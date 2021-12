Joaquín Rodríguez Puente: “Los políticos no dejan avanzar a Huelva”

Me hace muchísima ilusión que se acerque hoy por esta tribuna publica un viejo amigo al que conozco hace casi 40 años, y que me presentó su hermana Mary Ángeles, me refiero a Joaquín Rodríguez Puente.

Abogado, especializado en Tributario y criptoactivos, Ingeniero Industrial y ex profesor de Informatica y Derecho.

Director de Asinco Abogados y Consultores SL. www.asinco.net CEO de NetAsesor. www.netasesor.com.

Persona cordial y entrañable donde los haya, servicial, rociero, recreativista, amante de la mar, solidario, optimista por naturaleza, buen conversador, deportista, melómano, disfrutón, con don de gentes, gran sentido de la amistad,… lo que se dice muy “güenagente”

Hacía tiempo que no coincidíamos, lo cual no es bueno, y cuando me pongo en contacto con él, obviamente nos da mucha alegría a los dos y, después de interesarnos por nosotros y nuestras familias, empezamos con la entrevista que resulta amena e interesante.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Estamos en un momento crítico. Desde un punto de vista económico, con una emisión de dinero por los bancos centrales desorbitada y una deuda insostenible, estamos al borde del abismo.

Somos la generación que estamos viviendo un cambio sistémico del sistema financiero tal y como lo conocemos, el mundo cripto, blockchain y DEFI nos arrasa irremediablemente.

Y, por si fuera poco, estamos en un punto disruptivo tecnológico que va a suponer un cambio social, laboral, formativo, … sin precedentes.

Pero la cosa no se queda así, … el covid.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de las gestoras?

R. – En general, la pandemia nos ha traído la adopción anticipada de la tecnología en todas aquellas actividades donde es aplicable de momento, en el futuro próximo cada vez será en más. Y en el mundo de la asesoría, gestores, despachos de profesionales, … de igual forma, pero más profundamente, ya que en estas actividades la tecnología ha repercutido de forma más fuerte.

Y desde el punto de vista económico laboral, ya sabemos que la pandemia ha paralizado, en principio, y ralentizado después, la actividad económica en el mundo y en particular en España, sector servicios, turismo, …

Las repercusiones de todo esto, según creo yo, las veremos en los próximos dos o tres años. Aún es pronto para ello.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo no, pero he sentido la impotencia de la manera más amarga.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – La clase política, y no me refiero a España sino en general, esta “dirigida” hacia la compra de votos, que junto a su ineficacia e inutilidad, hacen un coctel temerario.

Por tanto, una labor pésima, desorganizada y descontrolada de la pandemia.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R. – En el terreno profesional estamos con proyectos tecnológicos avanzados para el mundo de las asesoría y empresas. Y en el nuevo sistema financiero, estamos asesorando desde un punto de vista técnico y tributario de las criptomonedas, bitcoin, etherum, ….

también he creado un canal en youtube sobre el mundo cripto que está teniendo bastante aceptación, donde le explico a los seguidores, de forma fácil, todo lo que se cuece en este nuevo mundo: BetweenCoins.

P. – ¿Cuales son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Dos malos momentos fueron la “crisis del 92” y una experiencia muy desagradable de pérdida de confianza que tenía depositada en una persona que resultó ser un delincuente.

Y buenos momentos hay muchos, La inauguración de las nuevas instalaciones, la incorporación de mi hijo y mi sobrina al despacho, el nacimiento del proyecto netasesor, …

P. – ¿Cómo es tu empresa y cuáles son los trabajos que más os demandan los clientes?

R. – Somos un despacho profesional de servicios jurídicos, laborales, fiscales, contables, económicos, digitales, …

Somos la única asesoría de empresas de España con una plataforma digital propia para sus clientes.

Los servicios que más nos demandan están vinculados a la llevanza y asesoramiento de las obligaciones fiscales y laborales de las empresas y en el ámbito jurídico prácticamente de todo.

Actualmente hay una gran demanda de servicios de las criptomonedas, tanto jurídicos como tributarios.

P. – ¿Qué significa para ti Palos de la Frontera?

R. – Prácticamente es donde he desarrollado mi vida personal y profesionalmente, donde han nacido mis hijos y mis empresas. Significa vida, familia, trabajo y hogar.

P. – ¿Qué crees necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Yo creo que la cuestión no es que necesita, que por supuesto necesita cosas, sino con lo que Huelva tiene debería de estar no despegando, sino volando.

Me refiero, a que Huelva tiene una riqueza ecológica, industrial, minera, pesquera, agrícola, turística, … que si no fuera por los políticos que no la dejan avanzar, ya que para ellos es más importante oponerse a los contrarios que dar un paso juntos por Huelva, estaríamos en las nubes.

Vamos que para que Huelva despegue mejor sobran políticos que faltan cosas.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y que soñabas ser de mayor?

Mi niñez fue analógica, sin videojuegos, casi sin televisión, donde nos divertíamos con el balón y la bicicleta por las calles; si, las calles eran transitadas por los niños sin mayor problema ni preocupación.

Yo soñaba con ser ingeniero en la NASA, en aquellos tiempos la empresa tecnológica más avanzada y puntera, lo que hoy sería Google, Apple o Microsoft.

P. – ¿Se están cumpliendo tus expectativas de vida?

R. – La verdad es que en general, solo tengo palabras de agradecimiento. Me considero muy afortunado de tener la familia, la profesión, los amigos, … que tengo.

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes en esta vida?

R. – Fundamentalmente mis padres, cada uno en su manera, al igual que mi abuelo materno.

Fuera del ámbito familiar, distintos profesores a lo largo de mis estudios, Camilo, Enrique, Guillermo, …

También figuras de la política, las ciencias, la economía y el derecho.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas y a qué te gustaría hacer que todavía no has hecho?

R. – Todo lo que sea deporte, me encanta. Lo práctico y lo sigo.

Me gusta todo tipo de música, aunque lo más es flamenco y jazz.

He hecho submarinismo, parapente, paramotor, snowboard, skate, winsurf, …

Lo de viajar es algo que no me canso, por lo tanto, todavía no he hecho visitar lugares que no me ha dado tiempo aún.

P. – ¿Cómo ves las expectativas de futuro?

R. – Yo soy optimista en general, y creo en el ser humano. La humanidad ha superado pandemias, crisis económicas y financieras, guerras mundiales, revueltas sociales, hambrunas,… y aquí estamos cada vez mejor y más desarrollados. La evolución y resiliencia del ser humano es invencible.

Joaquín, como siempre es de lo más agradable echar un ratito de cháchara contigo.

Un abrazote grande amigo