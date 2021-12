Víctor Vázquez: “La creación de mi obra literaria ‘La Bruma’ ha supuesto todo un desafío”

Se acerca hoy por esta ventana pública Víctor M.Vázquez Quintero, un Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Huelva, que nació en 1981 y que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el ámbito de la justicia juvenil donde ejerce como educador.

En la actualidad, compagina su actividad laboral con la literatura, la traducción de textos de diversa índole y el subtitulado de videos.

En 2019 publicó, “150 Horas”, su primera incursión en el mundo de la literatura.

Una novela realista con tintes psicológicos que tuvo una gran acogida por parte del público onubense.

Víctor, es primo del que fuera jugador del Recreativo de Huelva, José Antonio Quintero “Cumbreño”, que es quien me lo presenta. Le propongo una entrevista para esta sección y, con toda la amabilidad del mundo acepta y este es el resultado de un ratito de charla de lo más amena.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – En primer lugar, creo que es una situación que, tal y como imaginábamos, está siendo más duradera de lo que inicialmente podía parecer. La pandemia ha sido algo que ha trastocado todos nuestros esquemas a la hora de trabajar, de relacionarnos…y en otros muchos ámbitos. Era algo para lo que no estábamos preparados y hemos tenido que adaptarnos sobre la marcha. Afortunadamente, el número de hospitalizaciones y fallecimientos a causa del Covid es residual si lo comparamos con los números del año pasado por estas mismas fechas, lo cual quiere decir que todos los esfuerzos que hemos realizado han servido y sirven para algo.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la cultura?

R. – Ya ha cambiado y veo difícil que todo vuelva a ser como antes. Sin duda, las restricciones de aforo, movilidad y demás se relajarán como hemos visto estos meses atrás en que parecía que todas las actividades culturales volvían a resurgir.

Hemos visto el Festival Iberoamericano, hay presentaciones de libros cada semana, la música en directo también está recuperando su actividad… Pero ahora con el nuevo repunte de casos volvemos a encontrarnos con nuevas restricciones, el pasaporte covid…y parece, en mi opinión, que esta incertidumbre o adaptabilidad a los cambios es algo que va a permanecer y con lo que vamos a tener que aprender a vivir.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo no. No al menos en el sentido de ver peligrar mi vida, pero en algunos momentos si tuve la sensación de que toda la situación podía irse de las manos y haber vivido un caos mucho peor del que hemos visto. Hubo días muy fuertes, recuerdo particularmente las jornadas de máxima restricción en los días previos a la Semana Santa del año pasado en que no había absolutamente nadie en la calle y solo se veía a los vehículos del ejercito pidiendo por megafonía que nos quedáramos en casa. Para mi fueron momentos inquietantes a los que sin duda no estábamos tan acostumbrados por aquí.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

R. – Ahora mismo estoy centrado en dar a conocer “La Bruma” todo lo posible para poder llegar a la mayor cantidad lectores, pero no dejo de lado otros proyectos que tengo en elaboración, tanto individualmente como con otras personas.

También estoy dando a conocer el proyecto editorial Ediciones Bakuta, que hemos estrenado con la publicación de este libro y trabajando en un par de

proyectos que verán la luz bajo este nuevo sello editorial el año próximo y que creo que van a ser muy del gusto de los lectores/as.

P. – Me acabas de hablar de “La Bruma” un nuevo libro que acabas poner en el mercado, cuéntanos más del mismo.

R. – Claro, La Bruma es mi segunda publicación literaria después de que en 2019 publicara 150 Horas, una novela basada en el ámbito de la justicia juvenil. Este libro es una propuesta literaria absolutamente distinta, se trata de una selección de poemas, microrrelatos y otros textos en prosa poética que comencé a escribir en 2017 y cuya elaboración se ha extendido hasta principios de 2021. Son unos textos poéticos con un tono y un lenguaje muy cercanos y alejados de grandilocuencia y artificio y con una aproximación a los temas con lo que cualquiera puede sentirse identificado. Además, los textos van acompañados de una serie de fotografías artísticas e ilustraciones de los artistas Pedro J. Mateos y Eva Pacheco que han realizado un aporte creativo y artístico colosal que enriquece enormemente todo el conjunto.

P. – ¿Qué aceptación tuvo tu obra “150 horas”?

R. – “150 Horas” tuvo una aceptación muy positiva y superó absolutamente todas las expectativas que yo podía tener antes de su publicación. Tanto a nivel de ventas como en la reacción de los lectores/as de los que he recibido multitud de mensajes trasladándome su buena opinión del libro. Es un libro que por su temática y el tratamiento de la misma es muy trabajable a nivel educativo y que a fecha de hoy sigue en movimiento. Hace un par de meses me contactaron desde un centro educativo, un instituto de la capital, en el que lo han seleccionado como lectura para ciertos cursos y está funcionando muy bien.

P. – ¿Desde cuando te dedicas a escribir y publicar libros?

R. – Como he mencionado, “150 Horas”, que fue mi primera publicación vio la luz en junio de 2019, antes de eso ya escribía desde hacía varios años, pero como ejercicio personal, sin pretensión alguna de publicar. A partir de 2017 sí puedo decir que comencé a tener una perspectiva más seria con respecto a la escritura y a tener proyectos concretos que desarrollar y que poco a poco van viendo la luz.

P. – ¿Merece la pena económicamente seguir publicando obras?

R. – Económicamente no. Si uno hace la relación entre horas de trabajo, costes…y el dinero que después se obtiene de cada libro que llega a venderse está claro que no y, sin duda, hay actividades más rentables que esta. Pero no todo es dinero y la satisfacción personal que uno obtiene al exponer su trabajo y verlo valorado, el cariño de las personas que te leen y dedican un momento de su tiempo a felicitarte y contarte las emociones y sentimientos que le ha despertado la lectura de tus textos hace que, en otros sentidos, sí merezca la pena.

