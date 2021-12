TSJA ratifica una condena a Iberpark por vulnerar los derechos de una sindicalista

La TSJ de Andalucía ha ratificado la condena a Iberpark SA que interpuso el Juzgado de lo Social 1 de Huelva el pasado mes de mayo tras la denuncia de CCOO. De este modo, el tribunal andaluz da la razón al sindicato en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales en materia de libertad sindical contra la representante laboral y los propios trabajadores y trabajadoras.

Para el responsable de Acción Sindical de FSV de CCOO Huelva, Juan Mario Gómez, “la justicia nos vuelve a dar la razón en que la empresa ha vulnerado los derechos de nuestra representante, intentado no sólo eliminar su figura, sino no facilitando aquellos datos necesarios, como el censo electoral, para que los trabajadores puedan ejercer su derecho”.

Tras la condena del pasado mes de mayo del ya mencionado tribunal, la empresa decidió elevar el caso al TSJA en abril de 2021. El 17 de diciembre este tribunal dictamina que reitera la condena sobre los hechos practicados contra la trabajadora y también reitera la condena interpuesta por la jueza del juzgado de lo social Nº1 de Huelva.

Gómez ha reiterado, además, que “la representación sindical es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras, que, como hemos comprobado por segunda vez, reconoce la justicia, por lo que es, al menos, sorprendente, la tozudez de la empresa de silenciar a nuestra delegada sindical”.

Los hechos se remontan al cambio de dirección de la delegación sur de la empresa Estacionamientos Iberpark SA, empresa nacional con gran presencia en el sector del aparcamiento, que ocasionó varios meses con problemas relacionados con convenio colectivo, con la salud laboral en tiempos de COVID-19, varios intentos persistentes con la dirección regional y nacional no tuvieron audiencia ni respuesta.

Esto hizo que el grupo de trabajadores, tras reunión previa, interpusieran denuncia ante la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo de la Junta de Andalucía a la necesidad de realizar elecciones sindicales para los trabajadores de Huelva y provincia. Dicha denuncia se realizó el 27 de mayo de 2020, provocando elecciones para el 29 y 30 de junio de 2020, comunicadas a la empresa para que realizasen todo lo necesario para la celebración de las mismas.

El 30 de junio de 2020 fue elegida la representante legal de CCOO Huelva por sufragio. “Desde el primer momento, la empresa no sólo se opuso a la misma, sino que no facilitó el censo laboral para el buen desarrollo de las elecciones”, ha denunciado CCOO.

El 2 de julio de 2020, se registró la resolución de dichas elecciones ante la autoridad competente, por lo tanto, la representante laboral comienza a realizar su labor sindical. No obstante, la empresa negó a la representante y comunicó mediante email que “las elecciones fueron impugnadas, advirtiendo que mientras no existiese laudo arbitral que reflejase la idoneidad de las mismas no pertenecía ejercer ningún derecho sindical”.

Desde entonces, la representante sindical ha intentado ejercer su labor, llegando a solicitar a la empresa diferentes datos e informes de expedientes disciplinarios incoados a compañeros tras las elecciones; despidos disciplinarios de trabajadores con larga trayectoria en el sector que fueron sustituidos por personas afines a la dirección actual; documentación sobre el calendario anual de los trabajadores; protocolos de salud e higiene en el trabajo, medidas y protocolo Covid-19; etc. “Documentación que nunca ha sido remitida”, ha confirmado Gómez.

Además, remarca el sindicalista, que en la demanda se constata que la empresa “fue descontando del salario mensual las horas dedicadas a la labor de acción sindical, que por Ley son otorgadas, se solicitó en varias ocasiones el motivo que lo ocasionaba, pero nunca se obtuvo respuesta”.

Ante esta situación, se denuncia a la empresa ante la Inspección de Trabajo por los incumplimientos que viene el convenio colectivo referidas a calendario, vacaciones, descansos, festivos, salud laboral e higiene en el trabajo. En consecuencia, el pasado 2 de marzo de este año se levantan varias actas por infracción por los incumplimientos demandados a la inspección, de lo cual se abre los expedientes sancionadores por dichos incumplimientos probados.

Por todo lo anterior, finalmente, CCOO Huelva interpone denuncia en el orden social por vulneración de derechos fundamentales en materia de libertad sindical, cuya vista tuvo lugar el 25 de marzo de 2021. Tras su deliberación, el juzgado emitió sentencia en la que condenó a la empresa un delito de vulneración de derechos fundamentales de la representante de los trabajadores, estableciendo, asimismo, el pago de una indemnización por los daños causados a la misma y al sindicato CCOO de Huelva.

Iberpark es una empresa con una importante implementación a nivel nacional con un volumen estimado de más de 11.000 plazas de estacionamiento regulado (ORA), aparcamientos en propiedad o en concesión con Junta de Andalucía, RENFE, Ayuntamientos, Cadenas hoteleras como NH, Barceló, Holiday Inn, entre otros.

En Huelva y provincia gestionan la zona ORA de Punta Umbría, Isla Cristina y Moguer, disponen de aparcamiento en propiedad en pleno centro de Huelva en Méndez Núñez 7 conocido como “aparcamiento de plaza de las Monjas”. En concesión administrativa con al Ayuntamiento de Huelva disponen el aparcamiento aledaño al Hospital Juan Ramón Jiménez y en Almonte gestionan los aparcamientos de Matalascañas y El Rocío. También tienen concesión con cadenas hoteleras como Barceló Punta Umbría Mar, siendo que ya en verano de 2021 Barceló Punta Umbría Beach Resort se desvinculó de Estacionamientos Iberpark.

Estacionamientos Iberpark realizó su propuesta para el concurso de Zona ORA de Huelva, siendo que quedó en 4º lugar de 5 participantes.

Ya en julio de 2020 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora le condenó a abonar 24.000€ al consistorio de este municipio por incumplir en las contrataciones de los trabajadores y abandono de las instalaciones en un aparcamiento público en concesión en pleno centro de la localidad.