasión por el Real Club Recreativo de Huelva la sentí hace doce años y el culpable fue mi compañero de vida desde hace ya unos años, Marcelino Carrillo Martín (presidente de La Peña Pepe Rivera de Mazagón).

¿Recuerdas cuál fue el primer partido que viste y con quién?

Con Marcelino por supuesto, no te sabría decir…pero desde ese día sabía que algo había cambiado en mí, en mi vida y en la manera de vivir esos momentos de euforia, además con la persona que camina a tu lado.

Esta temporada el equipo nos está haciendo disfrutar ¿pero como viviste la campaña pasada con el descenso de dos categorías?

Una temporada emocionalmente dolorosa, irritable y con la incertidumbre de no saber cómo levantaríamos el vuelo. Pero nunca perdí la esperanza de que resurgiremos.

La mayor alegría que te ha dado la entidad albiazul ¿Cuál dirías que ha sido?

Salir a jugar, competir y disfrutar lo máximo posible. Intentaremos estar arriba y trataremos de luchar, sí es posible que el equipo esté todos a uno como lo estoy viendo.

¿Cuántas temporadas llevas siguiendo al Decano?

Doce, son pocas en comparación con otros aficionados, llegó tarde a mi vida, pero lo vivo como si desde cuna lo viviese.

Hace pocas fechas en la visita a Córdoba hubo un grupo de ultras que provocaron disturbios. Te gustaría transmitirle algún mensaje.

Que no dejen nunca más AL DECANO DEL FUTBOL ESPAÑOL en otra tesitura cómo esta pasada…sentí vergüenza y dolor.

En tantos años, habrás visto muchos jugadores vestir la albiazul. Si tuvieras que quedarte con el mejor y con el que más te ha decepcionado ¿Cuáles serian sus nombres y el motivo?

Han pasado muchos buenos, pero me quedo con Raúl Cámara (es uno de los futbolistas con más partidos en la historia en la Segunda División y muy respetado por todo el club que ha defendido…el que más ha podido decepcionarme, no sabría decirte y no es por no mojarme…jejeje.

¿Te atreverías a ponerte en la piel de entrenador y hacer un once con los mejores jugadores que has conocido?

Jajaja. A ver lo intento: Aitor Tornavaca; Jesús Vázquez; Viqueira; Benitez; Corcoles; Raúl Cámara; Cifuentes; Juan Villar; Núñez; Andrés Lama y Fabricio en portería. Como observaras soy entrenadora ‘amarrategui’ pues pongo muchos jugadores defensivos….jajaja

Yo que te considero una persona honesta y honrada me gustaría preguntarte ¿Qué futuro le ves al abuelo en lo deportivo, económico e institucional?

Solo deseo que venga alguien coherente y ponga sentido común a la entidad.

Al militar en esta categoría los desplazamientos son más cercanos y son muchos los aficionados que acompañan al equipo. Pero con el maldito virus que de nuevo ataca con fuerza ¿ves la posibilidad que los partidos se jueguen nuevamente a puerta cerrada?

Ese es mi temor y en casa solemos hablar de ello…como sanitaria no veo salida como no pongamos de nuestra parte para combatir esta pesadilla que nos está tocando vivir.

Continuando en clave de Covid ¿crees que hay un antes y un después?

Si, la Covid ha cambiado el rumbo de nuestras vidas. La mayoría de las personas asumen que todas estas medidas para convertir el virus son temporales y que en algún momento – en dos, seis o quizás doce meses – la vida volverá a la normalidad. No será así me temo.

Que piensas de los políticos ¿han estado y están a la altura de todo lo que estamos viviendo?

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto todas las carencias de la política española: falta de liderazgo, de competencia, de capacidad de gestión, sectarismo. Y los resultados están ahí, en el terreno sanitario y en el económico, pero también en el institucional.

Por cierto, desde el principio de la pandemia has llegado a sentir miedo en algún momento.

Mucho miedo, soy sanitaria como te dije anteriormente y la poca información al principio fue algo que me descolocó. Pero seguí al pie del cañón.

Esta pregunta que parce fácil, a mi parece complicada ¿Quién es la mejor persona que has conocido?

Sin duda mi padre, mi compañero y amigo, el cual me inculcó los valores que tengo.

Estamos llegando al final de la entrevista y quisiera darte las gracias por tu amabilidad y no sé, si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

Añadir las personas que he conocido y sigo conociendo a través de este sentimiento que compartimos. Ser del Real Club Recreativo de Huelva no puede ser cualquiera. Y por supuesto Félix quiero agradecerte que me hayas hecho un hueco en este tan entrañable rincón choquero.