Además, en el caso de “La Bruma”, en cuya elaboración he contado con la colaboración de varias personas, como he mencionado, me ha permitido

enriquecerme personalmente de un proceso creativo que de otra manera no habría podido tener.

P. – ¿Se apoya en esta tierra a la cultura como se merece?

R. – Si me permites, yo formularía la pregunta en primera persona. ¿Apoyamos en esta tierra a la cultura como se merece?

Yo no entro a valorar si aquí se hace más o menos que en otras ciudades, yo hago todo lo que puedo como ciudadano y dentro de mis posibilidades para apoyar y fomentar cualquier tipo de iniciativa en este sentido. Sé que tú también, tanto desde tu actividad periodística como personalmente, pero muchas veces tengo la sensación de que la gente de Huelva ve la ciudad como un escaparate al que acercarse y la ciudad, esta ciudad, se compone de las personas que vivimos en ella y somos nosotros mismos los que apoyamos o no apoyamos las distintas iniciativas que surgen sean del tipo que sean.

Algo bueno que quizás haya traído el covid es el haber hecho a la gente consciente de lo necesarias que son todo este tipo de iniciativas y actividades y de lo huérfanos que nos hemos sentido en cuanto nos han quitado la música, las exposiciones, el cine…multitud de cosas que un móvil o una pantalla no puede sustituir.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Yo tengo el recuerdo de una niñez feliz en la que me divertía mucho con mis amigos del barrio en Santa Marta. Teníamos el Parque Moret a un paso e íbamos siempre que podíamos. También recuerdo con gran cariño las temporadas que pasaba con mis abuelos en Cumbres Mayores, donde también tenía un amplio grupo de amigos.

Como todos los niños y niñas supongo, soñaba con ser mil cosas; futbolista, ciclista…pero de aquella manera fantasiosa e infantil que todos hemos tenido.

Después creo que la vida y las experiencias van moldeando nuestra personalidad y nuestros gustos y vamos encaminando nuestra formación y nuestro futuro hacia aquello que nos interesa, que en mi caso fue la Filología.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Me considero una persona sumamente inquieta que siempre está buscando nuevas sensaciones, he practicado muchas cosas y todas en mayor o menor medida me han gustado. El ciclismo es un deporte que me ha acompañado toda mi vida y que sigo de cerca, aunque en la actualidad no monto en bici todo lo que me gustaría. Otra afición que mantengo, que ha superado el paso del tiempo y que me llena mucho es tocar la guitarra. Por supuesto, me encanta la música, el flamenco en particular y soy socio de la Peña Flamenca de la Orden en mi barrio donde disfruto de las distintas actuaciones y espectáculos que se organizan al cabo del año.

La lectura y la escritura como podrás imaginar son cosas a las que dedico bastante tiempo, pero ambas son actividades que creo que trascienden el concepto que tengo de afición.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en tu vida personal y profesional?

R. – Muchas personas me han influido en mi desarrollo personal y laboral, tantas que no podría nombrarte a uno o una que me haya servido como referente único.

Trabajo a diario con un grupo increíble de personas y todos y cada uno de ellos y ellas me aporta tanto personal como laboralmente.

Junto a los compañeros de trabajo, la familia y los amigos, aunque muchas veces nos los tengamos como referentes, creo que son las personas que más influyen y moldean nuestra personalidad. En mi caso al menos ha sido así.

Por supuesto hay multitud de escritores/as a los que he leído y admiro Alfredo Bryce Echenique, Paul Auster, la tristemente fallecida Almudena Grandes…o profesores/as que han marcado la diferencia en mi devenir académico, pero, a pesar de esta admiración a la que hago referencia, nunca he tratado de reflejarme en nadie.

P. – ¿De dónde surge el proyecto Ediciones Bakuta y cuál es su filosofía?

R. – Ediciones Bakuta es un proyecto editorial de ámbito local circunscrito inicialmente a Huelva y su provincia y que pretende dar voz a proyectos de

autores que, como yo lo estuve en su momento, pueden verse limitados o sentirse perdidos a la hora publicar sus trabajos. Aparte de eso, es un proyecto que está encaminado a fomentar una red local en torno a la difusión literaria, tratando de funcionar como nexo de unión más entre todos los agentes alrededor del libro.

Desde la Imprenta, trabajando con ASPAPRONIAS que además de un grandísimo trabajo realizan una importante labor social, los libreros, muchos de ellos como Librería Saltés o Siglo 21 referentes consolidados en el sector, los agentes culturales, bares culturales…los autores y autoras y como no, los lectores, los clubes de lectura, y asociaciones.

La creación de “La Bruma” ha supuesto todo un desafío. Llevar a cabo todo lo que conlleva el proceso de realización de un libro de principio a fin, desde la escritura a la maquetación, el diseño de la portada y todo lo demás, hasta tener un libro finalizado que poder poner en las manos de la gente ha sido un trabajo arduo, pero muy gratificante que nos ha servido de experiencia piloto para ver si éramos capaces de llevar a cabo todas estas fases de una manera profesional y con un resultado final satisfactorio del que sentirnos orgullosos.

Es por eso que una vez que hemos tenido el libro en las manos, con el resultado que los lectores están ya disfrutando, hemos valorado emprender esta aventura siempre con la mayor humildad y respeto por el trabajo de aquellas personas que puedan estar interesadas en publicar con nosotros.

Víctor, me ha encantado tu optimismo, tus formas de plantear las situaciones, tus ganas de hacer cosas en pro de la cultura de Huelva, y, como no podía ser de otra manera, te deseo toda clase de éxitos.